Todos los videojuegos gratuitos que podrán descargarse en diciembre

Como cada comienzo de mes, la comunidad de usuarios empieza a ver cuáles son los títulos gratuitos que pueden agregar a su biblioteca. Algunos, a través de suscripciones, como PlayStation Plus y Xbox Games with Gold, y otros mediante launchers, como el de Epic Games Store, tendrán la oportunidad de descargar franquicias de renombre como Just Cause 4, Saints Row y Rocket Arena, y también apuestas como The Raven o el nuevo Worms Rumble.

PlayStation Plus

El título con más renombre que llega este mes al servicio de suscripción de PlayStation es Just Cause 4, la cuarta entrega de la saga de acción a cargo de Avalanche Studios. Este juego, que se lanzó al mercado a finales de 2018, propone al usuario adentrarse dentro de un mundo abierto que tiene como protagonista al agente Rico Rodriguez, a quien personalidad le sobra.

En este contexto, el jugador podrá utilizar una gran cantidad de armas y vehículos y deberá meterse en escenas de acción de alto vuelo, donde las explosiones y los tiroteos no faltarán. El lugar que le de ambiente al juego será Solís, un país sudamericano ficticio que cuenta con un clima muy particular, dado que es extremo. Podrá descargarse durante todo el mes de diciembre.

Just Cause 4 invita a los usuarios a recorrir un país ficticio de América del Sur





El otro juego que aparece como gratuito en PlayStation Plus durante el mes de diciembre es Worms Rumble, la próxima entrega de la longeva saga de los gusanos, que saldrá al mercado el mismo día que debute en el servicio por suscripción. Este buscará refrescar el espirítu de la serie con la introducción de un formato battle royale, a la altura de los días que corren.

Este contará con distintas modalidades de juego, como duelo a muerte o el último que queda de pie gana, típicos del formato. A su vez, según adelantó Sony, los fans de la franquicia se encontrarán con las clásicas armas de los primeros títulos, como la bazuca y la escopeta, además de incorporar cosas totalmente nuevas. Esto mezclará un poco de nostalgia con la modernidad del formato battle royale, algo que, al menos, promete.

La franquicia de los gusanos vuelve con un formato battle royale





El otro arribo interesante para los usuarios de Plus es Rocket Arena, un shooter desarrollado por Final Strike Games y distribuido por EA. Se trata de un juego que tiene una propuesta clara: un muiltijugador 3vs3 donde hay que sacar al enemigo de la partida. Para esto, el usuario dispondrá de seis personajes, los cuales contarán con distintas habilidades especiales para poder lograr el triunfo.

Rocket Arena se puede disfrutar perfectamente en solitario, pero es con conocidos y con una buena comunicación cuando se empieza a rascar la superficie de un juego más profundo de lo que aparenta. Es un título sumamente accesible y sencillo de entender cómo jugar, a diferencia quizás de otros títulos del estilo que contienen una curva de aprendizaje mucho más elevada.

Rocket Arena invita a los usuarios a dinámicas partidas 3VS3





No obstante, estas no son todas las novedades con las que contará el servicio ya que el título exclusivo para PlayStation 5, Bugsnax, extenderá su permanencia en Plus hasta el 4 de enero. Esta simpática historia pondrá a los jugadores en la piel de una periodista que llegará a la isla Snaktooth con el fin de encontrar a Elizabert Megafig, una valiente aventurera que descubrió criaturas extrañas, a las cuales denominó Bugsnax. Estas tienen como particularidad que están conformadas por una mitad bicho y otra de fruta.

La trama del juego toma impulso cuando, al llegar a la isla, la periodista descubre que la aventurera se encuentra desaparecida. Es aquí cuando comienza el tramo del juego, momento en que el usuario deberá embarcarse en la búsqueda de Elizabert. El camino no será sencillo, dado que al mismo tiempo se deberá estudiar a los bugsnax y los efectos colaterales que tiene la gente que come su mitad de fruta.

