Honduras

Honduras: MP acusa al conductor de la grúa por tragedia en El Rodeo que dejó siete policías muertos y 29 heridos

Las investigaciones preliminares concluyen que el imputado conducía a una velocidad no prudente en una zona de curva y pendiente descendente, provocando una colisión que terminó en tragedia.

Guardar
Google icon
La Fiscalía acusa al conductor por homicidio imprudente, lesiones imprudentes y conducción temeraria.(FOTO: Hondudiario)
La Fiscalía acusa al conductor por homicidio imprudente, lesiones imprudentes y conducción temeraria.(FOTO: Hondudiario)

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Comayagua, presentó este jueves un requerimiento fiscal contra el conductor de la grúa involucrada en el accidente de tránsito registrado el pasado 17 de junio en el sector de El Rodeo, municipio de Villa de San Antonio, departamento de Comayagua, hecho que dejó un saldo de siete policías fallecidos y 29 personas lesionadas.

La acción penal se produce luego de las investigaciones desarrolladas por fiscales y equipos técnicos encargados de reconstruir las circunstancias que rodearon uno de los accidentes más graves registrados este año en la carretera CA-5.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el ente acusador, al conductor se le supone responsable de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria.

La Fiscalía además solicitó la imposición de la medida cautelar de detención judicial mientras continúa el proceso penal y se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar la totalidad de las responsabilidades derivadas del siniestro.

Según el informe oficial, la tragedia ocurrió cuando una grúa marca Freightliner circulaba en dirección de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula por una zona caracterizada por curvas pronunciadas y pendiente descendente.

Las investigaciones establecen que el conductor se desplazaba a una velocidad considerada no prudente para las condiciones de la vía, situación que provocó que perdiera el control de la unidad pesada.

PUBLICIDAD

Siete agentes de la Policía Nacional murieron tras el impacto entre la grúa y el autobús policial. (FOTO: Hondudiario)
Siete agentes de la Policía Nacional murieron tras el impacto entre la grúa y el autobús policial. (FOTO: Hondudiario)

Como consecuencia, el vehículo invadió el carril contrario y colisionó inicialmente contra un autobús perteneciente a la Secretaría de Seguridad que transportaba a agentes policiales. Posteriormente impactó contra un vehículo tipo cabezal, generando una escena de devastación en plena carretera.

El choque provocó la muerte inmediata de siete integrantes de la Policía Nacional que regresaban de una actividad institucional relacionada con la entrega de indumentaria policial.

Las víctimas fueron identificadas como Nelson Emilio Sosa Torres, Nora Xiomara Mejía Zúñiga, Delmis Maritza Espinoza Cornejo, Esmelin Yolibeth Herrera, Yorbic Adony Vallecillo Salgado, Dulce María Suárez Izaguirre y Keylin Anabeli Benavides Rodríguez.

Además de las víctimas mortales, otras 29 personas sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas a hospitales y centros asistenciales de Comayagua y Tegucigalpa para recibir atención médica especializada.

El Ministerio Público señaló que las diligencias investigativas permitieron establecer una conducta imprudente atribuible al conductor de la grúa, quien permanece bajo custodia de las autoridades mientras avanza el proceso judicial.

Los fiscales consideran que existen suficientes elementos para sostener que la pérdida de control de la unidad pesada fue un factor determinante en el accidente.

La tragedia ha generado una profunda conmoción en Honduras debido a que las víctimas eran servidores públicos que cumplían funciones institucionales al momento del siniestro.

En los días posteriores al accidente, familiares, compañeros de trabajo y autoridades participaron en actos de despedida realizados en distintas regiones del país para honrar la memoria de los agentes fallecidos.

Paralelamente, diferentes instituciones han expresado preocupación por el aumento de los accidentes de tránsito relacionados con vehículos pesados.

El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, y representantes del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) han señalado la necesidad de fortalecer los controles y revisiones mecánicas para prevenir nuevas tragedias en las carreteras nacionales.

Las investigaciones concluyen que la unidad circulaba a una velocidad no prudente. (FOTO: Hondudiario)
Las investigaciones concluyen que la unidad circulaba a una velocidad no prudente. (FOTO: Hondudiario)

Las investigaciones también han revelado que la grúa involucrada presentaba irregularidades administrativas relacionadas con permisos y documentación operativa, aspectos que continúan siendo objeto de análisis por parte de las autoridades competentes.

