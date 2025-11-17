Generación Silver

Patricia Sosa: “No pienso en el retiro, que me alcance el final en lo mejor de mí, cantando”

Es una de las voces más emblemáticas de la música argentina, y una artista original que demostró una gran capacidad para reinventarse, tanto en lo profesional como en lo personal

Guardar
De Esto Aprendí - Patricia Sosa

La historia de Patricia Sosa trasciende los escenarios. La espiritualidad ocupa un lugar central en su vida y en su arte -”soy meditadora desde el año 96”- marcando cada paso de su recorrido. La meditación, la percepción de los dones como misión y la búsqueda de lo trascendente han sido pilares en su camino.

Al igual que Lio Messi, Patricia Sosa habla de su talento con humildad: “Tomé conciencia de que tengo un don. Los dones son otorgados y los dones otorgados son para compartirlos.”

Esta conciencia de ser portadora de algo debe poner al alcance de todos, determina también su carácter solidario: “A mí me gusta participar de lo social. Y con el canto participo muchísimo, porque al lugar que me llaman para ir a tocar, voy.”

Patricia Sosa en los estudios
Patricia Sosa en los estudios de Infobae

“Cuando estoy cantando, soy más oyente que intérprete”, dice, como si la música la atravesara y la luz que recibe desde “planos superiores” se canalizara a través de su voz para iluminar a quienes la escuchan. “Ese sonido no era mío. Me lo habían dado para que lo cuide”, asegura, convencida de que el ego debe quedar relegado para que el don cumpla su verdadero propósito.

Meditación y conexión interior

Define a la meditación como una práctica indispensable para mantener el equilibrio en medio de las exigencias de la carrera artística y la vida cotidiana. Aprendió a “poner el pie en el freno” cuando las obligaciones la sobrepasan y considera que la meditación no se limita a momentos de quietud, sino que puede extenderse a la acción. Ha logrado meditar en situaciones tan caóticas como en medio de un piquete en Bangalore, India, junto a su mánager.

"Los dones otorgados son para
"Los dones otorgados son para compartirlos", dice Patricia Sosa sobre su talento

Para ella, la respiración es clave tanto en la meditación como en el canto, permitiéndole alcanzar un estado de conexión interior. Reconoce que llegar a la calma mental requiere años de práctica y paciencia, pero asegura que, con el tiempo, la mente aprende a desacelerar y a encontrar paz incluso en medio del vértigo.

En la charla, comparte varias experiencias trascendentes que ha tenido y que han marcado su vínculo con su arte y que hasta han determinado elecciones de dónde constuirse una casa.

Una de estas experiencias significativas fue la aparición de la figura de su padre fallecido en una fotografía tomada en un lugar de alta energía, junto a amigas y la cantante Lucía Galán. Conserva esa imagen en su celular y la interpreta como una confirmación de la presencia de los seres queridos más allá de la muerte. “Tal vez cuando somos jóvenes somos más inconscientes de que el tiempo pasa o nos preguntamos menos qué habrá después”, dice e invita a prestarle atención a esas cosas y estar atentos a las señales que, asegura, siempre llegan cuando se busca orientación.

La meditación jugó un rol
La meditación jugó un rol esencial en su vida tanto personal como profesional

Espiritualidad en la vida cotidiana y profesional

La calma y la introspección que cultiva a través de la meditación le han permitido enfrentar la vorágine del éxito y las exigencias del medio artístico. Ha aprendido a quedarse en los lugares donde se presenta, a disfrutar del entorno y a conectar con la gente, en lugar de apresurarse de un compromiso a otro. Su visión del servicio se extiende más allá de la música: presidió una fundación durante diez años y participó activamente en proyectos sociales.

El vínculo con su público es otro aspecto fundamental de su misión. “Hay gente a la que sé que le hago compañía. Y me lo dicen mucho, que les hago compañía.” Por ejemplo, relata cómo la canción “Aprender a volar” se convirtió en un himno de esperanza para muchos durante la pandemia, y cómo la inspiración para componerla llegó de manera repentina, en lo que describe como un proceso de creación “asistido”.

Vive la música como un canal para transmitir mensajes que no le pertenecen del todo, sino que le son entregados para compartir.

En la charla, surge la inevitable referencia a Oscar Mediavilla, su compañero de toda la vida, productor, esposo, amigo, padre de su única hija. Atribuye a la vorágine del éxito y las exigencias profesionales el pasado distanciamiento entre ellos y el divorcio. “Estábamos re enojados”, recuerda. Pero la meditación y la introspección la ayudaron a reconectarse consigo misma y a dar el primer paso para la reconciliación, luego de tres años de separación. “Siempre sabiendo que estábamos peleando para volver… Hasta que pasó y ahora somos muy felices”.

Patricia Sosa habla de cómo
Patricia Sosa habla de cómo se reconcilió con Oscar Mediavilla: "Hoy somos felices"

La madurez emocional y la capacidad de mirar hacia adentro fueron determinantes para reconstruir el vínculo, que hoy se sostiene en la independencia y el respeto mutuo, viviendo en casas separadas y evitando discusiones innecesarias. Su hija Marta, testigo de esta transformación, la describe como “un buda” por la serenidad con la que maneja los conflictos.

