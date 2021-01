Xbox anunció los videojuegos que llegarán a Game Pass en las últimas semanas de enero: Yakuza, Medium, Control y otros

Como cada dos semanas, Microsoft se encargó de anunciar los próximos títulos que arriban a su servicio Xbox Game Pass tanto para sus consolas Xbox como para PC y Android. Las últimas semanas de enero se encargarán de sumar grandes perlas al catálogo, como es el caso de Control, el exitoso juego de Remedy, y la saga remasterizada de Yakuza, la cual ofrece escenas inéditas y un rendimiento gráfico de 1080p y 60fps.

Control

Sin dudas, este título a cargo de Remedy Entertainment, que fue uno de los mejores del 2019, es la bomba fuerte del mes de enero en el servicio. Este título de acción en tercera persona invita a los usuarios a introducirse en la piel de Jesse Fade, quien como directora de la oficina federal de control. Esta es una agencia oculta del estado, en donde se investigan y desarrollan técnicas paranormales. También se ocupa de encubrir cualquier noticia que pueda aparecer en los medios y se refiera a estas actividades, que para la población son desconocidas.

El juego torna su desarrollado cuando en la sede de esta oficina se abre un portal a otra dimensión, desde el cual llegan seres que terminan matando o poseyendo a sus integrantes. Podrá conseguirse en Game Pass para PC a partir del 21 de enero.

Control fue uno de los juegos más exitosos del 2020

Desperados III

Este título a cargo del estudio Spellbound Entertainment retoma una saga que había quedado olvidada hace 13 años, cuando lanzó su spin-off Helldorada. Teniendo en cuenta la responsabilidad de volver con una franquicia con espaldas, la productora aceitó las mecánicas del juego y pulió su gameplay para ofrecer encuentros de estrategia en tiempo real de alto vuelo.

El título, que se ambienta en el lejano oeste lleno de cowboys cuenta con una gran influencia de otro de los títulos de la saga Wanted Dead or Alive. De esta manera, esta entrega permite al usuario elegir como será su camino y tomar la responsabilidad de sus decisiones. Podrá encontrarse en el servicio de Microsoft a partir del 21 de enero para consolas, PC y también Android.

Desperados III retoma la franquicia luego de 13 años

Donut County

Uno de los títulos más divertidos que arribará en los próximos días a Game Pass es Donut County . Se trata de un juego de aventuras muy colorido, el cual tiene como protagonista a un simpático mapache llamado BK. El rol de este en su ciudad es importante, ya que controla un agujero que se encuentra en el suelo creciendo, tragando así todo lo que está a su alrededor.

Con esta trama de fondo, este título independiente realizado por Ben Esposito invita a resolver distintos tipos de puzles para continuar avanzando en la historia. Todo esto, claramente, es acompañado de sencillas mecánicas para hacer una experiencia divertida y a la vez placentera. Su arribo al Game Pass para consola, PC y android será el jueves 21 de enero.

Los mapaches son los protagonistas de Donut County

Outer Wilds

Esta aventura de mundo abierto en primera persona realizada por Mobius Digital y Annapurna Interactive, invita a los jugadores a explorar un misterioso universo espacial. Con un fuerte factor narrativo –simple pero efectivo– se irá develando una serie de misterios, los cuales se producen en un sistema solar que se encuentra atrapado en un bucle temporal de 22 minutos.

Gracias a una muy correcta ejecución, Outer Wilds termina siendo una experiencia cautivadora y super atrapante, la cual propone cambiar un poco los paradigmas de los videojuegos de exploración, haciendo foco en la observación y la repetición. Desde el 21 de enero se podrá disfrutar en Android a través de Game Pass.

La exploración, el eje principal de Outer Wilds

Cyber Shadow

Promocionado como un nuevo Ninja Gaiden, Cyber Shadow es un título desarrollado por Yatch Club Games e inspirado por los clásicos de los 8-bits. El juego, que estará disponible a partir del próximo 26 de enero en PC, consola y Android desde el servicio, propone una aventura donde no faltan las dosis de acción.

El usuario deberá, a lo largo de la historia, enfrentarse a una gran cantidad de enemigos y jefes finales, los cuales pueden ser tanto máquinas increíbles como clanes. Como era de esperarse, la temática ninja, que le da nombre al juego, es una constante en la narrativa y uno de los ejes del título.

Cyber Shadow arriba al mercado con el peso de ser el sucesor espiritual de Ninja Gaiden

The Medium

Esta producción a cargo de Blober Team, autores de Layers of Fear, es una experiencia ideal para los amantes de los juegos de terror psicológico. Su trama pasa por una medium que se encuentra embarazada y es capaz de intermediar su presencia entre el mundo real y el de los espíritus. De esta manera, el usuario deberá ir transitando entre ellos y resolviendo los puzles que aparezcan.

No osbtante, The Medium presentará enemigos poderosos, como es el caso de las Fauces, monstruos que nacieron en el mundo a partir de una tragedia. Con una historia sólida, que permite al usuario sumergirse fácilmente, The Medium es una gran joya que llega al servicio de Xbox Game Pass, algo que hará a partir del 28 de enero para Series X/S y PC.

The Medium es el título que llega a Game Pass para los fanáticos del género de terror

Yakuza 3, 4 y 5

Para concluir los arribos de enero, Xbox Game Pass sumará The Yakuza Remastered Colecction. Se trata de las entregas 3, 4 y 5 de la exitosa saga ambientada en la mafia japonesa, las cuales ayudaron para que la saga se transforme en una de las más solidas de SEGA. Esta edición, vale destacar, llega con una renovación gráfica, la cual permite alcanzar los 1080p y 60fps.

A su vez, considerando el éxito de la franquicia en occidente, esta reedición incluye líneas de díalogo en inglés y escenas inéditas que se eliminaron de la versión asiática. Sin dudas, una de las grandes perlas que se podrán encontrar en el servicio desde el 28 de enero para consolas, PC y Android.

Las tres entregas de Yakuza arriban con escenas inéditas y una mejora gráica

