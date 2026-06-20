Tragedia en Tucumán: murieron cuatro personas en un choque entre un camión cañero y un auto en la ruta 9

El accidente en la Ruta 9 ocurrió de madrugada, a la altura del kilómetro 1.251, en el departamento Leales

Cuatro personas murieron en la madrugada de este sábado en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.251, en la localidad de Agua Azul, departamento Leales, en la provincia de Tucumán. El siniestro involucró a un camión Mercedes Benz L1624 y un auto Ford Ka.

El hecho se produjo alrededor de las 4.30 de la madrugada. De acuerdo con la información de La Gaceta, el camión Mercedes Benz L1624, con acoplado marca Navarro, era conducido por C.J.B., de 45 años, con domicilio en la localidad de Monteagudo, departamento Simoca.

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El vehículo salía desde un campo de plantación de caña de azúcar y se incorporaba a la ruta en dirección norte cuando fue impactado en las ruedas traseras del lateral izquierdo por el automóvil que circulaba en sentido contrario.

El camión Mercedes Benz salía de un campo de caña de azúcar e ingresaba a la ruta cuando el auto impactó contra su lateral trasero izquierdo

Según el medio tucumano, al volante del Ford Ka gris viajaba Daniel Alberto Díaz, de 57 años. Lo acompañaban Sandra Isabel Ligios, de 59 años; Macarena Russo Ligio, de 31 años; y la niña Albertina Russo Suárez, de siete años. Los cuatro tenían domicilio en la capital santiagueña. La violencia del impacto fue tal que ninguno de los ocupantes del automóvil sobrevivió. Las muertes fueron constatadas por personal del servicio de emergencias 107.

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El camionero, en tanto, resultó ileso. Las causas que desencadenaron la colisión son materia de investigación por parte de las autoridades, que trabajan para establecer las circunstancias exactas del fatal choque. Las actuaciones quedaron a cargo de las fuerzas de seguridad presentes en el lugar desde las primeras horas de la mañana.

Otro accidente fatal que involucró un camión cañero

Un hecho similar se produjo días atrás, que dejó como saldo tres personas muertas y una niña de dos años internada. El choque se produjo entre una camioneta Volkswagen Amarok y un camión cañero sobre la ruta nacional 38, en el paraje Palo Blanco, departamento La Cocha, Tucumán. Las víctimas mortales fueron dos adultos y un niño de 9 años que viajaban juntos en el mismo vehículo.

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El siniestro ocurrió el 31 de mayo, cerca de las 21.40. Según el parte policial, la Volkswagen Amarok V6 Highline embistió la parte trasera de un camión Mercedes Benz volquete que arrastraba acoplados con carga de caña de azúcar.

Los dos vehículos avanzaban en el mismo sentido por la ruta 38 al momento de la colisión. El camión quedó sobre el asfalto, al lado oeste, mientras que la camioneta terminó a unos 40 metros, fuera de la calzada.

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Dentro del habitáculo de la Amarok, los rescatistas hallaron sin vida a los dos adultos: Damián José Quaino, de 39 años, quien estaba al volante, y Florencia Isabel De Carlo, de 36, su acompañante. Ambos eran oriundos de La Cocha. Del mismo interior lograron sacar con vida a dos menores: Francesco Quaino, de 9 años, y Paulina Quaino, de 2.

Otro accidente fatal con un camión cañero en la Ruta 38 dejó tres muertos y una niña de dos años internada en Tucumán

Los niños fueron derivados de urgencia al hospital de Juan Bautista Alberdi, donde a las 23 se confirmó el deceso de Francesco. Paulina quedó internada, aunque no trascendió oficialmente su estado de salud.

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La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial de Concepción, a cargo de la fiscal Julieta Girandi, se hizo presente en el lugar. Se ordenó el secuestro de ambos rodados y la práctica de las autopsias. El conductor del camión quedó imputado por homicidio culposo.

El accidente enlutó a las localidades de La Cocha y Villa Nueva, de donde provenían las víctimas, y reavivó el debate sobre la seguridad vial en la ruta 38, un corredor con alto tránsito de camiones y vehículos particulares.

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