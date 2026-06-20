Deportes

Escándalo en el MotoGP: se cayó, le pegó un golpe en el rostro a un auxiliar y le prohibieron competir

Marco Bezzecchi, líder del torneo, agredió a un comisario de pista luego de un accidente y la organización lo suspendió para el Gran Premio de la República Checa

Guardar
Google icon

Marco Bezzecchi agredió a un ayudante luego de caerse con su moto y fue suspendido del GP de República Checa

El Gran Premio de la República Checa del MotoGP quedó envuelto en una fuerte polémica después de que Marco Bezzecchi, líder del campeonato más importante del motociclismo, sea suspendido tras agredir a un auxiliar de pista después de su caída en la carrera sprint del sábado. La organización lo sacó de la carrera principal del domingo por dejar una imagen “prejudicial para los intereses del deporte” y por empujar y golpear “a los comisarios de circuito que intentaban recuperar su motocicleta”.

La secuencia que generó un escándalo en la categoría sucedió después de un accidente del italiano en la Sprint en el Autódromo de Brno. Pese a que no iba a poder continuar en la prueba por los daños, según informaron medios especializados como The Race y Motorsport, Bezzecchi corrió hacia su moto Aprilia para accionar el interruptor de apagado. Esto está relacionado con el objetivo de evitar mayores daños en el motor después de que un comisario, al intentar levantar la moto, tomara accidentalmente el acelerador e hiciera que el motor subiera de revoluciones.

PUBLICIDAD

En esa secuencia, el piloto apartó de forma brusca al trabajador de pista para desactivar la moto. El audio del micrófono de la transmisión oficial registró al comisario diciendo que solo intentaba levantarla. Sin embargo, unos segundos después, Bezzecchi le pegó un golpe en la cara con la mano derecha, algo que repercutió en la posterior suspensión.

Marco Bezzecchi arribó a República Checa como el líder del campeonato del MotoGP (REUTERS/Ciro De Luca)
Marco Bezzecchi arribó a República Checa como el líder del campeonato del MotoGP (REUTERS/Ciro De Luca)

El comunicado oficial de los comisarios remarcó que el piloto italiano “empujó y golpeó a los comisarios de circuito que intentaban recuperar su motocicleta”. La resolución añadió que “Se trata de una acción perjudicial para los intereses del deporte y, por lo tanto, constituye una infracción según lo descrito en el artículo 3.3.2.2 del Reglamento del Campeonato Mundial de Grandes Premios de la FIM”.

PUBLICIDAD

“Tras escuchar a Bezzecchi en audiencia, los comisarios de la FIM MotoGP confirmaron la sanción: la suspensión del Gran Premio de la República Checa. Esto significa que el piloto número 72 no correrá el domingo”, explicó mediante un comunicado el MotoGP. La baja de Bezzecchi cambia por completo el escenario competitivo de la fecha. El italiano venía de otro golpe deportivo en Balaton Park y ahora se irá sin puntos de una carrera en la que sus rivales directos pueden descontarle una parte sustancial de la ventaja.

De esta manera, la sanción altera de forma directa la clasificación general: Bezzecchi llegaba con una ventaja de 20 puntos sobre su compañero de equipo, Jorge Martín, mientras Fabio Di Giannantonio está a 36 puntos y Marc Márquez se acercaron hasta quedar a 65 de la cima. El italiano debía largar cuarto el domingo, pero la parrilla quedará reducida a 20 motos tras su baja y la ausencia por lesión de Alex Márquez.

Marco Bezzecchi quedó en el centro de la polémica tras golpear a un comisario de pista (REUTERS/Stephane Mahe)
Marco Bezzecchi quedó en el centro de la polémica tras golpear a un comisario de pista (REUTERS/Stephane Mahe)

Hay que recordar que no es la primera vez que Bezzecchi queda envuelto en un incidente físico con comisarios. En el Gran Premio de Valencia de 2022, cuando era novato en MotoGP, recibió una multa de 1.000 euros por agarrar y empujar a un comisario. Aquel episodio ocurrió en la vuelta de salida de la FP3, cuando sufrió una caída y su Ducati del equipo VR46 se incendió, lo que obligó a mostrar bandera roja. En ese momento empujó a un comisario que llevaba un extintor hacia la moto.

Los comisarios, entonces presididos por el excampeón mundial Freddie Spencer, calificaron aquellas acciones como “perjudiciales para los intereses del deporte” por “hacer contacto físico con un comisario de manera agresiva y poco profesional”. Después, Bezzecchi fue personalmente a disculparse con el trabajador implicado.

