Xbox Games with Gold anunció los videojuegos gratuitos que llegarán en diciembre

The Raven Remastered, Bleed 2, Saints Row: Gat out of Hell y Stacking serán los gratuitos de Games With Gold en diciembre

A falta de unos días para concluir el mes de noviembre, Microsoft reveló cuáles serán los cuatro títulos que llegarán de forma gratuita para los usuarios suscritos al programa Xbox Live Gold. En esta ocasión, los videojuegos seleccionados The Raven Remastered, Bleed 2, Saints Row: Gat out of Hell y Stacking, los cuales, pese a no ser un plato fuerte dentro del catálogo, no dejan de ser una opción más que interesante para sumar a la biblioteca.

Sin dudas, Saints Row: Gat out of Hell es uno de los títulos más atractivos para descargar durante diciembre en Games With Gold. Esta expansión de Saint Row IV lanzada en 2015 por Volition presenta una aventura gráfica llena de acción, donde el usuario se pondrá en los zapatos de Johnny Gat, uno de los clásicos personajes de la franquicia.

El objetivo del juego pasará por viajar al infierno y luchar contra todo tipo de monstruo y calamidad que ahí se presente para buscar al líder de los Saints. En este interesante viaje, que tendrá lugar en cincos islas infernales, el protagonista se irá encontrando con amigos muertos y también con enemigos. Como es de esperarse, el jugador se terminará topando con el rey del averno, Satanás, quien será el villano a derrotar. Cabe remarcar que este estará disponible desde el 1 al 15 de diciembre para los suscriptos al servicio.

Saints Row: Gat out of Hell fue lanzado en 2015 como una expansión de Saints Row IV

Por otro lado, The Raven Remastered es otra de las opciones interesantes que en diciembre. Se trata de la remasterización de The Raven: Legacy of a Master Chief, el título lanzado por King Art games en 2013. Su trama invitará a los jugadores a situarse en el año 1964, dónde se deberá investigar el robo del rubí que se extrajo del Museo Británico. A partir de este momento, el usuario tendrá que ir descifrando pistas para avanzar en la historia y dar con el villano.

La propuesta de esta remasterización de 2018 pasa por ofrecerle a los jugadores un apartado gráfico a la altura del momento en que fue lanzado. Esta cuenta con una optimización visual que apuesta por nuevas animaciones, efectos de iluminación y un mejor modelado de los personajes creados en 2013. El título se podrá descargar durante todo el mes de diciembre, por lo que habrá varias chances para sumarlo a la biblioteca en caso de olvidarse.

La remasterización de Raven invitará al usuario a una historia que tendrá lugar en el año 1964

Otro de los títulos que hará su aparición es Bleed 2, un indie desarrollado por Ian Campbell y distribuido por Digerati. Este propone al jugador involucrarse en un shoot´ em up vertiginoso donde no falta ni una gota de acción. La protagonista de este será un Wyrn, una peculiar heroína de pelo rosa, quien tiene como misión defender al mundo de un ejército de villanos que planean invadirlo.

A lo largo dela aventura lo que menos falta es la propuesta de diversión, ya que la idea del mismo es sacar al usuario como un ducho de esquivar y atacar. Para esto, el jugador deberá atravesar siete largos niveles que cuentan con 25 batallas en las cuales se deberán enfrentar a jefes finales que harán las cosas un poco más difíciles. El juego se podrá descargar desde el 16 de diciembre al 15 de enero.

Con más de 7 niveles y 25 jefes, Bleed 2 se posiciona como un shoot´em up completo

Por último, pero no menos importante aparece Stacking. Se trata de un videojuego que llega con mucha espalda, dado que fue desarrollado por Tim Schafer, quien es el director de la desarrolladora Double Fine. El título propone al usuario sumergirse a una aventura llena de puzzles ambientada en los años 30. Los protagonistas de la historia están basados en matrioskas, las clásicas muñecas rusas.

No obstante, el héroe y personaje principal de la historia es Charlie Blackmore, quien es la matrioska más pequeña de todas. Este deberá ir atravesando los distintos obstáculos que vayan apareciendo para sumar habilidades que le permitirán al usuario ir resolviendo las situaciones. Stacking podrá descargarse durante la segunda quince de diciembre, del 16 al 31, por lo que habrá que estar atento para no perder de sumarlo a la biblioteca.

Stackings fue desarrollado por Tim Schafer, el director del estudio Double Fine





Seguí leyendo

Tom Clancy´s Rainbow Six Siege presentó el tráiler de su versión para PlayStation 5 y Xbox Series X/S

Red Dead Online llegará al mercado como un videojuego independiente a partir de diciembre

La nueva actualización de Among Us soluciona errores e introduce beneficios para los impostores