Star Wars Republic Commando, el clásico videojuego llega a Nintendo Switch y PlayStation

Aspyr Media anunció que Star Wars Republic Commando, el clásico juego de la franquicia creada por George Lucas, va a estar disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch a partir del 6 de abril , lo que implica que el título por primera vez se va a poder jugar en la nueva generación de consolas.

El juego originalmente se lanzó en el 2005 para Xbox y PC y el desarrollo estuvo a cargo de LucasArts. A través de este shooter en primera persona los jugadores podían ponerse en el lugar de RC-1338, el personaje a cargo de un escuadrón de élite de la República dentro del universo ficcional de Star Wars.

Aspyr Media, que es quien está a cargo del relanzamiento, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter junto con un video que muestra algunos fragmentos del juego y presenta sus puntos centrales. El “adelanto” fue replicado también por las cuentas de Lucasfilm Games, PlayStation y Nintendo.

Mallie Rust, especialista de marketing de Aspyer Media, explicó a través del blog de PlayStation que “Republic Commando es un favorito de los fans, y nadie sabe eso mejor que Aspyr. Creanme, leímos muchos, muchos, muchos tweets y comentarios pidiendolo. Estamos felices de anunciar que los pedidos fueron finalmente escuchados”.

A través de sus redes sociales también respondieron algunas consultas de los usuarios y aclararon que el juego no va a incluir una opción multijugador online y solo va a mantener el modo single-player de la versión original. También explicaron que no implica una actualización para la versión de PC y por ahora el lanzamiento está limitado a las consolas.

Este relanzamiento no significa una mejora en lo que tiene que ver con las gráficas y los aspectos visuales del juego, sino que los cambios van a estar enfocados en la adaptación de los controles para las nuevas consolas y se van a incorporar nuevas recompensas . En su comunicación, Mallie Rust explicó que los usuarios van a tener disponible un trofeo de platino, entre las novedades que suma esta versión.

La narrativa de Star Wars Republic Commando se ubica temporalmente entre El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith, dos de los títulos de la segunda trilogía cinematográfica de la franquicia.

El jugador va a asumir el rol de RC-1338, también conocido como Delta Three-Eigh o Boss. Es el jefe a cargo del Escuadrón Delta integrado por otros tres clones a los que también se debe conducir y hacer parte de las maniobras que se desarrollen para alcanzar el objetivo. Las posibilidades de tareas que pueden implementar van desde realizar demoliciones y derribar puertas, buscar y destruir, hasta formarse detrás del personaje principal. Además el escuadrón va a poder revivir al protagonista si muere en batalla.

El juego no solo ofrece la experiencia normal de un shooter, sino que los jugadores pueden desarrollar su habilidad estratégica e incorpora toda una instancia táctica. En la presentación que se realizó a través del blog de PlayStation destacan que el escuadrón es el arma de la que dispone el usuario. Y aunque los clones pueden desarrollar movimientos por su cuenta, el diferencial para ganar la partida está en la posibilidad de dirigir también a esos personajes.

Mallie Rust también se dirigió a las nuevas audiencias del juego. Puede ser que algunos gamers y fans de la franquicia no lo hayan jugado, pero van a reconocer al Escuadrón Delta por su aparición en la serie animada The clone wars. Destacó que no es la única conexión con el universo de Star Wars: Temuera Morrison le dio voz a Jango Fett, el líder del escuadrón. La relación del actor con la franquicia tiene varias aristas y recientemente tomó el rol de Boba Fett para la serie The Mandalorian.

Los que lo hayan jugado antes van a encontrarse con una propuesta que respeta el lanzamiento original, pero que le suma algunos “giros modernos” centrados en la adaptación al nuevo hardware y el ajuste a los controles que ofrecen las nuevas consolas en las que va a aterrizar este clásico.