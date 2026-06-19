Las dudas que tiene Lionel Scaloni en la formación de Argentina para el trascendental duelo ante Austria por el Mundial

La selección argentina ultima detalles de cara al partido con Austria

(Enviado especial a Estados Unidos) La selección argentina no se detiene y retomó los entrenamientos este viernes en Kansas City, enfocada en el próximo compromiso frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará el lunes a las 14:00 en el Dallas Stadium, escenario donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará concretar su clasificación a la siguiente etapa tras el debut victorioso.

El ensayo de este viernes dejó expuesta la principal incógnita que ronda sobre la cabeza del DT: la definición del lateral derecho. Y en esa competencia entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quien parece correr con ventaja es el futbolista del Atlético de Madrid.

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El defensor de River Plate, que fue titular en el debut, arrastra una molestia en el isquiotibial, que lo obligaron a realizar tareas diferenciadas en el gimnasio.

Ante este escenario, el surgido en Boca Juniors, ya recuperado de la lesión muscular que lo había marginado de los amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo, apunta a regresar al once inicial.

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La Selección Argentina Se Divierte Con Un Loco En La Práctica

En principio, en la defensa no se esperan más variantes. Cristian Romero y Lisandro Martínez mantendrán su lugar como dupla central y Facundo Medina se perfila para continuar en el lateral izquierdo, más allá de que Nicolás Tagliafico trabajó a la par del grupo por segundo día consecutivo y alimentó la expectativa de una posible reaparición.

El experimentado lateral del Olympique Lyon evolucionó favorablemente del microdesgarro sufrido hace dos semanas. Este viernes completó su segundo entrenamiento al hilo y, ante los austriacos, podría sumar minutos como relevo dependiendo del desarrollo del partido.

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En una situación similar se encuentra Leandro Paredes, quien asoma como alternativa después de superar una distensión muscular. Si bien no se lo contempla como titular para el lunes, el cuerpo técnico lo considera una opción para aportar experiencia y manejo en caso de necesitar variantes en la zona de volantes.

La Selección Argentina Ya Piensa En Austria

La otra gran incógnita que maneja Scaloni es la elección del acompañante de Lionel Messi en la delantera. Julián Álvarez mostró una buena respuesta física tras su ingreso en el debut y podría ganarle la pulseada a Lautaro Martínez, que todavía no pudo hacer su estreno goleador en Mundiales.

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En su primera presentación, la Albiceleste superó a Argelia por 3-0, con una actuación sobresaliente de Messi, autor de los tres goles, que le valieron alcanzar al alemán Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.

El equipo mostró solidez en todas sus líneas y supo controlar el ritmo del partido, lo que le permitió encabezar el grupo desde el inicio. Ahora, el desafío inmediato será ante Austria. De ganar prácticamente sellará su boleto a los 16avos de final de la competencia.

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Los europeos también llegan motivado y con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Vienes de conseguir un sólido triunfo por 3-1 a Jordania con los tantos de Romano Schmid, Yazan Al-Arab (en contra) y Marko Arnautovic. Ali Oliwan descontó para los asiáticos.

Lionel Messi y compañía tras el entrenamiento de este viernes

Vale recordar que el primero del Grupo J se medirá en la siguiente instancia ante el segundo del Grupo H (integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay), mientras que el segundo se las verá con el primero de esa zona.

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La selección nacional culminará su participación en la fase de grupos el 27 de junio, cuando se enfrente a Jordania en el Dallas Stadium, desde las 23 (hora de Argentina). Al mismo tiempo, pero en el Kansas City Stadium, Austria chocará contra Argelia.