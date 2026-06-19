Economía

Jornada financiera: cayeron las acciones argentinas, subió el dólar y el BCRA compró USD 50 millones en el mercado

Sin al referencia de Wall Street por feriado, el S&P Merval cedió 1,3% y los bonos cayeron 0,3%. La divisa subió a $1.461 en la plaza mayorista, y a $1.480 en el Banco Nación, máximos desde enero

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Las acciones argentinas cayeron este viernes, sin referencia en Wall Street por un feriado en EE.UU.
Las acciones argentinas cayeron este viernes, sin referencia en Wall Street por un feriado en EE.UU.

Los negocios financieros loclaes mostraron un generalizado recorte de liquidez este viernes debido al feriado en los Estados Unidos, donde se conmemora el Día de la Emancipación, lo que redujo la cantidad de operaciones y alejaba inversores institucionales.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,3%, en los 3.291.321 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- promediaron una baja de 0,3 por ciento.

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No obstante, el riesgo país de JP Morgan no experimentó variaciones para la Argentina, en los 429 puntos básicos, debido a la inactividad en Wall Street.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.
Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

Las acciones de Banco Macro (-4,6%), Banco Francés (-4,2%), Banco Supervielle (-3,6%) y Grupo Galicia (-2,8%) encabezaron las caídas diarias.

“Con cada feriado en Estados Unidos hay una natural caída de operaciones porque no hay liquidaciones normales, por lo que algunos inversores aprovechan a tomar un día de pausa ante la falta de referencias desde Wall Street”, comentó a Reuters un agente financiero del Banco Galicia.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, reseño que “la tercera semana de junio concluyó con una marcada reconfiguración de expectativas en los mercados globales. El mercado tuvo que asimilar tres factores clave: el endurecimiento en la proyección de tasas por parte de la Reserva Federal, los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, y la primera semana bursátil de SpaceX”.

“En el plano local, los activos argentinos operaron con un balance semanal favorable, impulsados por la reciente mejora en la calificación crediticia, nuevos respaldos de organismos multilaterales y buenos datos macro que permitieron una compresión en la prima de riesgo soberano”, agregó Vlassich.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, ponderó “el histórico récord nominal del superávit comercial en mayo, que se ubicó en USD 3.504 millones, quedando a muy poco del récord ajustado por inflación de EEUU de abril y mayo 2009. El petróleo fue el gran protagonista en contexto de precios entonces muy elevados por la guerra en Medio Oriente”.

“En 12 meses, se acumula un superávit comercial de USD 21.220 millones, de los cuales USD 10.393 millones corresponden al superávit en la balanza de combustibles. Si bien el precio del crudo bajó tras el acuerdo EEUU-Irán, las perspectivas en términos de producción de hidrocarburos hacia adelante permite seguir siendo optimista en cuanto a la diversificación de los flujos de entradas de divisas para Argentina”, consideró Franco.

“Creemos que de darse una continuidad en la mejora en los factores macro locales -nivel de actividad, inflación a la baja, recuperación del salario real y recuperación de préstamos al sector privado- sumado a un contexto internacional favorable, podríamos ver a la renta variable local alcanzando nuevos máximos”, evaluaron desde IEB.

“Un factor adicional, podría venir dado por la reunión semestral de MSCI que se llevará a cabo la semana próxima. No obstante, la probabilidad de ser incorporados en Emerging Market es prácticamente cero, algo que también se vió reflejado en el reporte de MSCI 2026 Global Market Accessibility Review Report y Country Comparison Report, dado que las puntuaciones de cada uno de los criterios observados se mantuvieron sin cambios con respecto a 2025″, añadieron los analistas de IEB.

El dólar, en máximos desde enero

En una sesión mayorista con USD 408,1 millones operados en el segmento de contado, el dólar finalizó con una suba de diez pesos o 0,7%, a 1.461 pesos, en lo más alto desde el 12 de enero de este año ($1.467,50).

“Ya en las primeras operaciones, los precios se mostraron algo dispares, ya que el feriado en Estados Unidos redujo la profundidad habitual del mercado y generó una mayor amplitud en las cotizaciones. En ese contexto, la demanda que apareció desde el comienzo fue impulsando gradualmente al dólar hasta alcanzar máximos intradiarios de $1.465″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 33 pesos, muy por encima de la baja de 12,50 pesos registrada en la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar al público finalizó negociado a $1.480 para la venta en el Banco Nación. en su cuarta suba consecutiva. En el transcurso de junio el dólar minorista anota un ascenso de 50 pesos o 3,5 por ciento.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.481,94 para la venta y $1.432,05 para la compra.

El precio del dólar en el mercado paralelo recortó cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta, después de haber alcanzado el jueves su nivel más alto desde el 28 de enero, en los 1.485 pesos. En el transcurso de junio el blue gana 50 pesos o 3,5 por ciento.

El Banco Central compró USD 50 millones en el mercado, el 12,3% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad descontaron USD 134 millones, a USD 47.368 millones, un mínimo desde el 22 de mayo, en parte por la baja de 1,7% en la cotización del oro, a USD 4.172,90 la onza.

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