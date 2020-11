Las mejores ofertas del Black Friday en PlayStation, Xbox y PC

Para cerrar de una forma más agradable y divertida lo que fue un largo y duro año, el Black Friday aparece en las distintas tiendas de gaming con grandes descuentos en videojuegos. En este contexto, desde Infobae Gaming te invitamos a descubrir algunas de las selecciones de ofertas en juegos digitales que realizamos visitando las tiendas de PlayStation, Xbox, Uplay y Steam.

Gears 5 (Xbox Store)

Al comenzar a revisar un poco las ofertas que aparecen por Black Friday en el store de Xbox, uno de los juegos que más destaca es Gears 5, el cual aparece a $875,75, rebajados de sus $3499 nominales gracias a un 75% de descuento. La quinta entrega de la saga exclusiva para Microsoft es una opción interesante tanto por su precio como por lo que ofrece. Los usuarios se encontrarán con un shooter en tercera persona dónde lo táctico es un pilar fundamental, al igual que en los otros capítulos de la franquicia.

El título apuesta por introducir al jugador en un camino lineal, el cual se va expandiendo a medida que va avanzando. Uno de los grandes cambios que introduce el juego a comparación de las otras entregas es la inclusión de un compañero robot, el cual cuenta con varias habilidades que ayudarán para poder avanzar. A su vez, el shooter cuenta con cinco modalidades de juegos que brindan una amplia experiencia: Modo cooperativo de campaña de 3 jugadores, Tours of Duty, Boot Camp, Play as Jack y Visual Showcase.

Gears 5 es una de las franquicias exclusivas más importantes de Xbox

FIFA 21 David Beckham Edition (Xbox Store)

Al bucear por las ofertas es imposible no tentarse con el juego rey de fútbol: FIFA 21. Éste, que aparece con su edición especial de David Beckham, disponible durante el mes de diciembre, rebaja su valor a $2099 gracias a un 40% de descuento. Sin dudas, esta es una oportunidad ideal para actualizarse con la franquicia en un capítulo que el que apostó por renovar su jugabilidad, mejorando incluso las físicas de los jugadores.

Cabe destacar que quienes adquieran esta versión del simulador de EA se encontrarán con un título dual, dado que podrá actualizarse gratuitamente para Xbox Series X/S, las consolas next-gen de Microsoft. Al pasar a ésta, los usuarios se encontrarán con mejores gráficos, mejores físicas a la hora de tocar la pelota e incluso nuevos festejos de gol que buscarán darle un tinte más épico. Sin dudas, FIFA 21 es un infaltable en cualquier librería de un fanático del fútbol, por lo que este descuento hace que sea una oportunidad más que buena para sumarlo.

FIFA 21 introduce nuevas mecánicas y físicas para los usuarios

Doom Eternal (Xbox Store)

Tanto por el peso de la franquicia como por la calidad de la entrega, Doom Eternal es uno de los mejores títulos en esta oferta. A un precio de $709 luego de haber sido rebajado de $2.149 gracias a un 67% de descuento, la secuela de DOOM ofrece los clásicos ingredientes de la saga: la violencia, demonios y armas altamente poderosas.

DOOM Eternal se encarga de seguir los pasos de su antecesor, DOOM (2016), pero suma varias novedades para que la experiencia se sienta fresca. Por ejemplo, los distintos demonios a los que se enfrente el protagonista se irán deteriorando y destruyendo a medida que se les inflija daño, algo que no sólo suma visualmente, sino que también invita a probar distintas estrategias con el arsenal de armas a disposición para obtener los mejores resultados.

También se incorporó un nuevo sistema de vidas que permitirá que Doom Slayer reaparezca en el mismo lugar donde murió, siempre y cuando tenga vidas extra. Los jugadores deberán recolectar cascos verdes en los distintos mapas para acumular vidas y no tener que volver al último punto de guardado para continuar su camino.

Doom Eternal apuesta a la violencia, los demonios y las armas, ingredientes característicos de la franquicia

The Last of Us Part II (PlayStation Store)

Por el lado de PlayStation, la oferta más destacada que aparece en este Black Friday es la de The Last Of Us Part II, candidato a juego del año en The Game Awards 2020 y uno de los mejores exclusivos de la consola. El título, que hasta el momento es la obra cúlmine de Naughty Dog, se podrá encontrar a USD 30, debido a que cuenta con un 52% de descuento.

El juego sitúa al jugador en el pequeño pueblo de Jackson, en Wyoming, Estados Unidos, tiempo después de lo que fue la primera entrega, y 25 años luego del inicio de la pandemia que provocó la mutación de los humanos en caníbales. En este contexto, volverán a aparecer Joel y Ellie, quienes buscarán encontrar la normalidad en un mundo utópico en el cual lucharán por sobrevivir.

