GTA 6 podría ofrecer un mundo más vivo que nunca, según una patente registrada por Rockstar

Grand Theft Auto V sigue siendo el producto de entretenimiento más redituable de todos los tiempos. Lanzado originalmente en PlayStation 3 y Xbox 360, recibió versiones mejoradas para las sucesoras PlayStation 4 y Xbox One además de PC. Se sabe que el juego tendrá también una versión con todavía más mejoras visuales que llegará a PlayStation 5 y Xbox Series S y X, extendiendo así la vida útil de un juego que no para de romper récords no sólo en ventas, sino también en la afluencia de jugadores en su exitosísimo modo online, GTAV Online, el cual recibe contenido de manera constante.

Esta ha sido una de las grandes ocupaciones del que sin dudas es el estudio de videojuegos más exitoso de la actualidad: Rockstar. Por fuera del mundo GTA rompieron esquemas con Red Dead Redemption 2 y su detallada recreación del lejano oeste norteamericano, precisamente en 1899 en las puertas de la revolución industrial. Pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿Qué hay en el futuro para estos hacedores de hits? Las proyecciones de los fanáticos, analistas y periodistas especializados coinciden en que Grand Theft Auto 6 es un hecho , y que seguramente vea la luz en esta nueva generación de consolas.

Pero las conjeturas toman otro cariz gracias al reciente descubrimiento de un usuario de Reddit respecto a una patente de nueva tecnología que registró Take Two Interactive -compañía propietaria de Rockstar- en octubre del año pasado. Esta patente se enfoca específicamente en la idea de mejorar uno de los aspectos más característicos de los mundos abiertos que plantea Rockstar: la vida orgánica que presentan en sus adentros. Es decir, una tecnología mediante la cual se plantea un cambio en el paradigma del comportamiento de los NPCs -personajes no jugables- en los juegos, que son los personajes que habitan en Los Santos, Liberty City o cualquiera de las ciudades que nos han presentado hasta el momento.

Los peatones y su comportamiento son parte fundamental de la receta para los mundos que plantea Rockstar.

Bajo el título de “Sistema y método de navegación virtual en un entorno de juego”, esta patente detalla perfectamente cuáles son las limitaciones actuales con las que deben lidiar los desarrolladores para hacer que por ejemplo, los peatones, se comporten de determinada manera ante distintas acciones en el juego; que puedan encontrar la ruta para moverse de un punto A a un punto B del mapa. En el documento se habla de cómo los sistemas que se utilizan hoy en día han quedado obsoletos, por lo que es necesaria la implementación de nuevas rutinas para que estos personajes actúen de forma más inteligente , más natural y por ende, los mundos en los que pululan se sientan más vivos que nunca.

Parte de esta nueva alternativa de programación tiene un gran foco en la posibilidad de asignar perfiles o personalidades a estos personajes, de manera tal que su respuesta a nuestras acciones o a los eventos emergentes en el mapa sea por completo distinta y en conjunto, todo se vea más natural. Ahora bien, ¿por qué podemos empezar a soñar con que esto es uno de los pilares del próximo juego de Rockstar, potencialmente Grand Theft Auto 6? En primer lugar, Rockstar se caracteriza por implementar tecnologías que marcan un antes y un después en la industria del videojuego. Aunque no fue fruto de su propio desarrollo, la utilización de Euphoria Engine en Grand Theft Auto IV fue tan rompedora que se volvió un estándar, funcionando incluso en GTAV. Este sistema patentado podría ser el próximo paso hacia el futuro.

Por otro lado, el documento detalla varios ejemplos de utilización de esta nueva tecnología aplicada a situaciones de juego que hablan de persecuciones, embotellamientos, preferencias por cierto tipo de vehículos, peatones, distintos tipos de comportamientos tras el volante: un entorno definitivamente moderno, alejado del oeste de Red Dead Redemption. Y por último y fundamental, si bien la patente fue presentada por Take Two Interactive, en ella figuran dos personas firmantes: una es David Hynd, Director de Tecnología de Rockstar North -la división de Rockstar responsable de la saga Grand Theft Auto- y la otra es Simon Parr, responsable de Inteligencia Artificial del mismo estudio. Esta generación de consolas recién empieza, y esta es la primera evidencia de que Rockstar está en efecto trabajando en algo completamente nuevo. Habrá que estar atentos a los próximos anuncios.