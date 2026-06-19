La Policía investiga la muerte de dos jóvenes hallados en una carretera de República Dominicana

El vocero de la Policía Nacional de la República Dominicana, Diego Pesqueira, responde preguntas de la prensa sobre el hallazgo de dos jóvenes en una carretera de Santo Domingo Norte. /(Redes de Diego Pesqueira)

La Policía Nacional profundiza las investigaciones en torno al hallazgo de dos jóvenes fallecidos en la carretera Los Casabes, sector Jacagua, municipio Santo Domingo Norte, en un hecho ocurrido la noche del 16 de junio.

De acuerdo con información oficial divulgada por la institución, los cuerpos fueron localizados junto a evidencias de lesiones por arma de fuego y traumatismos compatibles con el impacto de un vehículo pesado.

Según reportó la Policía Nacional, los fallecidos fueron identificados de manera preliminar como Ángel Miguel Rosario de la Cruz, conocido como El Chino, de 16 años, y Miguel Ángel, apodado Migue.

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Ambos presentaban heridas de bala y lesiones múltiples, según el informe preliminar, lo que llevó a las autoridades a realizar un amplio operativo en la escena para recolectar indicios.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, asumieron el caso desde los primeros momentos.

“Nuestros agentes, junto al Ministerio Público, han asumido las investigaciones. De manera preliminar, estas personas llegaron al lugar a bordo de una motocicleta junto a una tercera persona”, señaló Pesqueira en un video difundido en sus redes oficiales.

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Durante el levantamiento de evidencias en el lugar del suceso, la Policía Científica halló tres casquillos calibre 9 milímetros y una gorra gris con el logo “NY”. Todos los elementos encontrados serán sometidos a análisis en laboratorios especializados, según detalló la institución.

La Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones y cotejando las pruebas para determinar cómo ocurrieron los hechos./ (Últimas Noticias)

Los cuerpos de los adolescentes fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la realización de estudios médico-legales. Equipos de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), junto con técnicos forenses y el Ministerio Público, trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos, establecer la identidad de las víctimas y avanzar en la identificación y captura de los responsables.

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En relación a la identidad de los jóvenes, las autoridades informaron que, están a la espera de la confirmación oficial tras contactar a los familiares directos.

Sobre las circunstancias del hecho, la Policía Nacional advirtió que la investigación aún se encuentra en una fase inicial y que no se puede calificar el caso, de momento, como un posible ajuste de cuentas o riña.

“Todavía estamos en una fase inicial de la investigación. No podemos aventurarnos a calificar este hecho. Sí podemos dar garantía de que se está avanzando en las investigaciones y que oportunamente daremos un informe oficial”, afirmó Pesqueira.

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Los jóvenes presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes oficiales mencionan que las víctimas habrían llegado al lugar de los hechos a bordo de una motocicleta y que se desconoce la identidad del tercer acompañante de los adolescentes. Las autoridades trabajan en el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad en la zona para obtener pistas sobre los movimientos previos y posteriores al suceso.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de esclarecer el caso y mantener informada a la ciudadanía conforme avancen las pesquisas.

El proceso de investigación incluye la revisión de todas las evidencias recolectadas, el análisis balístico de los casquillos y la verificación de las lesiones descritas en los informes médico-legales.

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Las autoridades subrayaron que la difusión de información adicional dependerá de los avances en las diligencias y la confirmación de los datos por parte de los familiares de los jóvenes involucrados.