La Fiscalía de Comayagua informó que en las próximas horas se desarrollará la audiencia de declaración de imputado, etapa en la que solicitará formalmente la detención judicial del acusado mientras continúa la recopilación de pruebas y peritajes técnicos.

El caso se ha convertido en uno de los procesos judiciales de mayor atención pública en los últimos días, debido al elevado número de víctimas y al impacto que ha generado dentro de la Policía Nacional y la sociedad hondureña.

Temas Relacionados

El RodeoMinisterio PúblicoVilla de San Antonio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Operación de alto impacto: Rescatan con vida a un estudiante secuestrado en Siguatepeque, Honduras

El operativo, ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), logró frustrar el cobro de un millonario rescate de dos millones de lempiras que los captores exigían a la familia del menor

Operación de alto impacto: Rescatan con vida a un estudiante secuestrado en Siguatepeque, Honduras

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador entrega la Palma de Oro 2026

El galardón fue otorgado en el Día del Empresario Salvadoreño por su contribución al crecimiento económico y social del país, con énfasis en el sector bancario, el emprendimiento y el acceso al crédito

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador entrega la Palma de Oro 2026

Honduras busca acceso a tecnología agrícola y drones tras reunión entre Asfura y Zelenski

El encuentro marca un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre ambos países y abre la puerta a proyectos de innovación con impacto en la producción, la seguridad alimentaria y el control fronterizo

Honduras busca acceso a tecnología agrícola y drones tras reunión entre Asfura y Zelenski

Iván Barton listo para su debut: El salvadoreño liderará el arbitraje del Paraguay vs. Turquía en el Mundial 2026

La FIFA ratificó la confianza en el silbante cuscatleco al otorgarle la responsabilidad de liderar la terna arbitral en el vibrante duelo entre Paraguay y Turquía este viernes 19 de junio, un partido que promete ser de alta intensidad en el Grupo D

Iván Barton listo para su debut: El salvadoreño liderará el arbitraje del Paraguay vs. Turquía en el Mundial 2026

El programa Guatemaltecos por la Nutrición promueve la reducción de la desnutrición aguda infantil

La iniciativa impulsada por Castillo Hermanos reportó una caída desde 6% en menores de cinco años en las comunidades atendidas, con campamentos móviles y un enfoque que integra salud, agua y saneamiento

El programa Guatemaltecos por la Nutrición promueve la reducción de la desnutrición aguda infantil

TECNO

Entre robots y superinteligencia: la carrera que busca definir el futuro de la humanidad

Entre robots y superinteligencia: la carrera que busca definir el futuro de la humanidad

Esto es lo que más deteriora la batería del iPhone: desde el modelo 17 hacia abajo

¿Qué pasa si los motores de un avión dejan de funcionar? Esto es lo que ocurre realmente

Cuando la realidad entra en juego: qué son los mercados de predicciones y por qué generan debate

Crear vida desde cero y un sistema visual perfecto, es posible: el resultado fue inesperado

ENTRETENIMIENTO

Murió James Burrows, el director que reinventó la comedia televisiva en Estados Unidos

Murió James Burrows, el director que reinventó la comedia televisiva en Estados Unidos

El crimen que sacudió Hollywood: de una heladería en Canadá a modelo del año de Playboy, la historia de Dorothy Stratten

“Nunca pude decirle: ‘Tenías razón’”: el arrepentimiento que Kevin Hart confesó al recordar a su madre

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Lily Phillips y Annie Knight defienden sus retos sexuales en OnlyFans: “Hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”

MUNDO

El presidente Joseph Aoun pidió un alto el fuego integral en Líbano tras hablar con Marco Rubio

El presidente Joseph Aoun pidió un alto el fuego integral en Líbano tras hablar con Marco Rubio

Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos tomará represalias militares si no alcanzan un acuerdo definitivo en 60 días

El precio del petróleo subió pero cerró la semana con una caída del 8%

Por qué un científico terminó horneando pan con la levadura de una momia de 5.000 años

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida