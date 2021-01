Tomb Raider cumple 25 años: conocé todo lo que planea la franquicia en el mundo de los videojuegos, el cine y la TV

Estos últimos días estuvieron cargados de noticias sobre la franquicia Tomb Raider. Resident Evil no es la única saga de videojuegos que cumple 25 años en 2021 y Lara Croft está preparándose para protagonizar nuevas aventuras, no solo en el mundo de los videojuegos, sino también en el cine y la TV con proyectos que apuntan a diferentes públicos.

Aunque hay varias historias en camino, es probable que ninguna de ellas llegue en 2021 para celebrar un nuevo aniversario de la franquicia. En este artículo repasamos los proyectos confirmados, pero no se descarta que en los próximos meses se anuncien novedades alrededor del cumpleaños de Lara Croft y sus videojuegos, que será el próximo 25 de octubre.

Nuevo videojuego

Usuarios de PlayStation Plus tienen hasta el lunes 1 de febrero inclusive para adquirir de manera gratuita el Shadow of the Tomb Raider. Esta entrega marca el final de la trilogía que comenzó en 2013 con un reboot de la franquicia que mostró a una Lara más joven e inexperta en sus primeras aventuras. Mientras se acerca el 25° aniversario, el equipo responsable de Tomb Raider anticipó cuál será el próximo paso.

Tomb Raider planea una nueva historia que conecte sus dos líneas temporales principales

En un video que anticipa que 2021 estará lleno de anuncios y sorpresas para los fans, Will Kerslake, director de los últimos títulos, comentó: “Nuestra trilogía de origen contó la historia de los días tempranos de Lara, donde pasó de ser sobreviviente a convertirse en héroe y, finalmente, en asaltante de tumbas (tomb raider), mientras que los juegos clásicos mostraban a una aventurera. Vemos un futuro de Tomb Raider desarrollándose después de estas aventuras establecidas, contando historias que construyan desde los juegos de Core Design y Crystal Dynamics, trabajando para unir ambas líneas temporales”.

Aunque aclararon que no tienen ningún anuncio para hacer por el momento y pidieron paciencia a los fans, todo parece indicar que la próxima entrega de Tomb Raider volverá a mostrar a una Lara Croft más adulta y experimentada.

Un animé en camino

De todas maneras, fanáticos de la más reciente trilogía todavía tienen mucho por ver. Esta misma semana se anunció que el estudio Legendary unió fuerzas con Netflix para producir una nueva serie de animé de Tomb Raider. Aunque los detalles son escasos por ahora, se confirmó que la historia se situará justo después de los últimos videojuegos, por lo que puede que los responsables de la franquicia aprovechen para incluir conexiones entre ambas líneas temporales, como explicaba Kerslake.

Legendary y Netflix están trabajando en un animé de Tomb Raider

Tasha Huo se encargará del guion y será la productora ejecutiva del proyecto. Huo también está trabajando en el spin-off animado de The Witcher titulado Blood Origin.

Secuela confirmada

Por el lado del cine, hace tiempo se confirmó una secuela de “Tomb Raider”, la película de 2018 protagonizada por la ganadora del Oscar Alicia Vikander. Originalmente, los planes eran estrenarla en marzo de 2021, pero la pandemia obligó a posponer la producción. Ben Wheatley (Free Fire, High-Rise) iba a dirigir la cinta, pero esta semana se confirmó su reemplazo.

Misha Green (Lovecraft Country) será la nueva guionista y directora elegida por el estudio MGM para la segunda parte del reboot cinematográfico. Para dejar tranquilos a los fans, Green reveló que su Tomb Raider clásico favorito es Legend y que, de los últimos, tiene igual aprecio entre Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider.

Se desconoce hacia dónde irá la historia de la segunda parte y tampoco hay certezas sobre su posible fecha de estreno, pero rumores apuntan a 2022.

Alicia Vikander protagonizará la secuela de Tomb Raider (2018)

Los responsables de todo lo relacionado a Tomb Raider anticiparon que habrá contenido adicional para celebrar el 25° aniversario, por lo que se pueden esperar colaboraciones con otras franquicias y novedades en los últimos títulos protagonizados por Lara Croft. También adelantaron sorpresas, por lo que habrá que estar atentos a los próximos meses para conocer de qué se trata.

