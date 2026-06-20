Escándalo en el MotoGP: se cayó, le pegó un golpe en el rostro a un auxiliar y le prohibieron competir

Marco Bezzecchi agredió a un ayudante luego de caerse con su moto y fue suspendido del GP de República Checa

El Gran Premio de la República Checa del MotoGP quedó envuelto en una fuerte polémica después de que Marco Bezzecchi, líder del campeonato más importante del motociclismo, sea suspendido tras agredir a un auxiliar de pista después de su caída en la carrera sprint del sábado. La organización lo sacó de la carrera principal del domingo por dejar una imagen “prejudicial para los intereses del deporte” y por empujar y golpear “a los comisarios de circuito que intentaban recuperar su motocicleta”.

La secuencia que generó un escándalo en la categoría sucedió después de un accidente del italiano en la Sprint en el Autódromo de Brno. Pese a que no iba a poder continuar en la prueba por los daños, según informaron medios especializados como The Race y Motorsport, Bezzecchi corrió hacia su moto Aprilia para accionar el interruptor de apagado. Esto está relacionado con el objetivo de evitar mayores daños en el motor después de que un comisario, al intentar levantar la moto, tomara accidentalmente el acelerador e hiciera que el motor subiera de revoluciones.

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En esa secuencia, el piloto apartó de forma brusca al trabajador de pista para desactivar la moto. El audio del micrófono de la transmisión oficial registró al comisario diciendo que solo intentaba levantarla. Sin embargo, unos segundos después, Bezzecchi le pegó un golpe en la cara con la mano derecha, algo que repercutió en la posterior suspensión.

Marco Bezzecchi arribó a República Checa como el líder del campeonato del MotoGP (REUTERS/Ciro De Luca)

El comunicado oficial de los comisarios remarcó que el piloto italiano “empujó y golpeó a los comisarios de circuito que intentaban recuperar su motocicleta”. La resolución añadió que “Se trata de una acción perjudicial para los intereses del deporte y, por lo tanto, constituye una infracción según lo descrito en el artículo 3.3.2.2 del Reglamento del Campeonato Mundial de Grandes Premios de la FIM”.

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“Tras escuchar a Bezzecchi en audiencia, los comisarios de la FIM MotoGP confirmaron la sanción: la suspensión del Gran Premio de la República Checa. Esto significa que el piloto número 72 no correrá el domingo”, explicó mediante un comunicado el MotoGP. La baja de Bezzecchi cambia por completo el escenario competitivo de la fecha. El italiano venía de otro golpe deportivo en Balaton Park y ahora se irá sin puntos de una carrera en la que sus rivales directos pueden descontarle una parte sustancial de la ventaja.

De esta manera, la sanción altera de forma directa la clasificación general: Bezzecchi llegaba con una ventaja de 20 puntos sobre su compañero de equipo, Jorge Martín, mientras Fabio Di Giannantonio está a 36 puntos y Marc Márquez se acercaron hasta quedar a 65 de la cima. El italiano debía largar cuarto el domingo, pero la parrilla quedará reducida a 20 motos tras su baja y la ausencia por lesión de Alex Márquez.

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Marco Bezzecchi quedó en el centro de la polémica tras golpear a un comisario de pista (REUTERS/Stephane Mahe)

Hay que recordar que no es la primera vez que Bezzecchi queda envuelto en un incidente físico con comisarios. En el Gran Premio de Valencia de 2022, cuando era novato en MotoGP, recibió una multa de 1.000 euros por agarrar y empujar a un comisario. Aquel episodio ocurrió en la vuelta de salida de la FP3, cuando sufrió una caída y su Ducati del equipo VR46 se incendió, lo que obligó a mostrar bandera roja. En ese momento empujó a un comisario que llevaba un extintor hacia la moto.

Los comisarios, entonces presididos por el excampeón mundial Freddie Spencer, calificaron aquellas acciones como “perjudiciales para los intereses del deporte” por “hacer contacto físico con un comisario de manera agresiva y poco profesional”. Después, Bezzecchi fue personalmente a disculparse con el trabajador implicado.

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El antecedente más reciente de una confrontación de este tipo entre un piloto y comisarios en pista había sido el año pasado en el Gran Premio de Francia. Allí Fabio Quartararo protestó ante los trabajadores de pista en la salida de la última curva del circuito Bugatti para que ayudaran a arrancar su Yamaha tras una caída. Por ese episodio, el corredor fue multado con 2.000 euros y suspendido durante los primeros 10 minutos de la primera sesión del siguiente fin de semana de carreras por desobedecer las instrucciones de los comisarios, que intentaban retirar la moto de una zona peligrosa.