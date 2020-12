Pokémon GO: todas las novedades que introducirá el evento especial de fin de año

El evento de navidad durará hasta el 31 de diciembre

Hace tan solo unos días, más precisamente el 22 de diciembre, Pokémon GO comenzó su evento navideño, el cual se extenderá hasta el próximo jueves 31 , momento en que despedirá un año que no le favoreció debido a las cuarentenas. Como es habitual en estas fechas, la celebración tendrá un contexto de criaturas de hielo, regalos especiales y una investigación de campo exclusiva.

Uno de los videojuegos mobile del mercado, Pokemon GO, cerrará un año que le fue duro, dado que sufrió las consecuencias de una pandemia que no permitió que sus usuarios salieran a moverse libremente por las calles para capturar criaturas. No obstante, la desarrolladora del título, Niantic, supo ingeniárselas para generar contenido para jugar desde casa y así mantener vivo el espíritu del juego.

Para cerrar este peculiar año, el título presentó su habitual festejo navideño, el cual comenzó el 22 de diciembre y terminará el 31 del mismo mes. Este evento especial presentará varias novedades, las cuales invitarán a realizar misiones especiales y disfrutar de cosméticos exclusivos para las fechas, como es el caso de los trajes navideños de Pikachu, Cubchoo y Delibird.

El juego mobile de Niantic se lanzó en 2016 y desde entonces se mantiene como uno de los más exitosos del segmento

Uno de los puntos más destacados del evento será la posibilidad de encontrar más criaturas en estado salvaje, como el caso de Spheal, Snover y otras. Además, Vanillite, el simpático Pokémon de tipo hielo, hará su debut en el juego, al igual que sus correspondientes evoluciones: Vanillish y Vanilluxe.

En caso de realizar incursiones, los jugadores podrán toparse con el Sandshrew de Alola, Dewgong, Sneasel, Swinub, Walrein, Cubchoo y Cryogonal. Además, el contexto helado también permitirá la aparición de Jynx en su versión shiny, algo más que interesante para sumar a la colección. Por su parte, Mega Abomasnow aparecerá en las Megaincursiones aún más fuerte, por lo que será difícil de atrapar.

El evento de investigación exclusivo, por su parte, permitirá lograr interesantes recompensas como la posibilidad de encontrarse con especies como Vanillite y Cryogonal, ambos de tipo hielo. Mientras que los huevos de eclosión de 5 km darán criaturas como Swinub, Smoochum, Snorunt y Snover, y los de 2 km a Pichu, entre otros.

El 2020 fue un año difícil para Pokémon GO, dado que no pudo alentar a sus jugadores a salir a las calles (ibtimes)

Uno de los puntos fuertes del evento tendrá lugar durante este fin de semana, ya que Regice volverá a las incursiones. Esto hará que el incieno atraiga con más frecuencia a Delibird, Snorunt, Spheal, Snover, Cryogonal y Cubchoo, por lo que será una excelente oportunidad para capturarlos.

Más allá de todas estas novedades, los usuarios podrán encontrar en la tienda nuevos artículos de avatar. Entre los más destacados se encuentran las remeras, las botas y el abrigo. Todos estos, claramente, están relacionados al frio invernal que se vive en algunas regiones durante navidad.

Quienes no hayan jugado Pokémon GO en las últimas semanas, deben saber que el pasado 30 de noviembre el título se actualizó para sumar diez nuevos niveles de juego. Estos, a diferencia de los primeras 40, tendrán tareas difíciles de lograr, como es el caso de atrapar 200 criaturas en un día o conseguir una cantidad de victorias en batalla. Además, esta update también se encargó de introducir a las criaturas de la sexta generación provenientes de la región de Kalos.

El 30 de noviembre, el título introdujo una actualización que brindó 10 nuevos niveles a los jugadores

Sin dudas, Niantic cerrará un 2020 bueno para su título mobile, el cual está vigente desde el 2016. La desarrolladora supo hacer los movimientos indicados durante el año para poder concluirlo con un evento de este tamaño que logra llamar la atención de quienes dejaron el juego de lado en estos últimos meses.

Pokémon GO está disponible para descarga gratuita desde las stores de los dispositivos iOS y Android.

