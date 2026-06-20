Kempes comparó su nivel en el Mundial de 1978 con el de Maradona en 1986 y el de Messi en 2022: su tajante conclusión

Mario Alberto Kempes analizó a los equipos campeones en Mundiales y la manera en que llegan a consagrarse

El triunfo de la selección argentina en su debut en el Mundial 2026 no solo sumó puntos en la tabla, sino que reavivó comparaciones históricas sobre el nivel de sus figuras y la calidad colectiva del equipo. Mario Alberto Kempes, emblema del título en 1978, compartió su mirada sobre el presente del equipo y realizó una profunda comparación entre distintos momentos dorados de la Albiceleste.

El ex delantero se encuentra actualmente en Estados Unidos viviendo el torneo desde adentro y relató cómo atraviesa la experiencia: “De momento he ido a la apertura de este Mundial a México, los otros días estuvimos con Argentina y ahora iremos a Dallas para seguir con la Selección”, compartió Kempes en diálogo con DSports Radio FM 103.1. Además confesó un detalle del estreno contra Argelia, donde coincidió con otras figuras de los títulos mundiales: “Estaba con las leyendas, éramos tres o cuatro del 78 y del 86, estábamos todos”.

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Una de las respuestas interesantes que dejó el Matador estuvo vinculada a una comparativa histórica: “¿El Kempes del 78 pudo haber sido cercano al Maradona del 86 y al Messi del 2022 para la Selección?“, la plantearon.

Kempes fue tajante al descartar cualquier equivalencia directa. “No creo, porque esos dos monstruos no había quien jugara al lado de ellos, porque realmente te hacían pasar vergüenza, porque son tan inteligentes que no piensan la jugada cuando tienen la pelota, sino que hace diez minutos que ya saben lo que van a hacer”.

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Kempes profundizó en la diferencia que separa a los grandes genios del resto: “Vos, no sabés lo que vas a hacer. Entonces, hay momentos en que a lo mejor con Diego, con Messi no, pero con Diego sí tuve la posibilidad de jugar. Él llevaba la pelota y claro, te amagaba darle y vos corrías y al final, ¡pum!, enganchaba y vos corrías al vicio. Y había momentos en que levantaba la cabeza, te veía parado y te la daba, y vos te quedabas parado, que decías: ‘Entonces, ¿cuándo se va a decidir? Cuando yo corro y no cuando esté parado’. Por eso son esos fenómenos que da el fútbol y gracias a Dios los tuvimos para el lado nuestro”.

Desde la mesa periodística, volvieron a insistirle con el enfoque: “Vos en esa Selección del 78, sin Diego y sin Messi, fuiste el valor más importante que tuvo la Argentina”.

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En ese marco, el cordobés recordó su propio aporte en la conquista del 78 y recalcó el valor del grupo por sobre las individualidades, diferenciando su papel del de los astros posteriores. “La contestación es quizás sí. En los primeros tres partidos no hice goles, en los otros tres partidos hice cuatro. Pero normalmente aquella figura que lo nombran como el mejor del mundial sale en las finales. Yo tuve la gran suerte de andar, digo porque me eligieron, pero si vos no tenés al lado tuyo los compañeros que tuve, eso no se logra solo, como lo que hizo Diego, como lo que está haciendo Messi. Los fenómenos, y yo no me incluyo ahí, te ganan partidos, el grupo te gana campeonatos”.

Mario Alberto Kempes diferenció su aporte en 1978 del rol de Diego Maradona y Lionel Messi en la selección argentina (EFE/Miguel Ángel Polo)

En cuanto al rendimiento de la Selección en el debut ante Argelia, Kempes se mostró satisfecho por la producción del equipo y el liderazgo de Messi, autor de un hat-trick y ovacionado al salir del campo. “Es que le da motivos para eso Messi, no es que haya sido el mejor del mundo y ha jugado en Kansas contra Argelia y estuvo 60 minutos y no hizo nada. No, hizo de todo, se divirtió como siempre se sabe divertir él, como lo está demostrando ahora en el Inter Miami y en Barcelona y en Francia”.

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El histórico goleador destacó el estado físico y mental del capitán argentino: “Creo que sigue teniendo ese espíritu de competitividad a pesar de los 39 años que tiene. Está parado mejor que nunca porque realmente cuando vos lo estás viendo en vivo y en directo, como se dice, y ves los espacios que ocupa y siempre está solo por ser un jugador muy inteligente no le hace falta correr, caminar la cancha y en los momentos precisos dar ese pique que nos tiene acostumbrados y después el acierto es importante”. Añadió también su asombro por la percepción de juego de Messi: “Lo que no me extraña es la visión que tiene, la posición que ocupa buscando donde está la pelota o qué compañero la lleva y en qué sitio lo pueden encontrar mejor”.

En cuanto al desarrollo del partido, Kempes remarcó la importancia de iniciar el torneo con una victoria. “El primer partido, aunque lo voy a decir es una redundancia porque en Qatar se perdió el primer partido y después se salió campeón, normalmente es el que más cuesta y sino pregúntaselo a Uruguay, a España, a todas estas grandes selecciones. Si vamos por los nuestros, Ecuador, Paraguay. El primer partido se gana ¿Cómo? Como sea, porque realmente ganar te da la posibilidad de los otros dos, no la tranquilidad, pero con tres puntos a tu favor”.

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El histórico delantero afirmó que los talentos excepcionales ganan partidos, pero el grupo conquista torneos

A pesar de algunos minutos de confusión tras un gol anulado a Argelia, el ex delantero consideró que el dominio argentino fue claro: “Argentina entró de la misma forma que si estuviéramos viendo la final de Qatar con muchas ganas bien preparados físicamente, bien mentalmente, jugando de tal manera que a lo mejor tuvo un par de minutos ahí cuando le hace el gol Argelia y se lo anulan, un par de confusiones que duró digamos diez minutos. Después fue prácticamente todo de Argentina”.

El campeón de 1978 destacó la competitividad del capitán a los casi 39 años, tras un debut sólido de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia (AP Foto/Ed Zurga)