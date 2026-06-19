Economía

Se agravan los problemas de deudas de las familias: la mora bancaria volvió a crecer y marcó un récord en más de 20 años

En abril de 2025, la proporción de créditos irregulares en los hogares se ubicaba en 3,7 por ciento. Para enero de 2026, ese porcentaje trepó hasta 12,1 por ciento. Cómo evolucionó la irregularidad entre empresas

Guardar
Google icon
Una persona sentada se cubre la cabeza con las manos, mirando una mesa con facturas, sobres de papel y billetes de distintas denominaciones.
En abril volvió a subir la mora bancaria de las familias: se triplicó en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mora de los préstamos bancarios a las familias alcanzó al 12,1% de los créditos en abril y anotó un nuevo máximo en más de 20 años. Además, se triplicó en el último año y creció medio punto en comparación con marzo. Según estimaciones privadas, la cifra de personas con algún crédito en situación irregular ya supera los 5,3 millones.

De acuerdo con el último Informe sobre Bancos elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el porcentaje de financiamiento al sector privado en situación de atraso llegó al 7,3% en el cuarto mes del año. Esto representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente a marzo y de 5,1 puntos en comparación con abril de 2025.

PUBLICIDAD

El aumento de la morosidad se observó en todos los tipos de entidades financieras, siendo más pronunciado en los préstamos otorgados a familias, donde el índice subió 0,5 puntos en solo un mes y 8,3 unidades porcentuales respecto al índice del cuarto mes del año pasado. En cuanto a la irregularidad de la cartera en las empresas, se incrementó 0,2 p.p. en el mes, hasta totalizar 3,3% en abril (+2,4 p.p. i.a.).

“En los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito los hogares. Este desempeño recoge principalmente el efecto de la evolución de la cartera en situación irregular (numerador), cuyo crecimiento real viene atemperándose gradualmente”, subrayó el informe del BCRA.

PUBLICIDAD

En tanto, el segmento de crédito dirigido a hogares muestra dieciocho incrementos mensuales consecutivos en la tasa de morosidad, alcanzando niveles que no se registraban desde 2004. En octubre de 2024, la morosidad era de solo 2,5%, valor que se multiplicó casi por cinco en los últimos dieciocho meses, pese a que el Producto Bruto Interno (PBI) mantuvo su crecimiento en ese lapso.

En cuanto a la evolución de la mora en cada línea, los préstamos personales tocaron el 14,9%, lo que refleja una suba de 0,5 puntos porcentuales frente al mes anterior. En los créditos hipotecarios, el índice de irregularidad se ubicó en 1,5%, tras subir 0,1 punto porcentual. Las líneas prendarias registraron un nivel de mora del 7,3%, con una suba de 0,3 puntos. En tarjetas de crédito, la morosidad llegó al 12,5%, mostrando una variación mensual de 0,7 puntos porcentuales respecto a marzo.

“Quizás lo peor del dato de abril es que, a diferencia de lo que habíamos visto en marzo, se aceleró el aumento. Si bien todavía es posible que veamos un pico en algún momento del segundo trimestre de 2026, ahora hay motivos para tener dudas sobre el tema”, señaló un informe de la consultora 1816.

En abril, la proporción de familias con deudas impagas en entidades no financieras también subió, alcanzando el 31,5%, frente al 30,7% registrado en marzo y se acopla al fenómeno que se advierte en los bancos.

“Uno de los problemas que tiene el fenómeno de la elevada morosidad es que muchos individuos dejarán de ser ‘sujetos de crédito’ durante un tiempo, limitando la expansión de los préstamos a familias en el futuro inmediato. Según nuestro procesamiento de los datos, hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular (es decir, impago hace al menos 90 días), sea con entidades financieras o no financieras, sobre un universo de 20 millones de personas con préstamos”, precisó el reporte.

infografia

En síntesis, el 26,7% de las personas con algún tipo de financiamiento presenta al menos un préstamo en situación irregular. “Eso significa que, al menos hasta las elecciones del próximo año (si hay PASO serán en apenas 14 meses), difícilmente el crédito a las familias pueda convertirse en un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre 2024 y el primer semestre 2025″, explicó el análisis de 1816.

A propósito de esta problemática, a fines de mayo, desde el sector bancario sostuvieron que el nivel de mora dejó de subir y consideran posible una reactivación del crédito en el corto plazo.