Aprendizajes, igualdad y legado

Su experiencia en la industria musical ha estado marcada por desafíos y aprendizajes. Recuerda los años 80 como una época de vértigo y dificultades, especialmente para las mujeres en el rock. Fue pionera en liderar una banda en un ambiente dominado por hombres. “No existía el término feminismo. Era: agarráte como puedas”. Cree que abrió camino y celebra que hoy haya “muchas mujeres cantando” y asegura que “las redes ayudaron muchísimo, porque nosotros no teníamos redes.”

Valora la importancia de canalizar la experiencia hacia lo positivo y de transmitir a las nuevas generaciones el mensaje de que todos los seres humanos nacen con un talento, una semilla que debe ser plantada y cuidada. Su recorrido, desde los inicios tocando en bares y esperando horas para entregar un disco a un productor, hasta la actualidad, en que la difusión es instantánea, le permite apreciar el valor del esfuerzo y la perseverancia.

En la actualidad, Patricia Sosa continúa de gira, presentando su disco “Alquimia” junto al mexicano Mijares y repasando sus éxitos, acompañada de una banda que considera “soñada”. Disfruta de la vida en el micro de gira, de la cercanía con su gente y de la posibilidad de seguir compartiendo su don con el público. “Me muero si no estoy de gira. Me muero, ¿eh? No, no me gusta. Envejezco, me pongo de mal humor." En las giras y en los escenarios, en cambio, “no existe el tiempo, ahí existe la música, nada más”.

Patricia Sosa quiere morir con las botas puestas: “Retiro no voy a tener, no. Que me alcance el final en lo mejor de mí, cantando, girando con mi gente. No, no, retiro ni lo pienso”.

FOTOS: Maximiliano Luna

Temas Relacionados

Patricia SosaEspiritualidadMeditaciónMúsica argentinaMijaresAlquimiaOscar Mediavilla

Últimas Noticias

Ventajas de tener canas: ¿las hay?

Al principio me resistía. Era casi una ofensa que me cedieran el paso. Pero al final, ¿no debería la sociedad ser un ámbito de convivencia intergeneracional, habitado por la amabilidad y la cooperación entre gente de diferentes edades? Igual, tengo mis límites…

Ventajas de tener canas: ¿las

Los 25 hábitos que nos acortan la vida

Se dan muchos consejos para alargarla, pero no se habla tanto de las malas costumbres que operan en contrario. Acá va una lista de lo que no hay que hacer

Los 25 hábitos que nos

Superación, medallas y voluntariado: Marcela Rizzotto, la deportista paralímpica que se reinventó tras su retiro

El recorrido de la nadadora y atleta argentina de 77 años revela cómo la pasión y el compromiso social pueden abrir caminos de integración y desarrollo personal tras su retiro de la alta competencia

Superación, medallas y voluntariado: Marcela

El miedo a envejecer, un fantasma que acosa a muchos

Es un síntoma de la época en la que vivimos. La gerontofobia afecta a mucha gente. ¿Es posible superar esta fobia y hacer las paces con la inexorable vejez?

El miedo a envejecer, un

Cinco películas en las que los seniors toman las riendas de su destino

Muchos filmes tienen como protagonistas a adultos mayores, pero con frecuencia los muestran como gente vulnerable, abandonada, frágil. Pero hay otros que los ubican en el centro de la trama y sin darse por vencidos, aunque estén en la etapa última de su vida

Cinco películas en las que
DEPORTES
Javier Frana, en la previa

Javier Frana, en la previa del choque con Alemania por Copa Davis: el nuevo formato, las chances argentinas y su amor por San Lorenzo

El fotógrafo de Senna reveló los secretos de cómo se convirtió en estrella de la F1 y elogió a Colapinto: “Su parecido con Ayrton es increíble”

La Selección Argentina de Copa Davis participó de la gala oficial y acelera su preparación en Bolonia

7 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: de su reacción por la comparación de Paredes con Scaloni al mensaje que ilusiona al hincha

La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre: de la ovación en La Bombonera al gesto del uruguayo que encontró la camiseta homenaje

TELESHOW
Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en

Eleonora Wexler: “Vivía atrapada en la mujer y la madre que debía ser”

Maxi López arrinconó a Wanda Nara por los rumores con el futbolista Achraf Hakimi: “¿No hubo un marroquí?"

Un exfinalista de Gran Hermano movilizó a sus fans con una rifa solidaria en medio de su lucha contra el cáncer

La divertida despedida de soltera de Cande Ruggeri: disfraz sexy, limusina y champagne

Tres generaciones de Fantino felices, mientras “papá” se recupera de una operación

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky viaja a París para

Zelensky viaja a París para avanzar en un acuerdo clave que permita reforzar la defensa aérea de Ucrania frente a los ataques rusos

Parisi instó a Kast y Jara a modificar sus propuestas para sumar el respaldo de sus votantes en el balotaje

Un recorrido por el nuevo guion de arte argentino de la Colección Amalita

Daniel Noboa reconoció los resultados: “Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado”

JP Morgan, fiestas con celebridades y escándalos: el lado más glamuroso y turbio del colapso de 1929