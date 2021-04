Xbox Games with Gold reveló los videojuegos gratuitos de abril

El comienzo de un nuevo mes significa que los usuarios de Xbox que estén suscritos al programa Games with Gold recibirán nuevos videojuegos de manera gratuita a lo largo de todo abril. Microsoft anunció cuáles serán estos títulos, algunos de los cuales ya se pueden conseguir en la tienda oficial desde hoy mismo.

Vikings: Wolves of Midgard Trailer

El primer título es Vikings: Wolves of Midgard, una experiencia de rol y acción lanzada originalmente en 2017. Se sitúa en un mundo de fantasía basado en la mitología nórdica, por lo que va a aprovechar la ola de popularidad vikinga que instalaron juegos como Assassin’s Creed: Valhalla y Valheim en estos últimos meses. La jugabilidad tiene varias similitudes con la saga Diablo, presenta un mapa de mundo abierto lleno de locaciones por descubrir y se puede jugar en modo cooperativo de hasta cuatro jugadores de manera online. Vikings: Wolves of Midgard se encuentra disponible en Xbox One y Xbox Series X/S desde el 1 al 30 de abril completamente gratis.

Dark Void trailer

El otro videojuego disponible desde hoy es Dark Void, originalmente lanzado para Xbox 360 en 2010. Distribuido por Capcom, es un título de acción, aventura y disparos que implementa un sistema de cobertura vertical poco usado antes o después gracias a que el protagonista está equipado con un jetpack. La historia se sitúa antes de la Segunda Guerra Mundial y presenta a un protagonista que es enviado a un planeta alienígena luego de volar cerca del Triángulo de las Bermudas. Su misión será volver a la Tierra, pero también deberá evitar que los extraterrestres envíen tecnología que podría cambiar el curso de la guerra. Los usuarios de Games with Gold pueden adquirir Dark Void desde el 1 al 15 de abril.

Truck Racing Championship Trailer

En el terreno deportivo, el título elegido para este mes es Truck Racing Championship. Se trata del único videojuego que lleva al Campeonato de Europa de Carreras de Camiones organizado por Federación Internacional del Automóvil al mundo de los videojuegos. La experiencia es bastante diferente a lo que se suele pensar como un título de carreras ya que los usuarios deberán manejar vehículos de varias toneladas en 14 diferentes pistas y contra otros 11 contrincantes. Truck Racing Championship estará disponible de manera gratuita desde el 16 de abril al 15 de mayo para usuarios de Xbox One y Xbox Series X/S.

Hard Corps: Uprising trailer

Por último, pero no por eso menos importante, el cuarto videojuego de la lista es Hard Corps: Uprising. Distribuido por Konami, es el primer videojuego de la saga Contra que no lleva el nombre en el título. Se trata de la precuela de Contra: Hard Corps y se lanzó originalmente en 2013. Como el resto de los juegos de la franquicia, propone acción y disparos con plataformas en una jugabilidad 2D. Enemigos gigantes, dificultad endemoniada y una enorme cantidad de proyectiles en pantalla lo convirtieron en su momento en uno de los mejores títulos del catálogo Xbox Live Arcade, a pesar de que pasó desapercibido para una gran mayoría de jugadores. Hard Corps: Uprising estará en Games with Gold desde el 16 al 30 de abril.

Se espera que en los próximos días también se anuncien las nuevas adiciones al servicio de suscripción Game Pass, que mes a mes suma nuevas características. Una de las novedades recientes fue incorporar Xbox Cloud Gaming a Game Pass Ultimate, la versión más completa del servicio, para que cualquier usuario pueda disfrutar del servicio de juego en la nube, ya disponible en varios países del mundo. Esta semana, además, se incorporó retrocompatibilidad en dicho servicio para que los jugadores puedan disfrutar de algunos títulos de Xbox 360.

