El encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial: el detrás de escena que compartió el cantante

El cantante de cuarteto charló mano a mano con el capitán de la Scaloneta

A pocos días del segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi fue protagonista de un momento especial fuera de las canchas. El capitán argentino se reunió con Carlos “La Mona” Jiménez, referente indiscutido del cuarteto, en un encuentro que combinó música, admiración y gestos de afecto mutuo. La reunión tuvo lugar el sábado 13 de junio en el Hotel Origin de Kansas City, donde la delegación argentina se encontraba concentrada antes de su debut en la Copa del Mundo. Este viernes, La Mona decidió compartir con sus seguidores el video que registró el detrás de escena de aquella charla con Messi.

En el material publicado en las redes, se observa al cantante acercándose a Messi con palabras sinceras: “Te quería conocer, de verdad. Este año cumplo 76 años, estoy viejito ya…”. Messi, con una sonrisa, le responde con naturalidad: “No, pero estás bien…”. Durante el intercambio, La Mona destaca que sigue cuidándose y agradece la oportunidad de conocer en persona al capitán argentino, a quien define como un ídolo nacional.

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El posteo del artista incluyó además un mensaje cargado de emoción: “La humildad de un grande. Momentos que no me voy a olvidar nunca en mi vida. A mis 75 años seguir cumpliendo sueños. Ya estamos en Dallas para seguir alentándolos. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos Argentina!”. El video muestra el ambiente distendido y la simpatía entre ambos, con bromas sobre la edad y elogios cruzados, mientras el resto del plantel y el cuerpo técnico acompañaban la escena.

El encuentro entre Messi y La Mona Jiménez trascendió la anécdota personal para convertirse en un símbolo del cruce entre dos referentes de la cultura popular argentina, admirados por distintas generaciones. La repercusión no tardó en llegar, y miles de seguidores celebraron el gesto sencillo y afectuoso entre el capitán de la Selección y el histórico artista cordobés.

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El encuentro de la Mona Jiménez con Lionel Messi

Mientras la Selección Argentina continúa su preparación para el próximo compromiso en el Mundial ante Austria, La Mona sigue acompañando al equipo desde las tribunas y compartiendo cada paso de esta experiencia en el certamen de fútbol, que sumó uno de los recuerdos más significativos de su vida como artista y fanático argentino.

Previo al debut de la Scaloneta ante Argelia, el rey del cuarteto pasó un distendido momento y cantó algunos de sus éxitos en el streaming de AFA Estudio. En el medio de la charla, La Mona fue sorprendida por los cordobeses Julián Álvarez y Nahuel Molina, quienes se encontraban detrás de las cámaras.

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“¿Cómo anda? Empiezan los cordobeses, cómo no te voy a saludar, un gustazo mi amigo", expresó el cantante mientras el delantero oriundo de Calchín lo abrazaba y le obsequiaba su camiseta de la Argentina. “Te agradezco mucho de corazón. La verdad, qué picante que sos, te veo ahí haciendo goles con la Selección”, continuó Jiménez. Luego, Julián le firmó la remera y apareció en escena otro campeón del mundo cordobés: Nahuel Molina.

Mona Jiménez posa sonriente con los jugadores de la Selección Argentina en un encuentro amistoso antes de un partido.

“¿Cuántos años tenías vos, 24, 25?“, preguntó La Mona a Álvarez, quien respondió que tiene 26 años. Luego, Molina le respondió con su edad: 29. ”Son unos pendejos desgraciados, son unos bebés", soltó entre risas. “Tengo una felicidad impresionante. Soy cábala, tengo mucha energía”, afirmó el legendario músico de 75 años. Por último, se sumó Lisandro Martínez para saludar al cantante y tomarse una foto.

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Luego, desde la cuenta oficial de La Mona Jiménez se publicaron algunas imágenes con el resto del plantel de Argentina, incluyendo una foto junto a Lionel Messi. El artista también compartió algunos fragmentos de la entrevista cantando sus himnos del cuarteto como “¿Quién se ha tomado todo el vino?".