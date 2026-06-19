Daniela Celis y Nick Sícaro anunciaron su separación: “Somos amigos, ya no estamos más juntos”

La sensual producción fotográfica de Daniela Celis y Nick Sícaro, poco antes de anunciar su separación

La separación de Daniela Celis y Nick Sícaro quedó confirmada un mes después de que blanquearan el romance, con dos historias de Instagram publicadas con cinco minutos de diferencia y una redacción casi idéntica.

Celis anunció el fin de la relación con un texto blanco sobre fondo negro en sus historias de Instagram. Poco después, Sícaro publicó un mensaje del mismo tono y formato en su cuenta. En ambos posteos, los dos señalaron que ya no estaban juntos, que continuaban como amigos y agradecieron el acompañamiento de sus seguidores.

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Daniela Celis fue la primera en publicar la separación

En el mensaje difundido por ambos, Celis escribió: “Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos”. El texto también incluyó las frases “Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre” y “Los queremos”.

Cinco minutos después, Sícaro replicó el mismo esquema visual con una redacción casi igual. En su caso, se refirió a ella como “Dani”. La simultaneidad de los posteos, junto con la uniformidad del tono y del formato, presentó la separación como un anuncio conjunto y coordinado.

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El posteo de Nick Sícaro, cinco minutos después

Cómo empezó la relación entre Daniela Celis y Nick Sícaro

Apenas un mes antes, Daniela Celis había confirmado el noviazgo y contado cómo comenzó el vínculo con Sícaro. La ex participante de Gran Hermano relató en Rumis, el programa de La Casa Stream, que la historia empezó en el streaming de Telefe.

En ese momento, Celis dijo: “En cuatro días cumplo un mes. Yo acá voy a contar toda la verdad, que nadie nos escuche”. Allí ubicó el inicio de la relación en los encuentros que ambos tuvieron en el stream del canal.

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Según el medio, la primera química apareció cuando lo sentaron a su lado durante la ronda de prensa de los ex participantes. Después, el acercamiento avanzó cuando él le escribió por privado y le propuso verse fuera del estudio.

Daniela Celis contó el inicio de su relación con Nick Sícaro, tras su paso por "Gran Hermano"

Celis también recordó el mensaje puntual que recibió de Sícaro: “Mirá, la verdad que quiero conocerte. Juntémonos a tomar un mate, si querés en casa tranquilos o a un bar donde vos quieras, pero para conocernos”. En ese mismo relato, mencionó gestos como mariachis y flores, y contó que, desde el 17 de abril, hablaban todos los días.

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Daniela confesó que, tras el primer encuentro, se preparó para no volver a “quedarse muda” y la próxima vez que Nick fue al streaming, anotó preguntas para mantener la compostura.Pero la tensión entre ambos era innegable: “Me lo sientan al lado mío, me hace: ‘¿Cómo estás? ¿Todo bien?’. Ya está. Morida. Nos saludamos y cuando me saluda, ¿viste cuando te agarran así, la cinturita? Me agarra, chau, y me hace como así en la cinturita. Y dije: ‘Ay, no, ¿por qué me tocás? No me toques la piel, no me nada, nada, nada’”.

El mes de noviazgo y el contexto personal de Daniela Celis

La relación también se expuso en una aparición conjunta en Pasapalabra, de Telefe, donde les preguntaron si estaban en una etapa de exclusividad. Celis respondió: “Nos estamos portando bien, supongo, ¿no?”, y Sícaro contestó: “No sé, preguntale a ella”.

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El noviazgo entre los exparticipantes de Gran Hermano llegó en un momento personal marcado por la separación previa de Celis y Thiago Medina, padre de sus gemelas Laia y Aimé. En una visita al stream de Martín Cirio, Pestañela —apodo que recibió en su paso por el reality—, explicó: “Con Thiago estábamos separados hace bastantes meses”.

El vínculo que Celis había presentado como una relación de contacto cotidiano desde sus primeros encuentros terminó poco después de su confirmación pública. Entre el inicio en el stream de Telefe y el anuncio de la ruptura, la relación avanzó con trato diario y señales visibles hasta cerrarse con un mensaje compartido.

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