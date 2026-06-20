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La madre de Gaspi habló durante el homenaje en el Obelisco a seis días de su muerte: “Lo voy a extrañar un montón”

Los seguidores del youtuber, se autoconvocaron en forma multitudinaria en el monumento de la avenida 9 de julio y Corrientes para honrar la memoria del humorista. Allí, por primera vez, habló Michelle, la mamá

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El youtuber murió en un accidente en Río de Janeiro y, por primera vez, la madre habló del dolor que esta atravesando (Video: A24)

Casi una semana pasó desde que se conoció la noticia de que Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, había muerto en un accidente aéreo en Río de Janeiro. Desde ese momento, el dolor me apoderó de la familia y de los miles de fans que tenía el youtuber. Es por esta razón que el sábado por la tarde los seguidores del humorista se concentraron en el Obelisco para homenajear su memoria.

Entre las personas que se hicieron presentes estuvo Michelle, la madre de Gaspi, quien por primera vez se animó a hablar del dolor que esta atravesando tras la muerte de su hijo. Michelle habló en vivo desde el lugar del homenaje y lo hizo con la misma libertad que siempre caracterizó a su hijo. No esquivó ninguna pregunta, no midió las palabras y cerró cada respuesta con una convicción que arrancó aplausos de la gente reunida a su alrededor.

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Sobre el vínculo que tuvo con Gaspi, fue directa: “Confiar plenamente en un hijo es eso. Contener y confiar plenamente desde que nace hasta que se muere”. Dijo que esa confianza, la de haberlo apoyado en cada decisión y haberle fomentado el deseo de hacer lo que más quería, es lo que hoy le da paz.

Yo lo voy a extrañar un montón y cada vez que venga acá a la ciudad o al Obelisco, o al lugar donde él estuvo, lo voy a extrañar”, admitió entre sollozos. Pero enseguida retomó el tono: “Tres millones de pibes lo siguen, lo van a seguir siguiendo, van a seguir viendo sus cosas y todavía hay mucho material sin editar, imaginate”.

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Habló de Gaspi como un profesional meticuloso y consciente de lo que hacía: “Era un tipo muy profesional, muy puntilloso con el laburo”. Y sobre el humor que lo hizo conocido, trazó una distinción que consideró central: “La transgresión era una transgresión cuidada, muy cuidada”. Anticipó que el tiempo le dará la razón: “Con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta qué tan de vanguardia fue su humor y su mirada”.

El youtuber murió en un accidente en Río de Janeiro y sus fans se hicieron presentes en el monumento (Video: X)

Antes de que le hicieran la pregunta más difícil de la noche, Michelle se adelantó para enviar sus condolencias a la familia de Lucas Viñales, el amigo de Gaspi que también perdió la vida en el accidente. “Amigazo”, lo definió. Y encontró en ese dato un punto de alivio: “Una de las cosas que me calma también es saber que se fue con sus amigos”.

Cuando el periodista le preguntó qué creía que había pasado, si fue una negligencia o hubo otra cosa detrás, Michelle respondió sin pausas: “Te contesto con la misma libertad de Gaspi. Me chupa un reverendo huevo lo que fue”.

Descartó de plano la teoría del atentado que circuló en redes en los días posteriores al accidente y advirtió sobre los riesgos de seguir alimentándola: “Si seguimos hablando de que fue un atentado, va a venir un montón de gente que va a dividir las aguas y se van a aprovechar de esa situación y van a empezar a decir: ‘Ay, estamos recaudando plata para sostener esto de la teoría del atentado’”. Y fue tajante: “No corresponde. No era el deseo de Gaspi. Me parece que esto es ir totalmente irrelevante”.

Mencionó a Oliver Tree, uno de los que sostuvo públicamente esa hipótesis, con una mezcla de afecto y desacuerdo: “Que se arregle Oliver Tree, que lo amo, pero no con esa teoría conspiranoica. Me parece que no vamos a ningún lado”.

El cierre lo reservó para los seguidores de su hijo. “Mi hijo ya no está. Quedan tres millones de personas hermosas que quieren seguir sonriendo y quieren seguir pasándola mejor porque la pasan mal”, dijo. Y definió en pocas palabras lo que consideró la misión de Gaspi: “Alegrarles un poquito el día, la vida y tratar de mejorar”.

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