“No diría que está en pleno descenso pero sí que se amesetó, que ya no crece. La situación es delicada y requiere mucha cercanía con el cliente, para refinanciar o reestructurar la deuda, apoyados en la estabilidad de la tasa”, señaló Gustavo “Paco” Manríquez, CEO de Banco Supervielle, en el marco del evento AI in Finance - AIFI 2026.

Por otro lado, un relevamiento de la Cámara Argentina Fintech junto al ITBA concluyó: “Si bien la mora de la cartera fintech aumentó en sintonía con el total del sistema, indicadores de alta frecuencia muestran una desaceleración desde noviembre”.

Temas Relacionados

MoraMorosidadIrregularidadAtrasosEndeudamientoDeudasBancosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Consumo estancado: las ventas en supermercados y mayoristas cerraron el primer cuatrimestre en rojo

Ambos canales sufrieron caídas interanuales en abril. Cuáles fueron los productos de peor desempeño

Consumo estancado: las ventas en supermercados y mayoristas cerraron el primer cuatrimestre en rojo

El dólar subió 30 pesos en la semana y alcanzó su precio más alto en cinco meses

La divisa subió a $1.461 en la plaza mayorista, con caída del volumen negociado por el feriado en EEUU. Al público en el Banco Nación avanzó a $1.480

El dólar subió 30 pesos en la semana y alcanzó su precio más alto en cinco meses

Quién es y cómo piensa Adrián Ravier, el economista que eligió Milei para ser su nuevo vocero presidencial

Su perfil académico, su mirada sobre la economía y sus definiciones sobre la política argentina lo colocan en el centro de la escena tras la designación oficial

Quién es y cómo piensa Adrián Ravier, el economista que eligió Milei para ser su nuevo vocero presidencial

¿Hasta cuándo me pueden pagar el aguinaldo de junio 2026?

Aunque la norma fija el 30 de junio como tope, la jurisprudencia admite un plazo adicional para que las empresas depositen la primera cuota sin caer en incumplimiento

¿Hasta cuándo me pueden pagar el aguinaldo de junio 2026?

Cuáles son los mejores descuentos y promociones que ofrecen los bancos para los regalos del Día del Padre

Las opciones abarcan desde importantes descuentos hasta cuotas sin interés en comercios de todo el país

Cuáles son los mejores descuentos y promociones que ofrecen los bancos para los regalos del Día del Padre

DEPORTES

Brócoli al vapor, entrenamientos ocultos y noches sin dormir: la dieta extrema que Bottas en sus inicios en la Fórmula 1

Brócoli al vapor, entrenamientos ocultos y noches sin dormir: la dieta extrema que Bottas en sus inicios en la Fórmula 1

La frase de João Neves sobre el rol de Cristiano Ronaldo en Portugal que desató una polémica en pleno Mundial

Las dudas que tiene Lionel Scaloni en la formación de Argentina para el trascendental duelo ante Austria por el Mundial

“El fútbol de Messi no fue un lujo, fue la única alegría gratuita que nadie les pudo arrebatar”: el implacable análisis viral de un influencer mexicano

“Jugó esos minutos como si estuviera en la calle”: así recordó Michael Laudrup la anécdota de los cordones desatados de Maradona

TELESHOW

El encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial: el detrás de escena que compartió el cantante

El encuentro entre Lionel Messi y La Mona Jiménez durante el Mundial: el detrás de escena que compartió el cantante

“Te celebro para siempre”: la familia de Alejandra Darín la recordó en el que hubiera sido su cumpleaños 63

El entrenamiento de las esposas de los jugadores de la Selección en Kansas City: “Team de running mundialista”

Mónica Ayos celebró su cumpleaños con un mensaje de balance y gratitud: “Brindo por todas mis etapas”

Daniela Celis y Nick Sícaro anunciaron su separación: “Somos amigos, ya no estamos más juntos”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: MP acusa al conductor de la grúa por tragedia en El Rodeo que dejó siete policías muertos y 29 heridos

Honduras: MP acusa al conductor de la grúa por tragedia en El Rodeo que dejó siete policías muertos y 29 heridos

Auditoría detecta que mina Cobre Panamá superó la huella ambiental autorizada

Guatemala: El Conap denuncia amenazas tras desmantelar infraestructuras ilegales en la Reserva de la Biosfera Maya

Feroz incendio en un hotel obliga a una evacuación masiva de turistas en Bayahíbe, República Dominicana

Operación de alto impacto: Rescatan con vida a un estudiante secuestrado en Siguatepeque, Honduras