The Last Of Us Part II es uno de los grandes candidatos a llevarse el premio a Juego del Año en los The Game Awards 2020

Marvel´s Spider-Man: Game of the Year Edition (PlayStation Store)

Considerando que las ofertas del PlayStation Store en los juegos third party están un poco por encima de las de otras tiendas, lo mejor es apuntar a los títulos exclusivos de la compañía. Es por eso que es más que interesante la oferta de Marvel´s Spider-Man: Game of the Year Edition, la cual baja un 50% a USD 20. Desarrollado por Insomniac Games y lanzado en 2018 en exclusiva para PS4, el título introduce al usuario a la ciudad de Manhattan, la cual debe ser salvada, como siempre, por el clásico superhéroe arácnido.

Con mucho dinamismo, acción y diversión, el título pone en un subibaja de emociones al jugador, el cual gracias a su dificultad, historia y gráficos no debería aburrirse en ningún momento en las más de 20 horas de duración que tiene. No obstante, esto último se puede duplicar en caso de buscar completar el 100% del juego. Sin dudas, los usuarios de PlayStation no pueden perderse la experiencia de Marvel´s Spider-Man, la cual cimentó las bases del nuevo Miles Morales, una de las primeras insignias del catálogo de PS5.

El título de Spider-Man propone al usuario mecánicas dinámica y más de 40 horas de juego para completar su 100%

Far Cry 5 (Uplay)

Los usuarios de PC también tendrán la oportunidad de adquirir algún título importante durante este Black Friday. Por ejemplo, en el launcher de Ubisoft, Uplay, aparece Far Cry 5 a $599, rebajado desde $2999 gracias a un 80% de descuento. Esta quinta entrega de la franquicia invita al usuario a la región de Hope County, una zona rural de Estados Unidos donde la diversión y la acción no faltan.

El título plantea un mundo abierto donde las armas, vehículos todo terreno y animales salvajes son los grandes actores de la acción. Vale destacar que este capítulo de la franquicia es el que más apuesta por la personalización de autos, ofreciendo al jugador una gran cantidad de opciones. A su vez, la trama invita a enfrentarse a la secta Eden’s Gate, la cual tiene como villano principal a Joseph Seed, quien está acompañado por protagonista de entregas anteriores como Pagan Min o Vaas Montenegro.

Trailer del videojuego Far Cry

Sims 4 (Steam)

Por el lado de Steam, las ofertas también aparecen. Una de las más destacadas de la plataforma de Valve pasa por Sims 4, la última entrega de la franquicia. El juego consiste en crear personajes o Sims para luego satisfacer sus necesidades y cumplir sus sueños. Por eso se lo describe como un “simulador de vidas”. Porque el jugador, literalmente, construye una vida digital para los personajes.

Como si fuera el mundo real, los Sims comen, duermen y van al baño. El jugador debe asegurarse de procurarles una casa y todos los medios para que puedan resolver esas necesidades. De no hacerlo, habrá consecuencias para los Sims. Pero además, para funcionar en este entorno virtual, los personajes tiene que conseguir un empleo y ganar dinero Simoleones, tal como se denomina al dinero dentro de este universo digital. Puede encontrarse a $299 luego de ser rebajado de $2499 por el 88% de descuento que goza.

Cabe destacar que el título cuenta con varias expansiones como Journey To Batuu, dedicada a Star Wars, Días de Universidad o Escapada a la Nieve, la última llegar. Estas permiten ampliar la experiencia del mundo de los Sims, con nuevos artículos y posibilidades de desarrollo de sus vidas.

Red Dead Redemption II

Este videojuego desarrollado por Rockstar Games, que casi no necesita de presentación, es una de las mejores propuestas de larga duración que pueden encontrarse por estos días en el catálogo de descuentos de Steam. El título sumerge al jugador en un mundo abierto ambientado en el Lejano Oeste, a comienzos del siglo XX, donde los valores y la ética son otros. El usuario se pondrá en la piel de Arthur Morgan, quien es uno de los principales miembros de la banda Dutch Van der Linde, famosos por realizar violentos atracos a lo largo de los pueblos norteamericanos.

Con gráficos de gran calibre, música a tono y una ambientación western, el juego permite vivir una historia llena de entramados como solo Rockstar sabe hacer. Esta puede durar más de 50 horas, mientras que completarla al máximo puede demorar alrededor de 80, ofreciendo una experiencia de larga duración. Por su parte, al igual que el GTA V, su modo online lo hace muy atractivo para jugar con amigos en el Lejano Oeste. Las infinitas actividades y posibilidades que este último ofrece hacen que se pueda pasar mucho tiempo en situaciones de bandidos y policías.

Puede encontrarse en la plataforma de Valve a $1677 con un 33% de descuento. Cabe destacar que si se desea descargar para consolas, el mejor precio se puede encontrar en Xbox, donde aparece a $2069 debido a su 65% de descuento.

Red Dead Redemption 2 - Trailer historia

