Cómo será la presentación de las nuevas consolas Xbox Series X y Series S en Argentina luego de su lanzamiento mundial

Xbox Series X y S debutarán hoy en más de 36 de países alrededor del mundo

Luego de largos meses de espera, Xbox Series X y Series S arribarán al mercado en más de 36 países. Las nuevas plataformas de Microsoft serán las encargadas de abrir la puerta de la nueva generación, la cual promete llevar a los usuarios a una experiencia totalmente renovada, gracias a sus tiempos de carga efímeros y apartados gráficos de alto vuelo. Pese a que aún falten unos días para que aterrice al mercado argentino, la división local de Xbox celebrará el lanzamiento realizando un festival interactivo vía streaming, el cual contará con sorteos y sorpresas, entre cosas.

El lanzamiento de Xbox Series X/S está revolucionando la industria de los videojuegos y la comunidad de jugadores. En cada país, su presentación tuvo un tinte distinto, buscando acercase al público local. Esto último pudo verse reflejado en primera instancia el día de ayer en Nueva Zelanda, donde se ubico una plataforma en la ciudad de Queenstown donde se proyectaron distintas imágenes pertinentes a la consola.

Esta estrategia comunicativa también repercutirá en Argentina, ya que hoy, a partir de las 19 horas, el público local podrá disfrutar del primer festival interactivo de Xbox en el país. Este le dará la bienvenida a la nueva generación de consolas brindando todos los detalles de su creación e indagando en todas las características que incluirá.

En Queenstown, Australia, Microsoft plantó una Xbox Series X para su presentación

Este festival, que podrá verse vía streaming a través de las cuentas oficiales de YouTube y Facebook de Xbox Argentina, contará con un bloque de comunidad, en el cual aparecerán distintos miembros de la familia Xbox del país, expresando que significa para ellos este lanzamiento. Además, en este segmento también se presentarán a los jugadores que formarán partes de las leyendas de la Xbox.

En segunda instancia, se ahondarán todos los detalles técnicos con los que contarán Xbox Series X/S. Estos, que serán presentados por Bernardo Camacho, gerente de Xbox Latinoamérica, e Ignacio Bergallo, gerente de Categoría de Xbox Latinoamérica, buscarán apuntar los ejes que tendrá la consola en su intención de dominar el mercado.

Más allá de esto, el festival contará con regalos y sorpresas, por lo cuales indican a los participantes que estén atentos. Para concluir, el evento tendrá la presentación de Power Up, la primera orquesta de música latinoamericana de videojuegos. Esta se encargará de musicalizar el festival con canciones de las bandas de sonidos más famosas de Xbox.

El festival interactivo podrá verse a través de los canales de YouTube y Facebook de Xbox Argentina

Pese a que las nuevas consolas de Xbox llegarán al mercado con distintas características, estas, según los directivos de la compañía, entregarán la misma experiencia. Series X ofrecerá con una resolución de 4K y 60 FPS, con la posibilidad de llegar hasta 120. Para esto, la plataforma tendrá un procesador AMD Zen 2 de 8 núcleos y una tarjeta gráfica AMD RDNA 2, que contará con los famosos 12 Teraflops con los que busca ganar terreno en la competencia frente a Sony.

La hermana menor, Series S, contará con un procesador AMD 8x Z de núcleos que trabajan con 3.8 HZ, el cual será acompañado por una GPU de 4 teraflops de 1550 Ghz. Este últimos señala la potencia de la GPU y de la tarjeta gráfica con la que cuenta el dispositivo. Además, integrará una memoria RAM DD6 de 10 GB. Vale remarcar que esta se transformará en el modelo más pequeño de Xbox hasta la fecha. Contará con dimensiones de 27,5 cm de largo, 15,1 cm de profundidad y 6,3 cm de ancho , por lo que será significativamente chica al lado de Series X. El logro de este tamaño se debe, entre otras cosas, a la ausencia de la lectora de discos.

Uno de los grandes pilares que tendrán Xbox Series X/S es la función Quick Resume. Esta permitirá a los jugadores reanudar sus partidas de forma instantánea desde cual sección, algo que mejorará a grandes rasgos la experiencia de juego debido a que se podrá cambiar de título fácilmente. Esta característica está totalmente ligada a la nueva memoria de almacenamiento SSD, la cual es la encargada de mejorar a gran escala los tiempos de carga.

Assassin's Creed: Valhalla será uno de los primeros juegos que se podrá utilizar con Smart Delivery

Otro de los ejes de las plataformas será la retrocompatibilidad. Esta habilitará utilizar videojuegos de generaciones anteriores y accesorios pertenecientes a Xbox One. Además, traerá consigo una función denominada Smart Delivery, que permitirá a los jugadores comprar un juego de la anterior consola y actualizarlo a su nueva versión para Xbox Series X sin un costo adicional. Esto dejará de lado la idea de adquirir un mismo título dos veces, algo que será muy bien recibido por la comunidad de usuarios. Algunos títulos que llegarán bajo este sistema son Assassin’s Creed: Valhalla y Watch Dogs: Legion, Planet Coaster, WRC 9 FIA World Rally Championship, Yakuza: Like a Dragon, Borderlands 3, Bright Memory 1.0 y Cuisine Royale, entre otros.

A su vez, cabe destacar las intenciones de Microsoft durante la próxima generación será explotar Game Pass. El sistema de suscripción ofrece, hoy en día, un catálogo superior a cien juegos de toda clase: grandes producciones AAA, títulos de porte intermedio (AA) e independientes. A esto hay que sumarle su reciente alianza con Electronic Arts, la cual incrementará el repertorio de posibilidad para los jugadores que tengan la membresía del servicio. Estos podrán utilizar, sin costo adicional alguno, todo lo incluido en la plataforma de EA Play, lo que significa que sumarán más de 60 títulos, entre los que destacan FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, Battleflied y The Sims.