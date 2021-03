League of Legends: Wild Rift confirmó la fecha de su beta abierta para la región: cuándo y cómo podés probar el nuevo videojuego de Riot Games

League of Legends: Wild Rift - Trailer de Beta

Como se venía anticipando hace algunos días, hoy se confirmó finalmente la fecha de inicio de la etapa de beta de League of Legends: Wild Rift. El estudio Riot Games confirmó que los jugadores podrán disfrutar del título que continúa en desarrollo a partir del próximo 29 de marzo.

Para aquellos que no están al tanto, Wild Rift es uno de los videojuegos que busca expandir el universo y la mitología de la poderosa franquicia League of Legends. En 2019 se cumplieron diez años del lanzamiento del popular MOBA y el estudio responsable anunció nuevos títulos, así como también historias en otros formatos, como series y películas.

League of Legends: Wild Rift es, básicamente, la versión mobile de LoL. Mientras que el juego de PC supera los 150 millones de usuarios registrados, este nuevo título buscará sumar jugadores y jugadoras del mercado mobile, un terreno que demostró ser el más redituable del gaming durante 2020.

League of Legends: Wild Rift estará disponible con seis campeones nuevos y más de 300 artículos cosméticos para adquirir

El juego ya se encuentra disponible –en su etapa beta- en países asiáticos, de Oceanía y algunos pocos de Europa, pero esta nueva expansión anunciada esta semana será para algunos países de Norte y Sudamérica, como se muestra en el adelanto oficial. Tanto los usuarios de dispositivos con iOS como aquellos con Android podrán descargar el título de manera gratuita para comenzar a jugar desde el momento en el que esté disponible.

Anunciado en octubre de 2020, Wild Rift no es simplemente una versión de League of Legends para celulares, sino que el equipo de Riot Games se dedicó a construir la experiencia desde cero. El objetivo de los jugadores será el mismo de siempre, pero las partidas durarán entre 15 y 20 minutos. Además, los controles están pensados para experimentar la acción en la pantalla de un celular, por lo que también exhibirán cambios respecto de la versión de PC.

Que el juego esté en su etapa beta significa que todavía no se lanzará de manera oficial porque continúa en desarrollo. Así, los jugadores de América podrán ayudar a Riot Games a pulir distintos aspectos y mejorar mecánicas para que el producto final sea lo más fiel a lo que la audiencia quiere.

La beta de League of Legends: Wild Rift estará disponible en dispositivos con iOS y Android el 29 de marzo

Por su lado, el estudio anticipó que el juego contará con eventos regulares, así como también personajes nuevos cada mes, nuevos modos de juego y temporadas de clasificación para los usuarios más competitivos. Como es de esperarse, una vez el título esté oficialmente en dispositivos móviles también se espera que tenga una enorme presencia en el mundo de los esports, con competiciones en todo el mundo.

League of Legends: Wild Rift estará disponible con seis campeones nuevos y más de 300 artículos cosméticos para adquirir. Estos números no harán más que aumentar a lo largo del año, según anticipó Riot Games en los diferentes anuncios alrededor del título. Por el momento, se desconoce si se incorporarán elementos nuevos para la llegada del juego a Norte y Sudamérica. Lo cierto es que el anuncio de la fecha de la beta fue muy bien recibida por los fans de League of Legends de la región, que esperaban con ansias la confirmación oficial desde hace algunos meses.

Los planes para Wild Rift una vez disponible de manera oficial serán llegar también a consolas hogareñas, donde otro gran público espera para probar el MOBA más popular. Posiblemente el camino comience con la Nintendo Switch, la consola híbrida que recibe tanto novedades consoleras como del mundo mobile, pero por ahora no se anticiparon novedades al respecto. Es posible que esa etapa del título esté pensada para 2022 o incluso más tarde, pero será otro gran paso para la franquicia y el estudio, con posibilidades de unir fuerzas con algunas de las marcas más potentes del mundo gamer para promociones y eventos especiales.

Seguir Leyendo