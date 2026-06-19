Teleshow

Daniela Celis y Nick Sícaro anunciaron su separación: “Somos amigos, ya no estamos más juntos”

Los ex participantes de Gran Hermano confirmaron el fin del noviazgo a través de historias de Instagram con textos casi idénticos, publicados con cinco minutos de diferencia. La relación había comenzado en el streaming de Telefe y desde que blanquearon pasó apenas un mes

Guardar
Google icon
Retrato de Daniela Celis y Nick Sicaro posando juntos frente a un fondo blanco. Él está sin camisa, ella luce un abrigo de piel negro cubriendo parcialmente sus hombros
La sensual producción fotográfica de Daniela Celis y Nick Sícaro, poco antes de anunciar su separación

La separación de Daniela Celis y Nick Sícaro quedó confirmada un mes después de que blanquearan el romance, con dos historias de Instagram publicadas con cinco minutos de diferencia y una redacción casi idéntica.

Celis anunció el fin de la relación con un texto blanco sobre fondo negro en sus historias de Instagram. Poco después, Sícaro publicó un mensaje del mismo tono y formato en su cuenta. En ambos posteos, los dos señalaron que ya no estaban juntos, que continuaban como amigos y agradecieron el acompañamiento de sus seguidores.

PUBLICIDAD

Daniela Celis fue la primera en publicar la separación
Daniela Celis fue la primera en publicar la separación

En el mensaje difundido por ambos, Celis escribió: “Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos”. El texto también incluyó las frases “Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre” y “Los queremos”.

Cinco minutos después, Sícaro replicó el mismo esquema visual con una redacción casi igual. En su caso, se refirió a ella como “Dani”. La simultaneidad de los posteos, junto con la uniformidad del tono y del formato, presentó la separación como un anuncio conjunto y coordinado.

PUBLICIDAD

El posteo de Nick Sícaro, cinco minutos después
El posteo de Nick Sícaro, cinco minutos después

Cómo empezó la relación entre Daniela Celis y Nick Sícaro

Apenas un mes antes, Daniela Celis había confirmado el noviazgo y contado cómo comenzó el vínculo con Sícaro. La ex participante de Gran Hermano relató en Rumis, el programa de La Casa Stream, que la historia empezó en el streaming de Telefe.

En ese momento, Celis dijo: “En cuatro días cumplo un mes. Yo acá voy a contar toda la verdad, que nadie nos escuche”. Allí ubicó el inicio de la relación en los encuentros que ambos tuvieron en el stream del canal.

Según el medio, la primera química apareció cuando lo sentaron a su lado durante la ronda de prensa de los ex participantes. Después, el acercamiento avanzó cuando él le escribió por privado y le propuso verse fuera del estudio.

Daniela Celis contó el inicio de su relación con Nick Sícaro, tras su paso por "Gran Hermano"

Celis también recordó el mensaje puntual que recibió de Sícaro: “Mirá, la verdad que quiero conocerte. Juntémonos a tomar un mate, si querés en casa tranquilos o a un bar donde vos quieras, pero para conocernos”. En ese mismo relato, mencionó gestos como mariachis y flores, y contó que, desde el 17 de abril, hablaban todos los días.

Daniela confesó que, tras el primer encuentro, se preparó para no volver a “quedarse muda” y la próxima vez que Nick fue al streaming, anotó preguntas para mantener la compostura.Pero la tensión entre ambos era innegable: “Me lo sientan al lado mío, me hace: ‘¿Cómo estás? ¿Todo bien?’. Ya está. Morida. Nos saludamos y cuando me saluda, ¿viste cuando te agarran así, la cinturita? Me agarra, chau, y me hace como así en la cinturita. Y dije: ‘Ay, no, ¿por qué me tocás? No me toques la piel, no me nada, nada, nada’”.

Infografía con dos figuras, dos teléfonos con corazones rotos, y varios íconos que incluyen relojes, micrófono, cámara, flores y manos.

El mes de noviazgo y el contexto personal de Daniela Celis

La relación también se expuso en una aparición conjunta en Pasapalabra, de Telefe, donde les preguntaron si estaban en una etapa de exclusividad. Celis respondió: “Nos estamos portando bien, supongo, ¿no?”, y Sícaro contestó: “No sé, preguntale a ella”.

