Sofía “La Jefa” Alach: “Queremos reflexionar sobre todo lo malo que vivimos, pero a la vez aprovechamos para festejar cada logro de las mujeres a lo largo de los años”

Ariba de izquierda a derecha: Julieta Manzotti, Fiorela Fleita, Valentina Polero y Ailin Bacino Abajo de izquierda a derecha: Selene Castro Candela Negri, Sofía Alach y Ayelén Martino.

La escena del stream en Argentina se desarrolla día a día y las mujeres quieren ganar más terreno. Cada vez son más las que demuestran su talento frente en cámara, y que cuentan con el apoyo necesario para convertirse en estrellas y referentes de la región. Una de las comunidades más fuertes es La Jefatura , un grupo de creadoras de contenido que recientemente inauguró la primera streaming house femenina. Están en pleno crecimiento y de cara al día de la mujer decidieron realizar un stream benéfico para luchar por la igualdad y apoyar a chicas en situaciones desfavorables.

La streaming house de La Jefatura está ubicada en Nordelta, y está compuesta por Sofía Alach, Julieta Manzotti, Ayelén Martino, Selene Castro, Ailín Bacino, Valentina Polero, Candela Negri y Fiorela Fleita. Todas tienen entre 20 y 28 años y sumán más de 4,5 millones de seguidores en sus redes sociales, a quienes entretienen diariamente en sus distintos tipos de directos. El contenido que realizan es muy variado y va desde gameplays, IRL o música, hasta challenges, arte, moda y cocina. El grupo apuesta por la colaboración femenina y el espacio a los nuevos talentos, por eso diferentes personalidades de la escena podrán pasar por la casa e intercambiar experiencias y streams.

Todas tienen historias diferentes pero sus caminos se unieron en Twitch y desembocaron en La Jefatura. Algunas tienen años de amistad mientras que otras recién se vieron por primera vez hace pocos meses. Sofía es “La Jefa” y quien lidera el proyecto. “La idea nace a partir de situaciones incomodas con invasiones de streamers grandes, etc. Todo surge cuando digo ‘loco, no me está gustando lo que esta pasando’, y si bien recibía ayuda necesitaba apoyarme en mujeres”.

Sofía "La Jefa" Alach, líder de La Jefatura

El stream benéfico se titula #8MLaJefatura, comenzará este lunes a las 18:00hs en su canal de Twitch, y participarán mujeres de muchos ámbitos. Realizaron una convocatoria a través de redes sociales para que diferentes artistas interesadas puedan decir presente y representar diferentes rubros. Habrá streamers, cantantes, DJs, actrices, entre otras.

“El objetivo es concientizar sobre todo lo que vivimos las mujeres y mostrar talento femenino. El 8 de marzo es un día importante por todo lo que significa. Queremos que se pueda reflexionar sobre todo lo malo que vivimos, pero a la vez aprovechemos estos shows para festejar cada logro de las mujeres a lo largo de los años ”, aseguró La Jefa. “Vamos a aprovechar el espacio para juntar donaciones para la fundaciones Hogares del Pilar, que apoya a adolescentes embarazadas, a madres que no pueden mantener a sus hijos, etc. Creo que es muy importante lo que simboliza este día, y hacerlo en la primera casa de mujeres también da otro mensaje. La idea es que pasen un lindo momento las chicas, mostrar talento, dar oportunidades y juntar para la donación”, agregó.

- ¿Cómo surgió el slogan “somos la generación de la igualdad”?

Sofía: Escuché mucho el ‘los hombres son más talentosos’, ‘los hombres sí dan risa’, etc. La idea de igualdad es mostrar que hay un montón de pibas con mucho talento. No hablo de ser mejor o peor, para nada. Hablo de poder decir bueno, vean el talento femenino que hay, vean lo que hace este grupo de chicas, vean lo que canta ella, como toca como DJ la otra, que vean todo lo que somos capaces las mujeres. Nosotras lo hacemos por las mujeres, porque hombres ya hay muchos expuestos. No porque consideremos que no son buenos o algo por el estilo, sino que pensamos que a la mujer sí le falta ese espacio y nosotras se lo queremos dar.

- ¿Es importante que las mujeres de la escena se unan para desarrollarse?

- Sofía: Es importante porque siempre se sintió una desventaja. Hay comentarios machistas de sobra y para eso estamos nosotras; para apoyarnos, cuidarnos y para crear contenido nuevo. Queremos que dejen de existir esos comentarios que dicen que las mujeres no son graciosas o son malas en los jueguitos, o que tenemos que ir a lavar los platos. Estamos para hacer muchas cosas importantes y grosas. Queremos dejar a Argentina en lo mas alto.

Julieta: Creo que siempre que estamos unidas, todo va mejor. Siendo muchas más y tirando todas para el mismo lado. Eso también genera que la gente que nos ve tenga ganas de sumarse y bancar.

- ¿Sienten que son un ejemplo para las chicas que quieren dedicarse a esto?

Ailín: Creo que somos un ejemplo de alguna manera. Pero no somos las protagonistas. Somos simplemente una comunidad que surgió, y quizás cualquier chica puede vernos y decir: ‘Uou, las chicas pueden unirse, ir juntas para adelante y se animan a streamear’. Queremos que no sientan ese miedo al acoso masculino.

Sofía: Creo que el ejemplo que podemos dar es lo que pudimos lograr nosotras, que te podemos invitar a streamear con todas nuestras cosas. Es un incentivo a la hora de decir ‘bueno, ellas pueden. ¿Por qué yo no? ¿Por qué no intento?’.

- ¿Qué significa formar parte de la primera streaming house femenina?

Ailín: En mi caso, venía streameando hace un par de años y veía comunidades juntas en una misma casa creando contenido. Para mí era una locura, un sueño, era irreal. Y de repente un día prendo stream en esta casa, con todas las chicas atrás y me doy cuenta dónde estoy. Es que la verdad es un sueño, y estoy súper agradecida de que se haya dado esta oportunidad para todas.

Sofía: Creo que lo importante es que da muchas oportunidades. Si queremos organizar un evento lo podemos hacer. Como el de este lunes. Invitamos streamers nuevas para darles una mano, etc. Tener la casa nos da muchas oportunidades, herramientas y libertades. Me di cuenta que podía significar mucho para muchas chicas.

- ¿Recibieron comentarios negativos por parte del público en algún momento?

Sofía: Recibimos muchos comentarios sobre “¿Por que solo de mujeres? Si tanto van por la igualdad, por qué solo mujeres”. Y siempre la respuesta fue que creemos que hay un montón de comunidades de hombres o muchas en la que hay mixto pero predominan mucho los hombres . La Jefatura está para darle un espacio a la mujer y ayudarnos entre todas al crecimiento. El hate fue más que nada fue por eso.

Valentina: Sorprende que estamos en el 2021 y nos siguen llegando los típicos comentarios de “andá a lavar los platos’’, “la mujer tiene que estar en la cocina” o mismo sexualizándonos a nosotras. Que si estamos un poco escotadas, o con short, etc. Creo que esas cosas siguen pasando, pero con esta comunidad de mujeres la idea es que eso vaya disminuyendo un poco.

Ailín: Yo creo que el hate no predomina. Si bien está, últimamente cada vez recibimos más apoyo y más buena onda.

- ¿Qué piensan de la escena de Twitch en Argentina?

Sofía: Creo que falta dar oportunidades. Una parte del público está muy cerrados en los que ya son grandes. Me pasa mucho que hosteo con muchas personas y luego solo quedan pocas mirando el otro stream. No le dan la chance.

Julieta: En argentina hay muchas personas con ganas de hacer. Capaz no todos con las mismas herramientas. Siempre recomiendo que cuando ven a alguien nuevo, den una oportunidad. Con poco se puede hacer mucho.

Candela: Además al ser un streamer verificado, cuando les escribís en el chat a streamers más chicos, posiblemente del otro lado te conozcan. Quizás ellos piensan ‘fua loco, ¿cómo llegaste a mi stream?’, y eso los re motiva. Siempre que puedo intento motivar a seguir streamenando y a darles esa energía. Tal vez está re tirado, y escribís en el chat y comienza a bailar.

Fiorela: He pasado muchas noches haciendo invasiones en streamers más chicos para poder motivarlos y sacarles sonrisas. Es hermoso.

¡La Jefatura vuelve a hacer historia!



Se viene #8MLaJefatura para homenajear a las mujeres y concientizar junto a artistas invitadas



El #8M sumate a un stream sin precedentes por y para las todas las mujeres del mundo@FioFleita @twZafiro @alachsofii pic.twitter.com/XZt8DzRRUb — lajefatura (@lajefaturaok) March 3, 2021