El antecedente más reciente de una confrontación de este tipo entre un piloto y comisarios en pista había sido el año pasado en el Gran Premio de Francia. Allí Fabio Quartararo protestó ante los trabajadores de pista en la salida de la última curva del circuito Bugatti para que ayudaran a arrancar su Yamaha tras una caída. Por ese episodio, el corredor fue multado con 2.000 euros y suspendido durante los primeros 10 minutos de la primera sesión del siguiente fin de semana de carreras por desobedecer las instrucciones de los comisarios, que intentaban retirar la moto de una zona peligrosa.

Temas Relacionados

MotoGPMarco BezzecchiGran Premio de la República ChecaMotociclismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: los africanos dan la sorpresa y se imponen en Toronto

Los marfileños se adelantaron a los 29 minutos con el gol de Franck Kessié, quedan líderes en el Grupo E y clasifican parcialmente a los 16avos

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: los africanos dan la sorpresa y se imponen en Toronto

Dolor en el fútbol por la muerte de Lautaro Fagioli a los 22 años

El jugador de Colón de San Justo, que milita en la Liga Santafesina, permaneció internado en terapia intensiva durante casi 20 días tras sufrir un ACV

Dolor en el fútbol por la muerte de Lautaro Fagioli a los 22 años

El Mundial ya tiene a sus primeros eliminados: qué otras selecciones pueden quedar afuera en la segunda fecha de la fase de grupos

Haití y Turquía quedaron sin opciones de seguir en la Copa del Mundo y varios equipos más pueden despedirse antes del tercer partido

El Mundial ya tiene a sus primeros eliminados: qué otras selecciones pueden quedar afuera en la segunda fecha de la fase de grupos

Países Bajos pisó fuerte en el Mundial 2026: goleó 5-1 a Suecia y lidera el Grupo F

El equipo neerlandés superó de forma contundente a su par europeo en Houston y alcanzó los cuatro puntos en su zona. Definirá su clasificación en la última fecha contra Túnez

Países Bajos pisó fuerte en el Mundial 2026: goleó 5-1 a Suecia y lidera el Grupo F

Escándalo por la crítica de una conductora a una estrella de Bélgica que abandonaría el Mundial para estar en el nacimiento de su hijo: “Es un momento asqueroso”

Jérémy Doku, delantero del Manchester City, podría ausentarse en un hipotético cruce de cuartos de final. “El padre no sirve para nada, tiene un papel de extra”, señaló la cronista France Pierron

Escándalo por la crítica de una conductora a una estrella de Bélgica que abandonaría el Mundial para estar en el nacimiento de su hijo: “Es un momento asqueroso”

DEPORTES

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: los africanos dan la sorpresa y se imponen en Toronto

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: los africanos dan la sorpresa y se imponen en Toronto

Dolor en el fútbol por la muerte de Lautaro Fagioli a los 22 años

El Mundial ya tiene a sus primeros eliminados: qué otras selecciones pueden quedar afuera en la segunda fecha de la fase de grupos

Países Bajos pisó fuerte en el Mundial 2026: goleó 5-1 a Suecia y lidera el Grupo F

Escándalo por la crítica de una conductora a una estrella de Bélgica que abandonaría el Mundial para estar en el nacimiento de su hijo: “Es un momento asqueroso”

TELESHOW

La madre de Gaspi habló durante el homenaje en el Obelisco a seis días de su muerte: “Lo voy a extrañar un montón”

La madre de Gaspi habló durante el homenaje en el Obelisco a seis días de su muerte: “Lo voy a extrañar un montón”

Las vacaciones de Lucía Celasco y Nicolás Figal: playas, historia y glamour europeo

Wanda Nara shippeó a Zaira con Maxi Kilates y no se guardó nada: “Le hace falta un hombre sudado, un turro que la mueva”

El dolor de Rodrigo Tapari por la muerte de la hija de uno de sus músicos: “Que Dios traiga consuelo a la familia”

Roberto Pettinato contó qué vendía para vivir en la época de Sumo y su hija Tamara lo chicaneó: “Contame el negoción”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Fiscalía secuestra documentos por investigación de hospitales de la gestión anterior

Honduras: Fiscalía secuestra documentos por investigación de hospitales de la gestión anterior

Un nicaragüense muere abatido a balazos tras ingresar a un terreno a cortar mangos en Costa Rica

Limpió un río contaminado, retiró 200 bolsas de basura y podría enfrentar hasta dos años de prisión

Asfura recorre zonas devastadas por ataques rusos en Ucrania y expresa solidaridad con la población

Trump advirtió que EEUU podría imponer peajes en Ormuz si el régimen de Irán no llega a un acuerdo final en 60 días