República Dominicana

La Policía investiga la muerte de dos jóvenes hallados en una carretera de República Dominicana

Los cuerpos fueron encontrados en la carretera Los Casabes, en Jacagua, Santo Domingo Norte, con heridas de bala y traumatismos compatibles con el impacto de un vehículo pesado, según el reporte oficial

Guardar
Google icon
El vocero de la Policía Nacional de la República Dominicana, Diego Pesqueira, responde preguntas de la prensa sobre el hallazgo de dos jóvenes en una carretera de Santo Domingo Norte. /(Redes de Diego Pesqueira)

La Policía Nacional profundiza las investigaciones en torno al hallazgo de dos jóvenes fallecidos en la carretera Los Casabes, sector Jacagua, municipio Santo Domingo Norte, en un hecho ocurrido la noche del 16 de junio.

De acuerdo con información oficial divulgada por la institución, los cuerpos fueron localizados junto a evidencias de lesiones por arma de fuego y traumatismos compatibles con el impacto de un vehículo pesado.

Según reportó la Policía Nacional, los fallecidos fueron identificados de manera preliminar como Ángel Miguel Rosario de la Cruz, conocido como El Chino, de 16 años, y Miguel Ángel, apodado Migue.

PUBLICIDAD

Ambos presentaban heridas de bala y lesiones múltiples, según el informe preliminar, lo que llevó a las autoridades a realizar un amplio operativo en la escena para recolectar indicios.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, asumieron el caso desde los primeros momentos.

“Nuestros agentes, junto al Ministerio Público, han asumido las investigaciones. De manera preliminar, estas personas llegaron al lugar a bordo de una motocicleta junto a una tercera persona”, señaló Pesqueira en un video difundido en sus redes oficiales.

PUBLICIDAD

Durante el levantamiento de evidencias en el lugar del suceso, la Policía Científica halló tres casquillos calibre 9 milímetros y una gorra gris con el logo “NY”. Todos los elementos encontrados serán sometidos a análisis en laboratorios especializados, según detalló la institución.

La Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones y cotejando las pruebas para determinar cómo ocurrieron los hechos./ (Últimas Noticias)
La Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones y cotejando las pruebas para determinar cómo ocurrieron los hechos./ (Últimas Noticias)

Los cuerpos de los adolescentes fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la realización de estudios médico-legales. Equipos de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), junto con técnicos forenses y el Ministerio Público, trabajan para reconstruir la secuencia de los hechos, establecer la identidad de las víctimas y avanzar en la identificación y captura de los responsables.

En relación a la identidad de los jóvenes, las autoridades informaron que, están a la espera de la confirmación oficial tras contactar a los familiares directos.

Sobre las circunstancias del hecho, la Policía Nacional advirtió que la investigación aún se encuentra en una fase inicial y que no se puede calificar el caso, de momento, como un posible ajuste de cuentas o riña.

“Todavía estamos en una fase inicial de la investigación. No podemos aventurarnos a calificar este hecho. Sí podemos dar garantía de que se está avanzando en las investigaciones y que oportunamente daremos un informe oficial”, afirmó Pesqueira.

Vista aérea de una pistola semiautomática de color negro con empuñadura texturizada, colocada sobre una superficie de tablas de madera clara.
Los jóvenes presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes oficiales mencionan que las víctimas habrían llegado al lugar de los hechos a bordo de una motocicleta y que se desconoce la identidad del tercer acompañante de los adolescentes. Las autoridades trabajan en el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad en la zona para obtener pistas sobre los movimientos previos y posteriores al suceso.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de esclarecer el caso y mantener informada a la ciudadanía conforme avancen las pesquisas.

El proceso de investigación incluye la revisión de todas las evidencias recolectadas, el análisis balístico de los casquillos y la verificación de las lesiones descritas en los informes médico-legales.

Las autoridades subrayaron que la difusión de información adicional dependerá de los avances en las diligencias y la confirmación de los datos por parte de los familiares de los jóvenes involucrados.

Temas Relacionados

Policía NacionalSanto DomingoHomicidioInvestigación policialRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador entrega la Palma de Oro 2026

El galardón fue otorgado en el Día del Empresario Salvadoreño por su contribución al crecimiento económico y social del país, con énfasis en el sector bancario, el emprendimiento y el acceso al crédito

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador entrega la Palma de Oro 2026

Honduras busca acceso a tecnología agrícola y drones tras reunión entre Asfura y Zelenski

El encuentro marca un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre ambos países y abre la puerta a proyectos de innovación con impacto en la producción, la seguridad alimentaria y el control fronterizo

Honduras busca acceso a tecnología agrícola y drones tras reunión entre Asfura y Zelenski

Iván Barton listo para su debut: El salvadoreño liderará el arbitraje del Paraguay vs. Turquía en el Mundial 2026

La FIFA ratificó la confianza en el silbante cuscatleco al otorgarle la responsabilidad de liderar la terna arbitral en el vibrante duelo entre Paraguay y Turquía este viernes 19 de junio, un partido que promete ser de alta intensidad en el Grupo D

Iván Barton listo para su debut: El salvadoreño liderará el arbitraje del Paraguay vs. Turquía en el Mundial 2026

El programa Guatemaltecos por la Nutrición promueve la reducción de la desnutrición aguda infantil

La iniciativa impulsada por Castillo Hermanos reportó una caída desde 6% en menores de cinco años en las comunidades atendidas, con campamentos móviles y un enfoque que integra salud, agua y saneamiento

El programa Guatemaltecos por la Nutrición promueve la reducción de la desnutrición aguda infantil

Marina Nacional decomisa 6.68 toneladas de cocaína valorada en 167 millones de USD y fija un récord en El Salvador

El operativo realizado el 18 de junio y anunciado este viernes por el propio presidente de El Salvador Nayib Bukele incluyó dos interceptaciones de lanchas LPV a 1,074 km al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, con seis detenidos, y un estimado de USD 167 millones

Marina Nacional decomisa 6.68 toneladas de cocaína valorada en 167 millones de USD y fija un récord en El Salvador

TECNO

Entre robots y superinteligencia: la carrera que busca definir el futuro de la humanidad

Entre robots y superinteligencia: la carrera que busca definir el futuro de la humanidad

Esto es lo que más deteriora la batería del iPhone: desde el modelo 17 hacia abajo

¿Qué pasa si los motores de un avión dejan de funcionar? Esto es lo que ocurre realmente

Cuando la realidad entra en juego: qué son los mercados de predicciones y por qué generan debate

Crear vida desde cero y un sistema visual perfecto, es posible: el resultado fue inesperado

ENTRETENIMIENTO

Murió James Burrows, el director que reinventó la comedia televisiva en Estados Unidos

Murió James Burrows, el director que reinventó la comedia televisiva en Estados Unidos

El crimen que sacudió Hollywood: de una heladería en Canadá a modelo del año de Playboy, la historia de Dorothy Stratten

“Nunca pude decirle: ‘Tenías razón’”: el arrepentimiento que Kevin Hart confesó al recordar a su madre

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Lily Phillips y Annie Knight defienden sus retos sexuales en OnlyFans: “Hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”

MUNDO

Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos tomará represalias militares si no alcanzan un acuerdo definitivo en 60 días

Donald Trump advirtió a Irán que Estados Unidos tomará represalias militares si no alcanzan un acuerdo definitivo en 60 días

El precio del petróleo subió pero cerró la semana con una caída del 8%

Por qué un científico terminó horneando pan con la levadura de una momia de 5.000 años

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

El presidente del Consejo Europeo defendió la apertura de un canal directo con Rusia para transmitir mensajes de la Unión Europea