Estos son los juegos destacados que llegan al servicio de suscripción de Xbox Game en diciembre

Xbox Game Pass es sin lugar a dudas la gran apuesta de Microsoft. Este servicio de suscripción al que muchos definen como “el Netflix de los videojuegos” plantea una nueva forma de conectar con aquello que nos gusta, ya que nos ofrece un catálogo de juegos de distintos calibres como para satisfacer el paladar tanto de los recién llegados como de los jugadores más exigentes.

Ya sea en PC o en una consola de Xbox, el precio del servicio es de 599 pesos por mes (sin incluir impuestos) pero si jugas tanto en PC como en Xbox, lo mejor es ir por la versión Ultimate por 899 pesos al mes, ya que brinda acceso a los catálogos de dichos sistemas puesto que, si bien tienen juegos en común, también encontramos ofertas distintas.

La dinámica del catálogo cambia mes a mes y siempre es noticia cuando se anuncian los juegos que llegan al servicio. Diciembre no es la excepción, puesto que Microsoft decide tirar la casa por la ventana con un total de 16 juegos nuevos entre los que encontramos tanques de primer nivel. Te contamos entonces cuáles son los juegos destacados de Xbox Game Pass en el mes de Diciembre.

Call of the Sea (Android, PC, Xbox)

Empezamos con un estreno porque sí, Xbox Game Pass también se permite estrenar lanzamientos. Call of the Sea es una aventura de puzles y exploración en primera persona que nos pone en la piel de Norah, quien busca pistas de su esposo desaparecido en una expedición a una misteriosa isla del Pacífico Sur. La particularidad de este juego, más allá de su condición de estreno, es que viene optimizado tanto para Xbox Series S como X, por lo que si disponen de estas consolas, van a jugar a la mejor versión posible.





Superhot: Mind Control Delete (Android, Xbox)

Podríamos decir de Superhot: Mind Control Delete que se trata de una suerte de simulador de John Wick. Esto es así porque la propuesta nos plantea resolver situaciones de combate en primera persona de la manera más espectacular posible, estudiando minuciosamente los enemigos y sus acciones en el escenario. Porque el truco es que el tiempo está detenido y avanza cada vez que nos movemos. Al principio el concepto tarda en entrar, pero cuando nos metemos en la propuesta del título, nos daremos cuenta de que es espectacular sin apelar a lo frenético, más allá de entender que sus diseñadores son lisa y llanamente unos genios.





Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Android, PC, Xbox)

Yooka-Laylee es una franquicia creada por ex miembros de Rare, quienes quisieron construir con la primera entrega de la misma al sucesor espiritual del aclamado Banjo-Kazooie. Mientras que el primero buscaba ir por el lado de las plataformas tridimensionales, Yooka-Laylee and the Impossible Lair cambia la perspectiva a dos dimensiones en el estilo “sidescroller” como si de un New Super Mario Bros se tratase, y lo cierto es que consigue llegar a notas mucho más altas que el juego original. Una joya oculta del género que brillará al llegar a un público más amplio a través de Xbox Game Pass.





Dragon Quest XI S: Definitive Edition (PC, Xbox)

Dragon Quest es una serie de juegos de rol japonés de las más reconocidas y milenarias de la industria de los videojuegos, destacada desde siempre no sólo por sus historias y mecánicas, sino también porque posee el arte del maestro Akira Toriyama (Dragon Ball). Fue publicado anteriormente en PlayStation 4 y Nintendo Switch, pero aterriza en Xbox directamente a Xbox Game Pass en su versión definitiva. Destacan sus gráficos, historia, construcción de universo y personajes, al punto de que es considerado uno de los mejores del género.





Doom Eternal (PC)

La compra de Bethesda por parte de Microsoft ya está rindiendo sus frutos para los suscriptores de Xbox Game Pass, lo cual se puede verificar muy fácilmente al encontrar en Doom Eternal el segundo gran juego de la firma en desfilar por el catálogo. Nominado a juego del año en The Game Awards, el título de id Software cuadruplica la propuesta del Doom 2016, lo cual se traduce en acción frenética, dificultad endiablada y un ritmo frenético que no te va a dar respiro de principio a fin.





Control (Xbox y Android)

A más de un año de su salida, Control sigue siendo uno de los mejores juegos de acción en tercera persona que existen y gracias a su llegada a Xbox Game Pass, los suscriptores van a poder constatar por qué. El estudio responsable -Remedy, los padres de Max Payne- plasman todo lo aprendido a lo largo de su carrera, dando vida a un universo paranormal increíble, una historia con grandes momentos y diseño de encuentros y niveles que no vas a poder encontrar en ningún otro título.