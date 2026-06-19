El Gobierno de Guatemala presenta un mecanismo estatal para buscar a los desaparecidos del conflicto armado

El presidente Bernardo Arévalo de León participa en el Lanzamiento del Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno. (Diario de Centroamerica)

El gobierno de Guatemala presentó el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, una ruta estatal para localizar, identificar y restituir con dignidad a las víctimas, en el año en que el país conmemora tres décadas de la firma de los acuerdos de paz y frente a una deuda histórica con unas 45 mil personas desaparecidas.

Durante el acto oficial por el Día Nacional contra la Desaparición Forzada, en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, las autoridades recordaron que una de cada diez personas desaparecidas era un niño o una niña, unas 5 mil víctimas, según el director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, Elvyn Díaz Sánchez.

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El director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos dijo que la búsqueda de personas desaparecidas dejó de recaer solo en las familias y en las organizaciones que la sostuvieron por décadas. “Hoy el Gobierno de Guatemala reconoce de manera clara y firme que la búsqueda de las personas desaparecidas es un deber de todas y todos. No es un gesto, no es una concesión, es un deber jurídico, ético y humano”, afirmó Díaz durante la presentación.

El gobierno de Guatemala presentó el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria para localizar, identificar y restituir con dignidad a personas desaparecidas del conflicto armado interno. (Diario de Centroamerica)

El mecanismo incorpora a las familias y mantiene un enfoque humanitario

La respuesta directa del gobierno a la pregunta sobre qué cambia con este anuncio es que el nuevo mecanismo funcionará como una estructura de coordinación entre instituciones públicas y organizaciones especializadas para buscar a las personas desaparecidas, con participación activa de las familias y sin sustituir la acción judicial, según el presidente Bernardo Arévalo de León.

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Arévalo recordó que en 2004 el Congreso declaró de urgencia nacional la búsqueda y localización de los desaparecidos, pero la pregunta sobre su paradero siguió sin respuesta.

“El Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas durante el conflicto armado interno en Guatemala es nuestra respuesta para atender la deuda histórica del Estado de Guatemala con las víctimas de ese conflicto y sus familias”, dijo el mandatario.

Según Arévalo, el instrumento también reconoce la obligación estatal de atender desapariciones en contextos actuales. El presidente sostuvo que la búsqueda es un deber del Estado y una condición para garantizar verdad, memoria, reparación integral y garantías de no repetición.

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Las organizaciones llegan al anuncio tras décadas de búsqueda sin apoyo estatal

El director y fundador de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala Fredy Peccerelli dijo que durante más de tres décadas las familias y los equipos forenses buscaron “en la oscuridad, sin el apoyo del Estado”, una expresión que, según relató, usan también comisiones de búsqueda en otros países donde la fundación ha trabajado.

Peccerelli afirmó que la fundación ha identificado a más de 4 mil personas a través de un banco genético de ADN, con la confianza de casi 25 mil personas y después de la exhumación de más de 9 mil cuerpos. Según el antropólogo forense, esos resultados permiten dimensionar el alcance que podría tener una articulación formal con el Estado.

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Paulo Estrada, presidente y representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, FANDEGUA, dijo que la organización impulsó más de 160 procesos de exhumación en todo el país.

Según Estrada, esas diligencias permitieron recuperar más de 1.800 osamentas, pero solo el 30% fue identificado y entregado a sus familias.

La búsqueda de niños separados por la guerra sigue abierta

Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, dijo que el programa Todos por el Reencuentro trabaja desde el 20 de mayo de 1999 en la localización de niños desaparecidos durante la guerra. Según Garavito, en ocho gobiernos no recibieron “ningún apoyo sustantivo” para esa tarea.

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Garavito señaló que el programa ha logrado 553 reencuentros de personas separadas por el conflicto. Explicó que su objetivo principal no fue buscar restos, sino encontrar personas con vida y reunirlas con sus familias, como ocurrió el domingo anterior al acto, cuando dos hermanos separados en los años ochenta se reencontraron tras 38 años.

Rosalina Tuyuc, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, sostuvo que el nuevo mecanismo abre la posibilidad de entrar a lugares donde las familias no han podido buscar. Mencionó destacamentos militares, escuelas e iglesias donde, según relató, se ha negado la realización de exhumaciones incluso cuando existen sospechas de cementerios clandestinos.

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