Bugsnax extenderá su presencia en el servicio hasta el 4 de enero





Xbox Game With Gold

Sin dudas, Saints Row: Gat out of Hell es uno de los títulos más atractivos que se podrá descargar durante diciembre en Games With Gold. Esta expansión de Saints Row IV lanzada en 2015 por Volition presenta una aventura llena de acción, donde el usuario se pondrá en los zapatos de Johnny Gat, uno de los clásicos personajes de la franquicia.

El objetivo del juego pasará por viajar al infierno y luchar contra todo tipo de monstruo y calamidad que ahí se presente para buscar al líder de los Saints. En este interesante viaje, que tendrá lugar en cincos islas infernales, el protagonista se irá encontrando con amigos muertos y también con enemigos. Como es de esperarse, el jugador se terminará topando con el rey del averno, Satanás, quien será el villano a derrotar. Cabe remarcar que este estará disponible desde el 1 al 15 de diciembre para los suscriptos al servicio.

La expansión de Saint Row, lo más interesante que aparecerá durante diciembre en el servicio de Xbox





Por otro lado, The Raven Remastered es otra de las opciones interesantes del próximo mes para los usuarios de Xbox. Se trata de la remasterización de The Raven: Legacy of a Master Chief, el título lanzado por King Art Games en 2013. Su trama invitará a los jugadores a situarse en el año 1964, dónde se deberá investigar el robo del rubí que se extrajo del Museo Británico. A partir de este momento, el usuario tendrá que ir descifrando pistas para avanzar en la historia y dar con el villano.

La propuesta de esta remasterización de 2018 pasa por ofrecerle a los jugadores un apartado gráfico a la altura del momento en que fue lanzado. Esta cuenta con una optimización visual que apuesta por nuevas animaciones, efectos de iluminación y un mejor modelado de los personajes creados en 2013. El título se podrá descargar durante todo el mes de diciembre, por lo que habrá varias chances para sumarlo a la biblioteca en caso de olvidarse.

The Raven es la remasterización del título de 2013 a cargo de King Art Games





Por último, pero no menos importante aparece Stacking. Se trata de un videojuego que llega con mucha espalda, dado que fue desarrollado por Tim Schafer, quien es el director de la desarrolladora Double Fine. El título propone al usuario sumergirse a una aventura llena de puzzles ambientada en los años 30. Los protagonistas de la historia están basados en matrioskas, las clásicas muñecas rusas.

No obstante, el héroe y personaje principal de la historia es Charlie Blackmore, quien es la matrioska más pequeña de todas. Este deberá ir atravesando los distintos obstáculos que vayan apareciendo para sumar habilidades que le permitirán al usuario ir resolviendo las situaciones. Stacking podrá descargarse durante la segunda quince de diciembre, del 16 al 31, por lo que habrá que estar atento para no perder de sumarlo a la biblioteca.

Stacking invita a conocer personajes basados en matrioshkas





Epic Games Store

En esta ocasión, el store de Epic apuesta a un poco más y brinda Spintires: Mudrunner, un título que cuenta con varios elementos interesantes para sumarlo a la lista de juegos. El eje principal del juego es la simulación, ya que la propuesta de este pasa por invitar al usuario a introducirse en la cabina de camiones principalmente, con los cuales deberá llevar paquetes de un punto a otro.

Para hacer esto más interesante, el título propone al usuario la posibilidad de elegir entre más de 19 tipos de camiones, todos con distintas características y equipamientos, algo que permitirá hacer distintos tipos de misiones según se disponga. Así, el jugador podrá levantar cargas de mucho volumen en zonas de construcción, cruzar charcos empantanados y hasta cruzar ríos no tan acaudalados. Cabe destacar que el juego estará disponible hasta el 3 de diciembre, por lo que habrá que apurarse para sumarlo a la biblioteca.

Del 3 al 10 de diciembre, los usuarios de Epic Games Store se encontrarán con Cave Story, un indie se lanzó en 2010 para Nintendo Wii. Desarrollado por Studio Pixel y editado por Nicalis, el juego propone al usuario introducirse en un mundo de plataformas que se da a conocer como Píxel. Con su peculiar estilo, busca implementar mecánicas de clásicos como Megaman, algo que sea fácil adaptarse a él.

Con más de 19 vehículos disponibles, MudRunner es un simulador que promete al usuario adentrarse en rutas difíciles





