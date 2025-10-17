Cuáles son las enfermedades más frecuentes relacionadas con el envejecimiento

Las enfermedades relacionadas con la vejez impactan la salud global del adulto mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El envejecimiento es un proceso natural que afecta a todos los seres humanos y trae consigo una serie de cambios en el cuerpo. Con el paso del tiempo, nuestro organismo experimenta diversas transformaciones que pueden impactar en la salud y el bienestar general. Estos cambios no solo afectan las capacidades físicas y mentales, sino que también pueden predisponer a las personas a diversas enfermedades.

A medida que los años avanzan, el cuerpo humano muestra signos de desgaste y pérdida de funcionalidad en diferentes sistemas. La disminución de la fuerza muscular, la reducción de la densidad ósea y el deterioro de la visión y audición son algunos de los efectos comunes del envejecimiento. Estos cambios naturales pueden incrementar el riesgo de desarrollar ciertas condiciones médicas, algunas de las cuales son más prevalentes en la tercera edad.

La investigación médica ha identificado varios factores que contribuyen al desarrollo de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Entre ellos se encuentran el estilo de vida, la genética y la acumulación de daño celular a lo largo de los años. Comprender los efectos del envejecimiento en el cuerpo es fundamental para poder implementar medidas preventivas y mejorar la calidad de vida en las etapas más avanzadas de la vida. La identificación temprana y el manejo adecuado de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento son esenciales para promover un envejecimiento saludable y activo.

Qué enfermedades son más frecuentes con la llegada de la vejez

Enfermedades neurológicas

Las enfermedades neurológicas, como la demencia y el Alzheimer, aumentan con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demencia y en particular, la enfermedad de Alzhéimer son ejemplos relevantes. Aunque no son parte inevitable del envejecimiento, su prevalencia aumenta con la edad. “Algunos de los síntomas de la demencia son pérdida de la noción del tiempo, aparecer perdido en sitios que desconoces y olvido generalizado,” resalta el artículo. Detectar estos signos puede facilitar un diagnóstico temprano. La enfermedad de Alzheimer representa entre el 60 % y el 70 % de los casos de demencia en la población mayor.

Enfermedades oftalmológicas

La degeneración macular senil y las cataratas afectan la visión en mayores de 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La degeneración macular senil, una enfermedad que afecta a la mácula del ojo, se vuelve más prevalente en mayores de 60 años. “Podrías ver puntos blancos o una zona borrosa en el centro de la vista,” destaca MensHealth, subrayando la importancia de la prevención y el control. Factores de riesgo incluyen ser caucásico, tener antecedentes familiares de DMS y fumar.

Las cataratas también amenazan la calidad de vida de los mayores. “Puedes reducir el riesgo de padecer este problema ocular al usar gafas de sol en clima luminoso, dejar de fumar, alimentarte bien y realizarte exámenes oculares regulares,” recomienda el texto.

Enfermedades oncológicas

El cáncer de mama es más común en mujeres mayores de 50 años (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los grandes temores para muchas mujeres es el cáncer de mama, el cual, según el análisis, es más común después de los 50 años. No obstante, “las personas de cualquier edad y género pueden padecer esta enfermedad,” recalca el medio. Los síntomas incluyen crecimiento de una protuberancia en el seno, irritación en la zona de la axila, cambios en el tamaño y forma de las mamas, y dolor general.

El cáncer de pulmón tiene una incidencia notablemente alta en personas mayores, con la edad promedio de diagnóstico alrededor de los setenta años. MensHealth menciona síntomas como tos persistente, disnea y pérdida de apetito.

Finalmente, el cáncer de próstata es diagnosticado principalmente en hombres mayores de 65 años. MensHealth enfatiza la importancia del diagnóstico temprano para mejorar las tasas de supervivencia, con síntomas que incluyen un aumento en la necesidad de orinar y sensación de vejiga no vacía.

Enfermedades cardiovasculares

La hipertensión arterial predomina en personas mayores de 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión arterial o alta presión arterial es diagnosticada con frecuencia en personas mayores de 65 años. Más de mil millones de personas en el mundo padecen esta afección, indica MensHealth, y puede derivar en severos problemas de salud como angina, ataques cardíacos e insuficiencia renal. La detección temprana y control son vitales para minimizar riesgos a largo plazo.

Otro tema crucial es la arteriosclerosis, un endurecimiento de las arterias que afecta particularmente a hombres mayores de 45 años y a mujeres después de los 55. “Otros factores de riesgo frecuentes son fumar, tener sobrepeso, no hacer actividad física, tener diabetes, padecer hipertensión arterial y tener niveles de colesterol no saludables,” señala el artículo. Los afectados pueden experimentar debilidad súbita, parálisis y pérdida del conocimiento.

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de mortalidad global y se vuelven más frecuentes en personas mayores de 50 años. MensHealth añade que, aunque los hombres son más propensos que las mujeres, factores de riesgo adicionales incluyen dietas inadecuadas, el consumo de tabaco y alcohol en exceso. La prevención mediante un estilo de vida saludable es fundamental.

“Si bien los accidentes cerebrovasculares pueden ocurrir a cualquier edad, las investigaciones sugieren que el riesgo de padecer uno se duplica por cada década entre los 55 y los 85 años de edad,” resalta el informe de MensHealth. Cambios en el estilo de vida y la atención médica preventiva pueden reducir significativamente estos riesgos.

Enfermedades metabólicas

La diabetes tipo 2, habitualmente en mayores de 40 años, está aumentando entre los jóvenes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes tipo 2, conocida como “diabetes del adulto”, se presenta habitualmente en personas mayores de 40 años. No obstante, “el reciente aumento de obesidad en todo el mundo ha implicado que, ahora, una mayor cantidad de jóvenes padezcan esta enfermedad,” afirma MensHealth.

Enfermedades inflamatorias y autoinmunes

La arteriosclerosis afecta mayormente a hombres mayores de 45 años y a mujeres después de los 55 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria que no discrimina edad pero sí empeora con el tiempo. Según el reporte, se trata de una afección autoinmunitaria donde el sistema inmune ataca las células sanas. Síntomas incluyen inflamación, dolor en las articulaciones, fiebre, debilidad y sensibilidad.

Enfermedades respiratorias

La bronquitis crónica prevalece en mayores de 40 años y fumadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las enfermedades respiratorias, la bronquitis crónica es prevalente en mayores de 40 años. Esta afección pulmonar “ocasiona la hinchazón o la inflamación de los bronquios, los cuales transportan el aire hacia y desde los pulmones,” detalló el reporte, destacando su incidencia entre fumadores y personas expuestas a irritantes pulmonares.

Enfermedades mentales

La depresión en adultos mayores necesita atención médica específica debido a cambios de vida complejos (Imagen ilustrativa Infobae)

El trastorno afectivo estacional, también conocido como “depresión de invierno” es más habitual en mujeres y rara vez afecta a jóvenes menores de 20 años. “Los síntomas de esta afección son similares a los de la depresión y pueden tratarse con fototerapia y antidepresivos,” explica MensHealth.

La depresión en adultos mayores no debe subestimarse. Aunque común, no se trata de una parte normal del proceso de envejecimiento. Los cambios de vida hacen que esta afección requiera atención médica adecuada.