Diez juegos a los que estar atentos durante todo el mes de abril

Empieza un nuevo mes y se actualiza el listado de títulos que llegan a las consolas y PC. Abril va a contar con el lanzamiento de nuevos juegos, como Outriders y Returnal, pero también prepara varias versiones actualizadas para las últimas generaciones de consolas. Y otro punto destacado de este período, pero solo para los jugadores de PlayStation: Horizon Zero Dawn va a poder descargarse en forma gratuita gracias a la propuesta Play At Home.

Outriders | 1 de abril

El desarrollo de Outriders estuvo a cargo de People Can Fly y combina, según la descripción que hay en su web, “la intensidad de un shooter y la complejidad de un RPG”. Los jugadores tienen que ponerse en el lugar de un Outrider, uno de los guerreros que tiene que colonizar el planeta de Enoch, y van a poder personalizar al personaje principal en base a cuatro clases, que va a contar cada una con habilidades particulares. Este “verdadero híbrido de géneros” va a poder jugarse en solitario o junto a otros dos jugadores. Va a lanzarse para Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 y PC y, además, desde su lanzamiento va a estar disponible en Game Pass.

Oddworld: Soulstorm | 6 de abril

Oddworld: Soulstorm Trailer final

Una nueva entrega dentro de la franquicia Oddworld para PC, PS4 y PS5. Está ubicado temporalmente después de los eventos que se desarrollaron en el título que se lanzó en el 2014, Oddworld: New ‘N’ Tasty y “representa un gran avance visual y cinemático” que incorpora nuevas mecánicas y obstáculos para el personaje de Abe. Los jugadores que cuenten con PlayStation 5 lo van a poder descargar en forma gratuita con PS Plus.

Star Wars: Republic Commando | 6 de abril

Aspyr Media está a cargo del relanzamiento de este clásico del 2005 de la franquicia de Star Wars, que va a llegar a Nintendo Switch y PlayStation . Este shooter está centrado en RC-1338, el jefe del Escuadrón Delta que integran otros tres clones. La nueva edición del juego va a incluir cambios en los controles, que están adaptados a las nuevas consolas y suma nuevas recompensas.

Quantum League | 15 de abril (PC)

Quantum League - Cinematic trailer

Este juego es un desarrollo local del estudio Nimble Giant Entertainment y es un shooter en primera persona. ¿La particularidad? Los jugadores van a poder luchar con versiones pasadas y futuras de sí mismos “gracias a un bucle temporal donde el tiempo retrocede y te clonas a ti mismo, y logra engañar y superar a tu oponente”. Hay dos opciones de combate: 1v1 o partidas multijugador 2v2.

MotoGP 21 | 22 de abril

El juego de simulación de carreras y conducción de motos va a llegar a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. La versión 2021 ofrece una experiencia más realista gracias a las mejoras en el modo de gestión para construir el equipo y controlar y personalizar las motos que se van a conducir. Una diferencia que anunciaron es que los jugadores ya no van a resucitar automáticamente en la pista una vez que caigan, sino que incorporan un nuevo sistema de recuperación que los obliga a subirse otra vez de la forma más rápida que puedan para retomar la carrera.

NieR Replicant ver. 1.22474487139 | 23 de abril

Trailer NieR Replicant

Una versión actualizada del juego que se lanzó originalmente en Japón para PlayStation 3 y que va estar disponible para PC, PS4 y Xbox One. Esta nueva entrega incluye mejoras gráficas, una nueva banda de sonido y también modificaciones en la jugabilidad. La historia se centra en un “bondadoso joven de una aldea remota” que tiene que salvar a su hermana en un futuro en el que la humanidad está al borde de la extinción.

Returnal | 30 de abril

Returnal Trailer de jugabilidad

Returnal iba a lanzarse en marzo, pero finalmente la fecha definitiva se pospuso a abril. Se va a lanzar para PlayStation 5 y cuenta la historia de Selene, una mujer que cae en un planeta desconocido y se ve forzada a repetir una y otra vez el mismo ciclo para sobrevivir, mientras se modifica ese mundo en cada intento , pero también sus recuerdos. Cada uno de esos ciclos va a contar con desafíos y recursos diferentes, por lo que cada intento va a ser una experiencia en sí misma.

New Pokémon Snap | 30 de abril

Un nuevo título que llega a Nintendo Switch. El trailer de presentación mostró un mundo con diferentes ecosistemas donde los jugadores van a ver a los pokemones en su “hábitats naturales”. El objetivo es fotografiarlos y completar el álbum. También va a contar con la opción de compartir las capturas.

Terminator Resistance: Enhanced | 30 de abril

Otro juego que tuvo que retrasar su lanzamiento para abril. Es una versión actualizada para PlayStation 5 del shooter en primera persona y va a sumar mejoras gráficas, todas las actualizaciones que se fueron lanzando en PC y tiempos de carga más rápidos.

Horizon Zero Dawn | 19 de abril (hasta el 14 de mayo)

En este caso no es un lanzamiento, pero la edición completa de Horizon Zero Dawn va a estar disponible en forma gratuita para los usuarios de PlayStation a través de la iniciativa Play At Home. Para los jugadores que todavía no conocen este título, es una gran oportunidad para descubrir uno de los mejores juegos de los últimos años.