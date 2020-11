Joaco Lopez, el streamer del momento: “El año pasado nacimos en stream y este año explotamos”

(Foto: Agustin Del Sel)

Un millón de seguidores en Instagram, un saludo de Riquelme y hasta un amistoso en el Cilindro. Joaquín Lopez es uno de los streamers que más rápido crecieron a lo largo de 2020. Potenciado por la cuarentena, transmite por su canal de Twitch a decenas de miles de personas. Empezó como un personaje invitado en los canales de sus amigos y hoy es una de las caras más reconocidas del streaming en el país.

El jueves va a ser el presentador principal junto a Coscu, el streamer mas reconocido de Latinoamérica, del Showmatch que van a estar realizando los equipos de deportes electrónicos 9z Team y Coscu Army en La Rural. El evento va a ser el primero de tipo presencial con modalidad de autocine en el mundo desde que comenzó la pandemia. Antes del encuentro, Joaco Lopez habló en exclusiva con Infobae Gaming.

- 2020 fue tu primer año como streamer, ¿Cómo viste tu crecimiento?

- Explosivo, para mi este año fue explosivo. El año pasado nacimos en stream y este año explotamos. Creo que parte del crecimiento también se debe a la cuarentena donde todos crecimos. Trabajamos mucho y estando todos en sus casas sentíamos la obligación de entretener a la gente que nos miraba y por eso quizás nos hicimos más virales y crecimos un montón.

Saludo de Riquelme al streamer Joaco Lopez

- ¿Cuál fue la clave para lograr esta explosión?

- Creo que la clave está en no encerrarse en una sola red social y ser multifacético. Nosotros con Pimpe hacemos videos para Instagram, hacemos videos solo para YouTube y después stream por 10 horas. Los fines de semana que antes salían a bailar y ahora no podían, prendíamos stream para que la gente se entretenga de esa forma. Así el nombre “Pimpe y Joaco” los encontrás por todos lados.

- Últimamente empezaste a hacer streams jugando al fútbol con producción completa. ¿Como surgió la idea?

- La idea surgió de la nada. Coscu y la Army ya había hecho transmisiones parecidas en 2018 desde un celular. Ahora que podemos volver a jugar al fútbol, que es algo que me apasiona, hablé con Markitos (Markitos Navajas, el nuevo streamer del equipo del Kun Agüero) para organizar un partido entre nuestros equipos. En el primer partido tuvimos casi 85 mil personas y no se veía bien. Ahí me di cuenta que teníamos que dar un salto de calidad en esto y para el segundo partido mejoramos bastante. A la gente le gustó mucho y si bien el resultado no fue el esperado para nosotros [Risas], fue un lindo show y estamos contentos con el resultado. Es algo que creo que volvería a hacer.

- Ahora van a jugar la revancha en el Cilindro, ¿Cómo es pasar de jugar con amigos en una canchita a uno de los estadios más importantes del país?

- Lo hablábamos con Martín (Coscu) y no podíamos dimensionar que vamos a jugar en el Cilindro. Es el sueño de todo chico que quiere jugar al fútbol algún día poder jugar en una cancha de primera. La revancha del partido la estamos usando de folclore para llegar con una rivalidad al Cilindro. Si bien yo me enojo bastante trato de controlarme y entender que es un show.

- ¿Lo pensás como una revancha de los otros dos partidos que perdieron?

- Es algo que se fue dando sobre la marcha sin querer queriendo. Es lindo porque generamos una pica entre nosotros y terminamos fomentando la unión yendo todos a jugar al Cilindro, poniéndonos todos la camiseta de Racing si bien somos de distintos clubes. Después van a ver como termina el show con todos riéndonos. Podemos mostrar con esto que se puede rivalizar pero a la vez estar unidos en el deporte de forma sana.

- Ahora vas a estar haciendo de anfitrión en el Showmatch de Counter-Stike que van a hacer 9z y Coscu Army en la Rural. ¿Cómo es ser el host del evento más grande de gaming en el año?

- Estoy super contento, nunca conduje un evento de esta magnitud. Es aún más especial que la primera vez que lo haga sea en un evento donde participan 9z y Coscu Army, y que sea al lado de Coscu me da un poco de tranquilidad porque él ya tiene cancha en esto. Estoy un poco nervioso pero también ansioso porque no se me ocurre un mejor evento para debutar como conductor.

- ¿A qué equipo apoyas mas y cuál es el jugador que más ganas tenés de ver?

- Siempre apoyo a 9z, es un equipo al que le tengo mucho cariño. Tengo muchas ganas de ver a Luken, que va a estar jugando en Coscu Army, es un jugador que admiro mucho y un gran amigo.

(Foto: Agustin Del Sel)

- ¿Seguís al equipo de 9z de Counter-Strike?

- Trato de verlos siempre que puedo, a veces por mi trabajo no puedo verlos en vivo pero siempre estoy con alguien que me va contando como va el partido. El Counter es el juego que más vivimos todos los que no somos muy del gaming. Lo entendemos mas y lo sentimos mas competitivo.

- ¿Jugás mucho al Counter?

- Si, juego bastante. Soy malísimo pero juego, le meto onda. Mas que nada con amigos para divertirme. Con Pimpe no mucho porque siempre se enoja al toque.

- ¿Hay algún otro juego que estés jugando?

- FIFA, siempre jugué mucho al FIFA. Ahora estoy jugando en la computadora con el joystick y cuando tengo tarde relajadas es puro FIFA.

- Viene ahora la nueva generación de consolas, ¿Por cuál vas vos?

- Por la Play 5, siempre por la Play. Me llama mucho la atención la forma de la consola y que sea tan grande. Cuando salga y la tengamos seguro haremos un unboxing y veré más los detalles.

- ¿Con qué Playstation empezaste?

- Empecé jugando a la 1 en el ciber del barrio. La primera Play que tuve fue la 2 que me compró mi mamá con mucho esfuerzo para el día del niño y me la pasaba jugando al PES 2006 que era el único juego con el que venía. Después cuando chipeamos la play empecé a jugar otros juegos. Los que más jugaba eran el Smackdown, PES 2006 y GTA: San Andreas.

- ¿Hoy te gusta mas el FIFA o el PES?

- Desde que empecé a jugar al FIFA en 2015 no pude volver nunca más al PES.

- ¿Sos bueno jugando al FIFA?

- Si, ahí sí soy bueno. Jugamos mucho uno contra uno con Envolventes, el equipo de fútbol que tengo con amigos. La administración del grupo de Whatsapp se define cada tres meses con un mundial de FIFA y este sábado definimos quién va a ser el nuevo administrador.

