Cinco juegos para no perder de vista en el mes de marzo

La pandemia no afloja y sigue asolando a la industria del videojuego, que ya empezó a blanquear los primeros retrasos. Marzo debería tener a Returnal de PlayStation 5 entre sus filas, pero llegará en abril. Lo mismo sucedió con Gran Turismo 7, que llegará recién en algún momento de 2022, y ni hablar de otros tanques flotando en el éter: todo es incertidumbre.

Marzo nos ofrece unas cuantas certezas, sin embargo. Un mes sin ese juego de alto calibre que hace detenerse por un par de horas al mundo del videojuego, pero sí con varios prospectos sumamente interesantes como vamos a descubrir repasando estos cinco títulos para no perder de vista durante el mes de marzo.

Monster Hunter Rise (26 de marzo, Nintendo Switch)

No se trata de una adaptación sino de un juego por completo nuevo. Capcom lleva a Nintendo Switch a Monster Hunter, una de sus franquicias más vendedoras e importantes del catálogo, con el subtítulo de “Rise”. La premisa será la misma de siempre: jugar solo o en compañía de cuatro amigos para explorar regiones cazando monstruos gigantes en busca de jugosas recompensas. Será también una gran prueba de las capacidades técnicas de la consola híbrida de Nintendo, puesto que se perfila como uno de los juegos más vistosos en Nintendo Switch.

It Takes Two (26 de marzo, PlayStation 4/5, Xbox One, Series S/X, PC)

It Takes Two Trailer oficial

Josef Fares es el creador de hitazos de la talla de Brothers: A Tale of Two Sons y A Way Out, que sigue explorando el concepto de los juegos cooperativos con It Takes Two, su próxima incursión en el mundo de los videojuegos de la mano de Electronic Arts. It Takes Two será un juego protagonizado por una pareja y hablará de las dificultades de la convivencia. Lo hará a través de una serie de niveles muy ocurrentes que requerirán el máximo de cooperación entre quienes lo jueguen. Se trata de uno de los títulos más prometedores no sólo de este mes, sino de todo el año.

Balan Wonderworld (26 de marzo, PlayStation 4/5, Xbox One, Series S/X, PC, Nintendo Switch)

Balan Wonderworld Trailer de jugabilidad

Publicado por Square Enix, Balan Wonderworld es un título que hace suspirar a los más veteranos dentro de la cultura del videojuego. Sucede que es la próxima incursión en el diseño de videojuegos de Yuji Naka: el corazón del mítico Sonic Team, responsable de la programación del primer videojuego -y los siguientes- del popular erizo de Sega . Balan Wonderworld será efectivamente un juego de plataformas, pero en tres dimensiones a la usanza de Mario 64: un género que hoy en día se considera una rareza, por lo que toca prestar el triple de atención. Contará la historia de dos hermanos que son llevados a un mundo fantástico por un personaje misterioso y combinará distintos tipos de técnicas plataformeras. Luce increíble.

Mundaun (16 de marzo, PlayStation 4/5, Xbox One, Series S/X, PC, Nintendo Switch)

Mundaun Trailer

Mundaun es obra de Michael Ziegler, quien le da vida a una aventura de terror en primera persona que tiene la particularidad de tener el aspecto de estar dibujada con lápices. La acción transcurre en Mundaun, una ciudad verídica ubicada en los Alpes Suizos. El protagonista deberá viajar allí para conocer sobre el paradero de su abuelo desaparecido y descubrir la verdad detrás de semejante hecho. Al tratarse de un juego diseñado por una sola persona, lleva ya siete años de desarrollo y todo lo que se conoce de él es sumamente prometedor.

Maquette (2 de marzo, PlayStation 4/5, PC)

Maquette Trailer de jugabilidad

Maquette fue uno de los abanderados de una presentación que tuvo lugar el año pasado, bajo el título de “PlayStation Indies Initiative”, que busca reconectar a PlayStation con el desarrollo independiente tal como sucediera hace mucho tiempo en PlayStation 3. Publicado por fenomenal publisher indie conocido como Annapurna Interactive y desarrollado por Graceful Decay, Maquette nos cuenta la historia de una joven pareja enamorada a través de una serie de puzzles por completo creativos, fuertemente vinculados a la narrativa del título. Considerando la propuesta y, sobre todo, la participación de Annapurna, puede que estemos ante una de las revelaciones del año en materia de videojuegos independientes.