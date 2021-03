Se dieron a conocer detalles de la esperada sucesora de la Nintendo Switch

Switch es la quinta consola más vendida de Nintendo con más de 79 millones de unidades

A pesar de que Nintendo continúa negando oficialmente los planes alrededor de una consola sucesora de la Switch, diversas fuentes siguen aportando información sobre lo que los fans ya apodaron la “Switch Pro” . A pocos meses del lanzamiento de la PlayStation 5 y la Xbox Series X/S en casi todo el mundo, Nintendo no se quiere quedar afuera de los videojuegos multiplataforma con gráficos de última generación, pero lo cierto es que la Switch está alcanzando sus límites de rendimiento .

Un nuevo reporte del sitio Bloomberg, que ha compartido importantes novedades del mundo gamer en este último tiempo, asegura que la nueva consola incorporará una mejora gráfica notable. No sólo será una plataforma híbrida con una pantalla OLED de siete pulgadas, sino que también incluirá un nuevo chip gráfico Nvidia para alcanzar gráficos 4K a la hora de conectarse a una TV.

La tecnología en cuestión soportará DLSS (Deep Learning Super Sampling), una tecnología de escalado de imágenes creada por Nvidia. Se trata de una herramienta que utiliza inteligencia artificial (Deep Learning) para reproducir y mostrar gráficos de manera más eficiente y definida. Esta información fue provista por fuentes cercanas al proceso que se está llevando adelante en Nintendo, pero prefirieron mantener su anonimato dado que los planes en cuestión todavía no son públicos.

La Nintendo Switch Lite es el modelo exclusivamente portátil de la consola

Para que la tecnología DLSS logre su cometido, la nueva consola de Nintendo también contará con un mejor CPU y más memoria de procesamiento. Las fuentes que dialogaron con Bloomberg anticiparon que esto implicará sumar nuevas líneas de código a los juegos de dicha consola, lo que resultará en mejores gráficos. Es por eso que los cambios visuales se esperan principalmente en los videojuegos que vendrán luego del lanzamiento de la consola. Entre las fuentes que revelaron estas novedades también hay desarrolladores de próximos títulos, lo que brinda más veracidad a la información provista.

El analista de Morningstar Research, Kazunori Ito, comentó que este plan de Nintendo de lanzar una consola en medio de la vida útil de la Switch se debe a que la compañía aprendió de sus errores pasados. “La Wii perdió su impulso muy rápido porque la consola no era compatible con la resolución de alta definición”, aclaró.

Especialistas aseguran que las principales novedades de la “Switch Pro” no afectarán demasiado a los usuarios de la actual consola de Nintendo, sino que están apuntadas a competir al nivel de las nuevas plataformas de la competencia. Gran parte del catálogo de Switch se compone de títulos multiplataforma que no tuvieron su lugar en la Wii U por cuestiones de gráficos y rendimiento, y que llegaron años más tarde al sistema híbrido. Una Switch más potente eliminaría ese proceso intermedio y convertiría a la futura consola en una plataforma más que competitiva.

New Pokemon Snap llegará al mercado el próximo 30 de abril, más de 20 años después de la primera parte

Esta semana se lanzó finalmente el esperado Monster Hunter Rise, exclusivo de Nintendo Switch, y el próximo 30 de abril llegará New Pokemon Snap. Aunque hay otros títulos en camino, el calendario nintendero para la segunda mitad de 2021 sigue siendo un misterio con muy pocos videojuegos confirmados. Esto no hace más que aumentar las expectativas por el anuncio de la nueva consola, pero la compañía japonesa se niega a declarar al respecto. Los eventos presenciales de la industria están en peligro de extinción, por lo que no hay manera de predecir cuándo se anunciará el lanzamiento de la próxima plataforma.

Bloomberg también anticipó que, debido a la nueva tecnología incorporada en la “Switch Pro”, es probable que su precio aumente respecto del modelo actual. Especialistas anticipan un aumento de entre 50 y 100 dólares, lo que daría un precio de 400 dólares, el mismo precio aproximado que manejan las consolas de la nueva generación.

Seguir Leyendo: