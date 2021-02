Pokemon cumple 25 años y anunció nuevos videojuegos para 2021 y 2022

(foto: Nintendo)

Hoy, 27 de febrero, se cumplen exactamente 25 años desde el lanzamiento de Pokemon Red y Pokemon Green, los dos videojuegos que comenzaron la que hoy es una de las franquicias más importantes del mundo del entretenimiento. Mientras en los canales oficiales de Pokemon se podrá disfrutar un concierto exclusivo de Post Malone, ayer se emitió una nueva edición de Pokemon Present, el evento digital que anticipa novedades de la franquicia en el mundo de los videojuegos.

La presentación estuvo cargada de emociones y nostalgia porque empezó con un recorrido por los videojuegos, aplicaciones, series de TV y extraños productos lanzados a lo largo de la historia de Pokemon. Pero para aquellos interesados en lo que se viene, también se mostró un nuevo trailer de New Pokemon Snap.

El videojuego era, hasta ayer, el único confirmado para 2021, y en su nuevo adelanto mostró algunas de sus mecánicas, criaturas y locaciones. Los jugadores tendrán diferentes herramientas a la hora de sacarles foto a los pokemon, lo que resultará en diferentes calificaciones. Se confirmó la presencia de criaturas legendarias y la posibilidad de visitar una locación subacuática, entre otras cosas. New Pokemon Snap llegará a Nintendo Switch el próximo 30 de abril.

Antes de pasar a los anuncios más importantes, se confirmó que los videojuegos actuales de la franquicia recibirán diferentes actualizaciones con contenido para celebrar los 25 años de la saga. Pokemon Sword, Pokemon Shield, Pokemon Café Mix, Pokemon GO y Pokemon Masters EX recibirán eventos especiales, recompensas y hasta personajes nuevos este fin de semana.

Entre lo más potente del Pokemon Presents de esta semana, llegó la hora de confirmar uno de los rumores más comentados del último año. Los videojuegos Pokemon Diamond y Pokemon Pearl, lanzados originalmente en 2006 para Nintendo DS, tendrán su remake para Switch este mismo año.

Como cada nueva remake de Pokemon es diferente a la anterior, en esta ocasión el equipo responsable decidió ir por una estética más adorable, que recuerda a diferentes RPG de la época de la primera PlayStation. Por otro lado, el apartado artístico también fue comparado con el de la remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Bajo los nombres Brilliant Diamond (Diamante Brillante) y Shining Pearl (Perla Reluciente), los fans podrán volver a visitar la región de Sinnoh, elegir entre los iniciales Turtwig, Chimchar y Piplup y emprender su nueva – o no tan nueva- aventura con todos los clásicos elementos presentes. Aunque no se confirmó la fecha exacta, se espera que ambos títulos debuten hacia finales de este año.

Para cerrar Pokemon Presents, The Pokemon Company reveló finalmente cuál será el próximo videojuego principal de la franquicia. En 2019 se lanzaron Sword y Shield, que tuvieron sus geniales expansiones en 2020, pero el próximo paso para la saga se titulará Pokemon Legends: Arceus.

Se trata de un nuevo videojuego desarrollado por Game Freak, el estudio detrás de todos los juegos de la saga principal. Llevará a los jugadores atrás en el tiempo, para conocer la región de Sinnoh durante la época feudal. El trailer anticipa un enorme mundo abierto donde se podrá capturar criaturas, así como también combatirlas, pero con mecánicas y elementos que se diferencian de los ya conocidos.

Fans de la franquicia no están del todo conformes con el trabajo de Game Freak en los últimos títulos, que parecen solamente agregar criaturas sin demasiadas novedades que justifiquen una nueva entrega. Lo cierto es que este primer vistazo a Pokemon Legends: Arceus promete refrescar la fórmula con varias novedades, al mismo tiempo que recibió justas comparaciones con The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pokemon Legends: Arceus llegará también a Nintendo Switch a principios de 2022.