Seis juegos para no perder de vista en febrero de 2021

La nueva generación va recibiendo sus juegos exclusivos poco a poco. Enero llega a su fin con el primer exclusivo de Series S y X: The Medium. Febrero, por su parte, promete ser el gran mes para Nintendo Switch, pero además tendrá entre sus lanzamientos el primer exclusivo de próxima generación de Sony: Destruction All Stars.

De este modo, 2021 empieza a tomar ritmo y, aunque el panorama de lanzamientos para después de la mitad del año es un tanto difuso, se espera que lleguen los tan esperados tanques. En esta nota vamos a repasar ese y otros cinco títulos que no deberías perder de vista para asegurarte de jugar los mejores lanzamientos de febrero.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (4 de febrero, PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood - Trailer de jugabilidad

Este singular y extenso título nos trae a Cahal: un hombre lobo desterrado de su tribu que decide enfrentarse a una mega corporación responsable de la mayor parte de la polución de la tierra. De este modo se nos presenta Werewolf: The Apocalypse Earthblood, una adaptación de un juego de rol de mesa que se juega como un RPG de acción donde exploramos niveles, mejoramos habilidades, derrotamos centenares de enemigos y también a temibles jefes finales.

Little Nightmares 2 (11 de febrero, PC, PS4, Xbox One, Switch)

Nuevo trailer Little Nightmares II

Después de una infartante y muy intensa primera aventura, Six logra escapar de The Maw: la estructura acuática plagada de seres horripilantes. En el camino conoce a Mono, un niño con una bolsa de papel en la cabeza. Serán ellos los protagonistas de Little Nightmares 2, un título que traerá nuevos escenarios, enemigos, puzzles y jefes, basándose en la jugabilidad plataformera característica y un apartado visual sobresaliente. Esta aventura tendrá lugar en una ciudad oscura, con múltiples locaciones y un gran misterio por develar.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (12 de febrero, Nintendo Switch)

Trailer del "Super Mario 3D World + Bowser's Fury"

Nintendo pega doble en este mes y primero lo hace con Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, la adaptación de uno de los mejores plataformeros que existen, hasta ahora atrapado en la difunta Wii U. La edición de Nintendo Switch incluirá todo lo bueno del juego original, pero le suma también un apartado dedicado a Bowser, que será de lo mejor que tiene el título para ofrecer. Ambos modos podrán ser disfrutados de manera cooperativa, ideal para jugar con la familia o amigos. Es probable que sea uno de los grandes hits de 2021 para la híbrida de Nintendo.

Persona 5 Strikers (23 de febrero, PC, PS4, Nintendo Switch)

Persona 5 Strikers - Trailer de anuncio

Hace poco tiempo tuvimos Hyrule Warriors: Age of Calamity, que cruzaba la propuesta del juego de Nintendo con el género Musou, más específicamente con la saga de ese género por excelencia, que es Dynasty Warriors. Persona 5 Strikers hace algo muy similar, puesto que abandona la jugabilidad de JRPG del Persona 5 original para traer acción pura y dura, siempre con el estilo visual característico del juego de Atlus -el cual es alucinante- y una historia que no te dejará soltar el pad ni por un momento. Es la llegada del juego a tierras occidentales puesto que hasta ahora no se conseguía por fuera de Japón.

Bravely Default 2 (26 de febrero, Nintendo Switch)

Trailer de "Bravely Default II"

Square Enix vuelve a la carga con Bravely Default 2, el segundo gran exclusivo de Nintendo del mes y la siguiente entrega de la serie de JRPGs más aclamada de los últimos tiempos. Esta nueva entrega se desvía de los dos títulos previos de la franquicia en términos narrativos, apostando por una historia completamente nueva cuya mayor ambición es la de contar la historia de cuatro personajes al unísono. La jugabilidad por turnos también estará de regreso, con una variante que la distinguirá de sus antecesores. Si tenés ganas de probarlo, podés descargar la demo, disponible en la eShop.

Destruction All Stars (febrero 2021, PS5)

Destruction All Stars

Uno de los exclusivos de PlayStation 5 que se suponía sea un juego de lanzamiento de la consola, pero fue retrasado al mes de febrero. Forma parte de uno de los juegos incluidos para los suscriptores de PlayStation Plus. Destruction All Stars podría definirse como una mezcla entre los conceptos de Destruction Derby y Rocket League: aunque no habrá pelota para hacer goles, sí tendrá la impronta de competencia deportiva donde la meta será destruir los vehículos rivales.

Seguí Leyendo:

Star Wars: Battlefront 2 revive con 19 millones de nuevos jugadores

Una pareja se conoció jugando Animal Crossing y se casarán en la vida real

Todo lo que aprendimos de la demo de “Resident Evil: Village” exclusiva de PlayStation 5