El noviazgo entre los exparticipantes de Gran Hermano llegó en un momento personal marcado por la separación previa de Celis y Thiago Medina, padre de sus gemelas Laia y Aimé. En una visita al stream de Martín Cirio, Pestañela —apodo que recibió en su paso por el reality—, explicó: “Con Thiago estábamos separados hace bastantes meses”.

El vínculo que Celis había presentado como una relación de contacto cotidiano desde sus primeros encuentros terminó poco después de su confirmación pública. Entre el inicio en el stream de Telefe y el anuncio de la ruptura, la relación avanzó con trato diario y señales visibles hasta cerrarse con un mensaje compartido.

Temas Relacionados

Daniela CelisNick Sícaro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Floppy Tesouro denunció que fue víctima de una estafa en las redes: “Quiero visibilizarlo para que no pase más”

En su columna de Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen difundió el testimonio de la modelo

Floppy Tesouro denunció que fue víctima de una estafa en las redes: “Quiero visibilizarlo para que no pase más”

Migue Granados opinó de Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo: “Un error lo puede tener cualquiera”

El conductor de Olga analizó las repercusiones que se generaron luego de que la actriz difundiera rumores sobre la salud del padre de Lionel Messi

Migue Granados opinó de Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo: “Un error lo puede tener cualquiera”

La foto retro que publicó Sol Pérez antes de comenzar un nuevo desafío profesional: “Acá empezó todo”

Luego de participar en ciclos como Cortá por Lozano o El Debate de Gran Hermano, la influencer expresó su felicidad por este nuevo paso en su carrera

La foto retro que publicó Sol Pérez antes de comenzar un nuevo desafío profesional: “Acá empezó todo”

Empieza a definirse el jurado para MasterChef Celebrity: un confirmado, un ausente y un sorpresivo casting

Mientras se acerca la nueva edición de la competencia, el trío de chefs que acompañará a Wanda Nara todavía es un misterio. La producción busca química y carácter antes de cerrar el anuncio oficial

Empieza a definirse el jurado para MasterChef Celebrity: un confirmado, un ausente y un sorpresivo casting

La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña: “Hablamos con quien teníamos que hablar”

Al inicio de su programa, el conductor se refirió a las repercusiones mundiales que se generaron luego de que la actriz difundiera rumores sobre la salud del padre de Lionel Messi

La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña: “Hablamos con quien teníamos que hablar”

DEPORTES

Venus y Serena Williams vuelven a jugar juntas: las razones detrás de un regreso que atrae la atención del tenis mundial

Venus y Serena Williams vuelven a jugar juntas: las razones detrás de un regreso que atrae la atención del tenis mundial

Argelia presentó un reclamo a la FIFA por el arbitraje contra Argentina en el Mundial: los detalles

Operaron de urgencia a Fernando Gago en Chile por un problema cardiovascular

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Fiebre mundialista en Noruega: en el parlamento imitaron el festejo vikingo que es furor en la Copa del Mundo

TELESHOW

Floppy Tesouro denunció que fue víctima de una estafa en las redes: “Quiero visibilizarlo para que no pase más”

Floppy Tesouro denunció que fue víctima de una estafa en las redes: “Quiero visibilizarlo para que no pase más”

Migue Granados opinó de Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo: “Un error lo puede tener cualquiera”

La foto retro que publicó Sol Pérez antes de comenzar un nuevo desafío profesional: “Acá empezó todo”

Empieza a definirse el jurado para MasterChef Celebrity: un confirmado, un ausente y un sorpresivo casting

La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña: “Hablamos con quien teníamos que hablar”

INFOBAE AMÉRICA

Dos trenes chocaron en Inglaterra: reportan múltiples heridos

Dos trenes chocaron en Inglaterra: reportan múltiples heridos

El programa Guatemaltecos por la Nutrición promueve la reducción de la desnutrición aguda infantil

Art Basel abrió con 290 galerías, un Picasso de 35 millones y un clima tenso que inquieta a los grandes vendedores

Con ponchos y wiphalas, campesinos apuntan a endurecer la protesta en Bolivia

Estas son las recomendaciones de la FIFA para evitar fraudes con entradas del Mundial 2026 y no perder miles de dólares