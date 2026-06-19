Policías de Córdoba le salvaron la vida a una nena de dos años que sufrió convulsiones y perdió la conciencia

Los efectivos trasladaron de urgencia a la niña al Hospital Regional Pasteur y montaron un cordón sanitario para agilizar el recorrido

Personal de la Policía de Córdoba le practicó maniobras de reanimación a una niña de 2 años que quedó inconsciente en su domicilio del barrio San Juan Bautista, en la ciudad de Villa María, y la trasladó de urgencia al Hospital Regional Pasteur, donde quedó internada en buen estado de salud. La menor tuvo convulsiones que le generaron complicaciones respiratorias y los padres acudieron a las fuerzas de seguridad ante la desesperación de la situación.

El episodio se registró durante esta madrugada en la vivienda ubicada en calle Quintana al 2500. Los padres de la menor, de 22 y 28 años, solicitaron asistencia policial al notar que su hija presentaba dificultades respiratorias mientras dormía, aparentemente a raíz de una convulsión febril.

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Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la niña sin conocimiento. Ante la urgencia de la situación, dispusieron su traslado inmediato al nosocomio local y establecieron un cordón sanitario para facilitar el recorrido. Fue durante ese trayecto cuando el personal policial le practicó las maniobras que lograron estabilizarla.

Ya en el Hospital Regional Pasteur, la pequeña recibió atención de personal especializado. Según informó la Policía de Córdoba, la niña quedó en buen estado de salud tras la intervención médica.

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Un policía le salvó la vida a un niño cuando iba a ser atropellado por un tren en Córdoba

Un policía de Córdoba rescató a un niño de tres años de las vías segundos antes del paso de un tren de cargas en Villa Los Galpones

El barrio Villa Los Galpones, en la ciudad de Córdoba, fue escenario de un rescate extraordinario cuando un policía apartó a un niño de tres años de las vías del tren instantes antes del paso de una formación de carga. El incidente ocurrió cerca de las 11 de la mañana del último 23 de marzo, en el cruce de las calles Sarachaga y Mendoza, y tuvo como protagonista a un agente de la Dirección Motocicletas que patrullaba el sector en ese momento.

De acuerdo con el testimonio de testigos presenciales, el convoy involucrado era un tren de cargas compuesto por 29 vagones con piedras que se desplazaba desde Juárez Celman hacia la estación Alta Córdoba.

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Fue en ese instante cuando el cabo primero Pablo Luna, del departamento Motocicletas, detectó al menor que caminaba solo sobre las vías durante una recorrida habitual por la zona. Las imágenes a las que accedió Infobae muestran cómo el agente se lanzó hacia el lugar y logró retirar al niño con segundos de diferencia respecto al paso de la formación. La acción preservó la vida del pequeño ante un peligro de consecuencias irreversibles.

La cámara de la locomotora capturó el momento del rescate, y ese registro se convirtió en motivo de reconocimiento público. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recurrió a sus redes sociales para destacar el valor y la celeridad de la intervención. “Poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro: eso es lo que nuestra Policía hace cada día, y que hoy quedó registrado en este video", publicó el mandatario.

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En el mismo mensaje, Llaryora puso de relieve la vocación de servicio del cabo primero Luna y sostuvo: “Situaciones como esta, de coraje y valor, se repiten a diario. Por eso, una vez más, reafirmo lo que siempre sostengo: los buenos son los de azul, debemos reconocer y defender a quienes cuidan la vida de los cordobeses”.

Tras el rescate, la Policía de Córdoba dio con la madre del pequeño, una joven de 24 años. La mujer explicó que el niño se alejó del domicilio en un momento de distracción, situación que derivó en el episodio que conmocionó al vecindario.

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Llaryora también subrayó la calidad humana del personal policial. “Es un orgullo saber que nuestra fuerza policial está integrada por hombres y mujeres con una enorme calidad humana y profesional”, afirmó.