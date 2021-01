Mario Pergolini, Vicepresidente 1° de Boca Juniors: “No tenemos dudas de que el club se convertirá en una institución modelo de la escena de los esports”

(Adrián Escandar)

La temporada competitiva de League of Legends en Argentina está a punto de comenzar, y si hacemos un repaso de los competidores de la Liga Master Flow, nos encontraremos con gran cantidad de organizaciones que tienen relación con los deportes tradicionales. Una de las grandes novedades es la incursión de Boca Juniors Gaming: uno de los clubes más importantes de mundo, que abrió su escuadra de LoL. Pero no termina ahí, porque también anunciaron que competirán en Counter Strike: Global Offensive, y que serán partícipes de los torneos regionales.

“El gaming en general es una industria que viene creciendo exponencialmente año tras año y cada vez más, atraviesa distintas generaciones . Imaginar algo así hace unos años era imposible y estar al frente de un proyecto de esta magnitud es una gran responsabilidad”, le contó Mario Pergolini, Vicepresidente 1° de Boca, a Infobae Gaming.

Si bien el Xeneize es un club gigante admirado en todo el mundo, Pergolini sabe que llega a una escena ya formada, con sus propios equipos grandes, con historia dentro de los esports: “Hay muchas organizaciones que vienen trabajando de gran forma para que la escena crezca. Nuestra idea es acompañar, impulsar y fomentar este trabajo para un buen desarrollo de la región. No tenemos dudas de que Boca se convertirá en una institución modelo de la escena con trabajo, compromiso y responsabilidad”.

- ¿Cómo se hace para liderar un proyecto que poco tiene que ver con lo tradicional y que apunta a un público muy distinto?

- La forma de comunicación, la audiencia y hasta las competiciones tienen grandes diferencias con los deportes tradicionales. Sin embargo, hay valores como la profesionalidad, el compromiso y la responsabilidad que siguen siendo los mismos y serán nuestros pilares de trabajo.

- ¿Cuáles son las bases del nuevo proyecto?

- Nuestros ideales de trabajo buscan mantener el compromiso y los valores que la institución tiene desde sus orígenes y trasladarlos a la escena de esports. Es un proyecto que empujamos desde que comenzamos la gestión porque entendemos que es una demanda de nuestros hinchas. Que un club de la magnitud de Boca decida incursionar de la forma que lo está haciendo en los esports es un orgullo y una responsabilidad gigantesca. No sólo tenemos el objetivo de convertirnos en un equipo de alto nivel competitivo, sino que también buscaremos fomentar la inclusión y el crecimiento de cada uno de los integrantes del proyecto. Al fin y al cabo, nuestro deseo es contribuir al desarrollo de los deportes electrónicos en la región.

¿Cuáles son los objetivos a corto y a largo plazo de Boca en los esports?

- Comenzar un proyecto nunca es fácil y requiere mucho trabajo. Durante este año queremos asentarnos en la escena con la creación de los equipos de esports y participar de las competiciones más prestigiosas de la región, priorizando que todos los jugadores tengan las herramientas y el apoyo necesario para ejercer su profesión correctamente. A largo plazo buscamos ser una institución pionera tanto en el nivel competitivo como en la formación e inclusión de nuevos jugadores.

La Liga Master Flow de League of Legends, organizada por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), es la primera división de Argentina, y uno de los siete torneos que conforman la segunda división de Latam. Los campeones de cada certamen se disputan dos lugares en la Promoción/Relegación, frente a los dos últimos puestos de la Liga Latinoamérica, que reúne a las organizaciones más importantes de la región. O eso era hasta finales del 2020...

Es que debido a las inclemencias del COVID, Undead Gaming, campeón argentino, no pudo viajar a México a disputar la Promoción/Relegación, por lo que no hubo ascensos ni descensos el último año. En cambio habrá un torneo para decidirlo a finales del 2021. Esto causó una revolución en la escena, a la que se sumaron ocho de los diez equipos que conformaban el campeonato nacional, y decidieron no participar de la edición de este año. Por esto abrieron un proceso de candidaturas, y Boca Juniors Gaming apostó.

- ¿El hecho de que la Liga Master Flow de LoL buscara equipos ayudó?

- Desde antes que ocurriera la renovación de la LVP ya estábamos trabajando para el ingreso de Boca a los esports. Desde el primer momento, sabíamos que el primer paso tenía que ser la creación de un equipo de League of Legends y el ingreso a los circuitos oficiales.

- Varios equipos de fútbol habían ingresado a los deportes electrónicos. ¿Qué necesitaba Boca para dar el puntapié inicial?

- El ingreso no fue solamente de clubes tradicionales, sino que también grandes personalidades del deporte dieron y están dando sus primeros pasos en la escena. Esto es algo que está ocurriendo tanto en la región como en el mundo y lo vemos como algo muy positivo. Hay equipos que vienen trabajando exclusivamente en los esports hace mucho tiempo y este crecimiento también se les debe a ellos . El desarrollo que tuvieron los deportes electrónicos en el último tiempo, sin lugar a dudas, generó un panorama muy positivo para nuestro ingreso.

La Liga Master Flow se desarrollará de enero a agosto y estará dividida en dos splits: Apertura que se juega de enero a abril y Clausura, de mayo a agosto. Los 12 equipos se enfrentarán durante 22 jornadas en formato Round Robin. Los ocho mejores clasificarán a los playoffs y dos disputarán la gran final. Comenzará este 27 de enero a las 18:00 hs. Se jugará los miércoles y los jueves, y será transmitido por el Twitch de LVP Argentina y por el canal 609 de Cablevisión Flow.

El certamen se desarrollará de manera online, y el Xeneize, que busca pisar fuerte, apostará por un lugar físico, que funcionará como base de operaciones para el equipo. “Uno de los desafíos de este año es desarrollar una gaming office donde todos nuestros jugadores puedan tener acceso a las herramientas y las facilidades correspondientes para su desarrollo tanto para entrenar, para competir como para distenderse”, cerró Pergolini.

Boca debutará en un campeonato que tiene una interesante relación con el deporte tradicional. Es que se verá la cara con dos viejos conocidos del fútbol: San Lorenzo y River Plate. Sí, el superclásico argentino tendrá su edición en los esports. También dirán presente eBRO Gaming, la organización de Juan Sebastián Verón, New Indians, del ex Generación Dorada Fabricio Oberto, New Pampas, del extenista Guillermo Coria, y Stone Movistar de Diego Schwartzman, 9° del ranking ATP. La lista la completan Undead Gaming, Savage Esports, Maycam Evolve, Naguará Team y Globant Emerald Team.

