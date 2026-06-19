Honduras: Historias de servicio y sacrificio marcan despedida de agentes fallecidos en Comayagua

Compañeros de promoción acompañaron las ceremonias fúnebres de los uniformados fallecidos. (FOTO: La Tribuna)

El luto continúa envolviendo a Honduras tras la muerte de siete agentes de la Policía Nacional en el accidente de tránsito ocurrido el pasado 17 de junio en el sector de El Rodeo, Comayagua.

Mientras las investigaciones avanzan para determinar las responsabilidades del siniestro, familiares, amigos y compañeros de los uniformados les dieron el último adiós en distintas comunidades de El Paraíso, donde el dolor se mezcló con los recuerdos de vidas dedicadas al servicio de los demás.

La tragedia ocurrió cuando una grúa impactó contra un autobús policial que transportaba a decenas de agentes que regresaban de una diligencia institucional relacionada con la entrega de indumentaria policial. El accidente dejó siete fallecidos y más de una veintena de heridos, convirtiéndose en uno de los percances viales más graves que ha golpeado a la institución policial en los últimos años.

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Una heroína recordada por salvar vidas

Uno de los casos que más conmovió a la población fue el de la agente Esmelin Yolibeth Herrera, quien fue despedida en la comunidad de Agua Caliente, Danlí. Familiares, vecinos y compañeros destacaron su vocación de servicio y su compromiso con quienes más lo necesitaban.

Su abuelo, Manuel Herrera, la recordó como el pilar de la familia y una joven que sacrificó proyectos personales para apoyar a sus hermanas y garantizarles un mejor futuro.

“Ella era quien nos mantenía unidos. Siempre pensó primero en su familia antes que en ella misma”, expresó entre lágrimas durante el velatorio.

Entre los recuerdos compartidos por sus compañeros destaca una historia que refleja su espíritu solidario. El oficial Gustavo García relató que en noviembre de 2023 ambos atendieron una emergencia en la que una mujer estaba a punto de dar a luz. Durante el trayecto al centro asistencial, la madre entró en labor de parto y fue Esmelin quien ayudó a recibir al bebé.

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Según contó García, después del nacimiento la agente se quitó parte de su uniforme para abrigar al recién nacido mientras llegaban a un lugar seguro. Desde entonces, ambos policías mantuvieron contacto con la familia del menor y continuaron apoyándola cuando era necesario.

Esmelin Herrera fue recordada por sus compañeros como una policía solidaria y comprometida con la comunidad. (FOTO: La Tribuna)

El sueño de una casa propia quedó inconcluso

En la comunidad de El Pescadero fue velado Nelson Emilio Sosa, de 34 años, quien además de servir en la Policía Nacional era reconocido por su amor al campo y a su familia.

Sus familiares recordaron que trabajaba largas jornadas para sacar adelante a sus padres, cuidar sus cultivos y avanzar en la construcción de la vivienda donde esperaba vivir junto a su esposa e hija.

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Su hermano, Jeffry Sosa, relató que Nelson aprovechaba cada tiempo libre para trabajar la tierra y continuar edificando su hogar.

“Él soñaba con terminar su casa este mismo año. Quería darle una mejor vida a su esposa y a su hija. Ese era uno de sus mayores anhelos”, comentó.

Nelson Sosa soñaba con terminar la casa donde viviría junto a su esposa e hija. (FOTO: La Tribuna)

La estructura de la vivienda permanece en pie como testimonio de los proyectos que quedaron inconclusos tras la tragedia.

Murió el día que celebraba su cumpleaños

Otra de las historias que ha generado mayor impacto es la de Dulce María Suárez, quien perdió la vida precisamente el día de su cumpleaños.

La joven agente, de apenas 25 años, fue despedida en el barrio San José, en el municipio de El Paraíso. Durante el velatorio, familiares colocaron sobre el féretro una fotografía en la que aparece junto a su hija de cinco años, a quien describían como la razón principal de sus esfuerzos y sacrificios.

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Su madre, Dulce Izaguirre, recordó que horas antes del accidente había llevado un arreglo floral a la sede policial donde estaba asignada para festejar su natalicio.

“Al amanecer estaba celebrando la vida y por la tarde ya no estaba con nosotros”, expresó con profundo dolor.

Los velorios se realizaron en distintas comunidades de El Paraíso, de donde eran originarios varios de los agentes. (FOTO: La Tribuna)

La mujer aprovechó el momento para destacar los sacrificios que realizan diariamente los miembros de la Policía Nacional y pidió mayor respaldo para quienes arriesgan su vida en el cumplimiento de su deber.

Una institución de luto

Las ceremonias de despedida estuvieron acompañadas por autoridades policiales, quienes coordinaron los dispositivos de seguridad y apoyo logístico durante los traslados de los cuerpos hacia sus comunidades de origen.

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El comisionado de Policía Anselmo Antonio Fajardo expresó que la institución atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años y reiteró el compromiso de acompañar a las familias afectadas.

“La familia policial está de luto. Hemos perdido a siete compañeros valiosos que sirvieron con honor, compromiso y vocación. Su legado permanecerá en la institución y en las comunidades a las que sirvieron”, manifestó.

Las ceremonias estuvieron marcadas por muestras de solidaridad de vecinos y amigos. (FOTO: La Tribuna)

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del accidente, Honduras despide a siete agentes cuyas historias reflejan sacrificio, vocación de servicio y sueños que quedaron truncados en una de las tragedias viales más dolorosas para la Policía Nacional.

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