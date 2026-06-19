Brócoli al vapor, entrenamientos ocultos y noches sin dormir: la dieta extrema que Bottas en sus inicios en la Fórmula 1

Valtteri Bottas reveló los desafíos físicos y mentales enfrentados durante su carrera en la Fórmula 1 (REUTERS/Brian Snyder)

Valtteri Bottas, uno de los rostros más reconocidos de la Fórmula 1, ha compartido recientemente detalles personales sobre su paso por la máxima categoría del automovilismo. Su regreso a la parrilla en 2026, con el equipo Cadillac, marca una temporada y una trayectoria signada por desafíos, éxitos y una evolución constante dentro del mundo competitivo de la F1.

El piloto finlandés, de 36 años, inició su trayectoria en 2013, cuando debutó con Williams. Su rendimiento destacado le permitió pasar en 2017 a Mercedes, donde compartió equipo con Lewis Hamilton durante una etapa dominada por las Flechas Plateadas. Tras su paso por la escudería alemana, concluyó su primer ciclo en la Fórmula 1 con tres temporadas en Alfa Romeo/Sauber, entre 2022 y 2024.

PUBLICIDAD

A lo largo de estos años, Bottas acumuló 10 victorias en grandes premios y logró subir al podio en 67 ocasiones, consolidándose como uno de los pilotos más consistentes de su generación. Ahora, tras un año de ausencia, vuelve a competir integrando el proyecto de Cadillac, un equipo estadounidense que da sus primeros pasos en la categoría reina del automovilismo.

Bottas acumuló 10 victorias (todas con Mercedes) y 67 podios en la Fórmula 1 (REUTERS/Massimo Pinca)

Si bien el talento es lo que lleva a un piloto a ocupar una plaza, la constancia junto con la responsabilidad en los entrenamientos y alimentación cumplen un papel esencial. Incluso, cuando cada kilogramo cuenta para ser más veloz y no hacer que el monoplaza sea apenas más pesado que la competencia.

PUBLICIDAD

La dieta extrema a la que se sometió Valtteri Bottas

La etapa en Williams estuvo marcada por una presión intensa relacionada con el peso, que derivó en una dieta extrema y prácticas poco saludables.

En una carta publicada en The Players’ Tribune, explicó que el equipo le pidió perder cinco kilos antes del inicio de la temporada 2014, debido a que el nuevo coche presentaba un exceso de peso. Esta petición, lejos de ser una simple recomendación, se transformó rápidamente en una obsesión personal para el piloto.

PUBLICIDAD

Valtteri Bottas debutó en la Fórmula 1 con William en 2013

Bottas describió cómo su mentalidad competitiva lo llevó a ir mucho más allá de lo solicitado: “Cuando me dices cinco kilos en dos meses, mi cerebro piensa: ‘¿Cinco? ¿Por qué no diez? Podemos hacer que el coche sea aún más rápido’”. Así, adoptó un plan alimentario extremadamente restrictivo basado en brócoli y coliflor al vapor, al punto de confesar: “Todavía puedo oler el brócoli. Húmedo. Verde. Sencillo. Dios mío”.

La satisfacción de ver el descenso de su peso se convirtió en un juego diario: “Me despertaba y me pesaba todas las mañanas, y cuando veía que el número bajaba, sentía una profunda satisfacción”.

PUBLICIDAD

Su rutina de entrenamiento también se volvió obsesiva, hasta el punto de engañar a su propio preparador físico: “Sabía que pensaría que me estaba agotando, así que empecé a quitarme el reloj y dejarlo en casa antes de mi segunda sesión. El juego se convirtió en una obsesión total”.

La presión por el peso en Williams llevó a Bottas a someterse a una dieta extrema y prácticas alimenticias poco saludables

Durante ese periodo, Bottas experimentó síntomas físicos y mentales severos, como relató en su carta: “Después de dos meses de espiral descendente, estaba destrozado. Me despertaba a las 4 de la mañana solo, sin despertador. El corazón me latía con fuerza”.

PUBLICIDAD

El piloto reconoció que su percepción estaba profundamente alterada: “La verdadera razón por la que me despertaba tan temprano era que mi cuerpo estaba en modo de inanición”, una condición patológica extrema de desnutrición que se provoca ante la falta de nutrientes y energía. Incluso, llegó a perder la noción de cuántos kilos había bajado en ese tiempo, asegurando que “parecía enfermo”.

La situación terminó siendo aún más frustrante cuando, tras todo ese sacrificio, se enteró al regresar del receso de que el coche finalmente pesaba menos de lo previsto. “¿Qué crees que pasó? El monoplaza tenía menos peso del que debía. Bienvenido a la F1”, relató con ironía Bottas en su testimonio.

PUBLICIDAD

Valtteri Bottas en el Gran Premio de Azerbaiyán, en donde logró uno de sus 67 podios (AFP PHOTO / ANDREJ ISAKOVIC)

Las consecuencias y la búsqueda de ayuda profesional

El periodo de restricción alimentaria y presión que atravesó Valtteri Bottas durante su etapa en Williams no solo tuvo consecuencias físicas, sino que también desencadenó un profundo impacto psicológico. En su carta a The Players’ Tribune, el piloto confesó que, tras dos meses de dieta extrema, comenzó a experimentar episodios de confusión mental.

Explicó que, aunque no se trataba de ataques de pánico en sentido estricto, cada vez que se encontraba rodeado de mucha gente sentía mareo y una necesidad imperiosa de aislarse: “Como si tuviera que salir de allí. Quería estar solo o en el auto”.

PUBLICIDAD

El piloto finlandés inició su trayectoria en 2013 con Williams y en 2026 regresó a la F1 con Cadillac (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En un momento de honestidad, reconoció que la relación con la competición se había vuelto enfermiza, hasta el punto de perder la perspectiva sobre el motivo real de su esfuerzo. “Lo peor era que me miraba al espejo por la mañana y veía mi silueta, y me sentía tan satisfecho de que mi reflejo se estuviera volviendo más delgado. Ya no se trataba de competir”, admitió.

El punto de inflexión llegó tras el trágico accidente de Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón de 2014. Este suceso lo llevó a buscar ayuda profesional y consultar a un psicólogo, que le hizo un análisis clave: “Mi psicólogo hizo una observación interesante sobre mí: ‘No pareces tener ningún interés fuera de las carreras. Nada más te da alegría. Eres casi como una máquina’”. El piloto reconoció que su identidad estaba completamente volcada en la F1: “Tenía razón. Toda mi identidad giraba en torno al coche”.

PUBLICIDAD