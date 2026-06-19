“El fútbol de Messi no fue un lujo, fue la única alegría gratuita que nadie les pudo arrebatar”: el implacable análisis viral de un influencer mexicano

El mexicano tomó como disparador el "odio" de los mexicanos al capitán argentino para describir el impacto del rosarino

En las canchas de Estados Unidos, donde Lionel Messi disputa su sexta y tal vez última Copa del Mundo, resuenan recuerdos imborrables de aquel llanto en Lusail, cuando el sueño más grande se volvió realidad con la camiseta albiceleste. Hoy, mientras el capitán argentino sigue luchando por su país, el análisis del empresario e influencer mexicano Jorge Manuel Suárez Azcargota revela otra magnitud del capitán argentino. En una extensa reflexión, explicó “por qué los mexicanos odiamos a Lionel Messi”.

“A todos los argentinos, a todos y cada uno de ustedes, escúchenme bien y bien clarito por qué los mexicanos odiamos a Lionel Messi“, abrió su video en TikTok que se hizo viral con más de 64 mil “likes” y superando los 8 mil comentarios.

PUBLICIDAD

“Porque ser mexicano en la era de Lionel Messi es vivir con el orgullo herido y aun así aprender a ponerse de pie para aplaudir. Porque claro que duele. Duele ver la camiseta albiceleste enfrente y recordar tantas noches donde Argentina termina celebrando mientras nosotros nos volvemos a casa. Para el mexicano, el fútbol es la maldición del ya casi, el suspiro atrapado, el penal que no fue, la mirada baja en el aeropuerto. Y verlos a ustedes coronarse, claro que nos quema. Pero ojo, no es envidia, es el dolor de la sed frente al que se ahoga de gloria”, expresó en esa filmación que rompió la línea de los 580 mil reproducciones en su cuenta seguida por unas 472 mil cuentas.

Un mexicano dimensionó el privilegio de ver a Lionel Messi (REUTERS/Claudia Greco)

Con estas palabras, Suárez Azcargota reconoció el peso de la figura de Messi más allá de la competencia. “Y en medio de todo eso, aparece él, callado, sereno, tímido, casi humano. Sería mucho más fácil odiarlo si fuera soberbio, créanme, si viviera atrapado en el ego o en la arrogancia. Pero el tipo que destroza defensas cada fin de semana camina de la mano con su esposa, abraza a sus hijos con ternura y habla con la humildad de un niño”.

PUBLICIDAD

El analista mexicano repasó los orígenes del futbolista argentino: “Ojo, nos tocó ver al mito desde su génesis, al niño de los tobillos frágiles que se inyectaba hormonas en la soledad de un cuartito en Rosario, porque su propio fútbol le decía que era muy chico para soñar. El mundo lo quería devorar y él terminó devorándose al universo. Incluso ustedes, argentinos, Argentina llegó a dudar de él. La misma tierra que hoy canta su nombre alguna vez lo llamó pecho frío, que no se les olvide. Le exigieron cargar la sombra más pesada en la historia del fútbol. Le exigieron ser digno del altar que dejó el Diego. Lo compararon con un Dios inalcanzable mientras le daban la espalda. ¿Y cómo respondió? ¿Cómo les respondió a todos ustedes? Quedándose. Sí, quedándose para soportar el peso de un país entero y transformar la crítica en pura gloria”.

El capitán argentino transita su sexta participación en una Copa del Mundo (REUTERS/Hannah Mckay)

Para muchos argentinos, el vínculo entre el fútbol y el astro argentino es mucho más que deporte. “Un país golpeado donde la realidad asfixia, el fútbol de Messi no fue un lujo, fue la única alegría gratuita que nadie les pudo arrebatar. Messi no solo gambeteó defensas, gambeteó la tristeza de una nación entera. Argentina hoy no solo tiene títulos, tiene fe. Esa paz imposible de explicar cuando sabes que mientras exista Messi, aún queda esperanza”.

PUBLICIDAD

El análisis reveló la profundidad del sentimiento: “Y qué coraje. Se los digo de neta. Qué coraje tan dolorosamente hermoso da entender eso siendo mexicano. Porque nosotros también amamos este juego hasta las lágrimas. También crecimos abrazados a un sueño imposible. Sí, también tuvimos a Hugo Sánchez, ese Hugo Sánchez que nos hacía creer con cada chilena que pintaba el cielo de Europa, que los mexicanos podíamos conquistar el planeta. Hugo nos dio esperanza, nos demostró que la grandeza era posible. Sí. Pero ustedes, Argentina, tienen algo distinto. Argentina tiene un hombre que convirtió la presión de todo un pueblo en pura eternidad”.

“Miren, hoy verlo jugar tiene un tinte, digamos, de nostalgia anticipada. Cada gambeta es un segundo menos en el reloj, nos duele el alma porque sabemos que somos los testigos malditos y afortunados del fin de una era. Porque cuando él se vaya, el fútbol volverá a ser de los mortales. Que no se nos olvide esta frase. Cuando él se vaya, el fútbol volverá a ser de los mortales”, expresó el mexicano.

PUBLICIDAD

Jorge Manuel Suárez Azcargota describió cómo la grandeza del capitán argentino atraviesa fronteras (Foto: Reuters/Jay Biggerstaff)

“A nosotros nos rompió el corazón como mexicanos muchas veces, pero lo vimos. Vimos al ser humano seguir siendo sencillo mientras el planeta entero se arrodillaba a sus pies. Miren, sería fatal no decirlo, pero el corazón más orgulloso reconoce que está mirando eternidad. Ojalá algún día nos toque a nosotros. Ojalá México encuentre a ese niño elegido que haga llorar de felicidad a todo un pueblo. Y ese día, les aseguro, les juro, las plazas se van a inundar de un llanto contenido por generaciones. Le pediremos perdón a nuestros viejos que se fueron sin verlo y abrazaremos a nuestros hijos solo para decirles una cosa: ‘¿Ves? ¿Ves? Valió la pena cada maldita decepción’”.

La emoción se traduce en gratitud, incluso desde la derrota. “Mientras tanto, con el orgullo herido, pero el alma limpia, me pongo de pie. Me pongo de pie solo para decir una sola cosa: ‘Gracias, Leo. Muchas, muchísimas gracias’. Atentamente, un mexicano que te sufrió, pero que aprendió a disfrutar tu magia. Que viva Argentina y que viva México”.

PUBLICIDAD

La huella de Messi trasciende los trofeos y los récords: permanece intacta en la memoria de rivales y admiradores, como una marca que no se borra con el tiempo. Cuando llegue el momento de su adiós, el propio Suárez Azcargota lo resume con nostalgia y respeto: “el fútbol volverá a ser de los mortales”. Entonces, el mundo entero sentirá el peso de haber sido testigo del final de una era única, sabiendo que la magia del capitán argentino será, para siempre, un privilegio irrepetible.