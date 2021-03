Genshin Impact se convirtió en el videojuego mobile de rol que más exitoso en todo el mundo

Esta semana, la consultora Sensor Tower reveló que Genshin Impact logró recaudar más de 874 millones de dólares en sus primeros cinco meses de actividad. El título lanzado el 28 de septiembre de 2020 recaudó esa cifra únicamente entre los usuarios del terreno mobile, pero es importante aclarar que el videojuego desarrollado por el estudio miHoYo también está disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

Sensor Tower realizó un informe especial para marcar el importante crecimiento del juego chino en el mercado mobile. Sin embargo, Genshin Impact es solamente el tercer título en un Top 5 de grandes nombres y aún más grandes cifras. El primer puesto de recaudación de los últimos cinco meses lo ocupa Honor of Kings, otro videojuego desarrollado en China que vio su cantidad de usuarios crecer exponencialmente gracias a la pandemia. El segundo puesto quedó en manos de PUBG Mobile, el battle royale que en China también llegó gracias al gigante Tencent, responsable de Honor of Kings. Ambos videojuegos lograron recaudar más de mil millones de dólares en los últimos cinco meses.

Debajo de Genshin Impact se encuentran Pokemon GO, con una recaudación de 651 millones de dólares, y Roblox, con 579 millones de dólares generados en los últimos cinco meses. Así, el título de miHoYo es el videojuego mobile de rol que más recauda en todo el mundo, con un promedio de 175 millones de dólares por mes.

Genshin Impact incorpora nuevos personajes periódicamente

Como marca el Top 5, la mayor porción de la recaudación de estos videojuegos proviene de China, que se mantiene como el principal consumidor de contenido pago mobile en el mundo y representa el 29% de lo gastado. Japón sostiene el puesto número 2, mientras que Estados Unidos, en tercer lugar, representa poco más del 18% de la recaudación mundial. El informe de Sensor Tower también nota que el 60% de este consumo proviene de dispositivos con iOS, mientras que Android representa el 40% restante.

Aunque el mejor mes para Genshin Impact en materia de recaudación fue octubre, los últimos meses marcaron un crecimiento sostenido del título de rol. Lo cierto es que, desde su lanzamiento, el juego de miHoYo lanzó una interesante cantidad de novedades para mantener a sus jugadores activos y gastando. Desde septiembre se sumaron muchos personajes, se celebraron eventos de todo tipo y hasta se sumaron áreas en el mapa que presentan nuevos enemigos, desafíos y mecánicas.

Los desarrolladores mantienen un contacto casi constante con los jugadores y ya detallaron cuáles serán los próximos pasos de desarrollo de Genshin Impact, las futuras novedades y mucho más. Esta semana, por ejemplo, revelaron finalmente a Rosaria, un nuevo personaje que se sumará a la acción este mismo mes.

Genshin Impact celebra eventos de temporada con importantes recompensas para sus usuarios

Rosaria será parte de la actualización 1.4 de Genshin Impact, que incorporará también el Festival de las Flores de Viento. Este nuevo festival anticipa muchos minijuegos diferentes y actividades para desarrollar a los personajes y sus relaciones. Obviamente, como es la naturaleza de Genshin Impact, se esperan importantes recompensas e ítems especiales para los usuarios que participen en estas actividades cuando estén disponibles.

Por el momento, se desconocen las cifras que maneja el título en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, pero no sería nada extraño que se trate de números similares a los del terreno mobile. Genshin Impact es un fenómeno cultural desde el momento en el que llegó al mercado y no parece tener intenciones de dejar de serlo, lo que seguramente esté llamando la atención de títulos como Pokemon GO y Roblox, que no quieren quedarse atrás y seguramente están pensando en nuevas maneras de agrandar sus audiencias. Genshin Impact, por su lado, no parece presentar dificultades a la hora de sumar contenido y mantener a sus usuarios en su fantástico mundo.

Seguir Leyendo