Final histórica: por qué el cruce entre Isurus y 9Z fue una de las mejores en la historia del Counter-Strike argentino

Histórico. Esa fue la palabra que resonó en las redes apenas terminó la gran final del torneo Latin Power Qualifier entre los equipos argentinos Isurus y 9z Team. Estaba en juego un cupo para competir en el BLAST Premier Fall Showdown a finales de noviembre, con un viaje a Europa incluido, algo que se da por primera vez en Latinoamérica.

Isurus y 9z Team son considerados los dos mejores equipos de Counter-Strike en la región , y por medio de la FiReLEAGUE tuvieron la posibilidad de competir para alcanzar un torneo de calibre internacional con múltiples equipos del Top 10 global. En esta clasificatoria les tocó enfrentarse con el mejor del norte, STMN Esports, y el mejor del centro, Loto Gaming. Como el público esperaba, los resultados se dieron a favor de los equipos argentinos y la gran final dio inicio en la tarde del 8 de noviembre.

En la serie que fue al mejor de tres, todos los mapas que se jugaron fueron a Overtime (Tiempo extra, cuando se empata al límite de rondas) de una manera casi poética. Ninguno de los equipos quería perder y se aferraban a cada pequeña ventaja que conseguían a lo largo del enfrentamiento. Finalmente Isurus fue superior y se llevó la serie por 2-1, y con esto ganó la posibilidad de viajar a Europa a competir en uno de los circuitos más importantes del mundo.

9z Team

Ni los propios comentaristas eran capaces de dimensionar lo que se vivió en este choque. Federico “Efe” González es una de las voces más icónicas del Counter-Strike en Argentina y lleva 6 años siendo caster. “En un momento de la transmisión le hablé a mi yo del futuro, como para que de acá a 4 o 5 años me vuelva a escuchar, y pueda comparar si realmente lo que estaba viviendo había sido superado o no, porque no caía de lo que estábamos viviendo” dijo Efe a Infobae.

Pero el nivel deportivo no fue lo único que hizo que esta final sea única y quede registrada en la historia de los deportes electrónicos argentinos.

A lo largo de los últimos años, Isurus logró posicionarse como el indiscutido equipo número uno de Argentina, compitiendo en Brasil y clasificando a varios torneos internacionales. Desde sus comienzos a finales de 2018, 9z Team es una de las organizaciones que más rápido crecimiento está viendo en la escena de los deportes electrónicos en Argentina. Este crecimiento se refleja en su equipo de Counter-Strike, que a lo largo del último año creció rápidamente en nivel para posicionarse como el claro segundo mejor equipo de Latinoamérica, detrás de Isurus.

Este choque en un mejor de tres sirvió para definir la jerarquía y ver si 9z era capaz de vencer al tiburón en situaciones importantes. En este caso, Isurus fue superior y se quedó con la serie, pero el nivel que demostró 9z lo posiciona cada vez más cerca del campeón argentino.

Isurus clasificó al torneo internacional BLAST Fall Showdown





El Counter-Strike cumplió 20 años desde su lanzamiento recientemente, y a lo largo de esas dos décadas se vieron pasar varias generaciones de jugadores profesionales.

La edad promedio del equipo de Isurus es de 27 años, con varios jugadores que llevan más de una década compitiendo en el Counter-Strike, comenzando en la época de los cibers. El equipo de 9z Team promedia 21 años, con Santino “Try” Rigal de 16 años como una de sus principales figuras .

La experiencia se enfrentó al talento joven en un partido lleno de emoción. “Try” fue una de las figuras de la serie con 37 bajas en el primer mapa, mientras que el uruguayo Franco “dgt” García de 19 años resaltó en el último mapa con 39 bajas. Del otro lado de la mesa hay algunas de las figuras de Isurus como Jonathan “JonY BoY” Muñoz, que lleva más de una década compitiendo en el Counter-Strike.

Los resultados en este caso dejaron ver que la experiencia pudo ser más, pero no por mucho margen, y que el futuro del CS:GO competitivo está en buenas manos.





“No conecta. Salta. Lo va a buscar. ¿QUEEEE?” Estas fueron las palabras que inmortalizaron la jugada más increíble de la jornada al comienzo del tiempo extra del segundo mapa. En una situación de uno contra tres, el jugador de Isurus, Jonathan “JonY BoY” Muñoz, logró descontar a dos de sus enemigos para quedar en un cara a cara contra el uruguayo “DGT” de 9z Team. Acá es donde los planetas se alinearon y se dio lo increíble.

JonY BoY saltó de un balcón con una AWP (un rifle de tipo francotirador), disparó y pudo eliminar a su oponente. El tiro logró conectar en la cabeza, sin apuntar, a través de una pared, en medio de un salto. En ese momento la energía detrás del partido cambió radicalmente y no solo los comentaristas, sino que el público también, sabían que estaban viviendo un momento histórico para los deportes electrónicos de Latinoamérica.

Esta jugada vio una respuesta enorme en redes sociales, con figuras de todo el mundo compartiendo el clip del tiro y celebrando también la emoción que pusieron los comentaristas. La exposición recibida por medio de esta jugada sirvió para solidificar la importancia de este partido.

“Fue hermoso. Es por estos momentos increíbles que vale la pena todo el esfuerzo de ser caster”, dijo Kevin “KevinMPV” Pellegrino, uno de los comentaristas de la Gran Final, sobre cómo vivió el enfrentamiento. “Me alegra muchísimo que gente de otros países hayan podido disfrutar de nuestro comentario por más de que no entiendan lo que decimos”, finalizó en exclusiva para Infobae.

La jugada de JonY BoY en la final entre Isurus y 9z

Durante esta final se encontraba en juego el pase al BLAST Premier Fall Showdown, un torneo considerado de “Tier S” por el alto nivel competitivo de los equipos que participan. Mientras que Isurus ya formó parte en algunos torneos internacionales, este año vio al equipo perder estas posibilidades por la pandemia.

“Parten como los underdogs de toda la competencia” dijo Efe a Infobae sobre la situación de Isurus con respecto a los otros equipos del BLAST Premier Fall Showdown, “¿Pero cuál hay? Lo hermoso es alentarlos a que den la sorpresa y por supuesto que tienen con qué. ¡Siempre se puede soñar!”, terminó.

Los jugadores de Isurus compiten desde Brasil para poder asegurar las mejores condiciones a la hora de disputar los torneos más importantes de la región. Este año fue especialmente difícil para el equipo al no poder viajar a Argentina para ver a sus familias desde que comenzó la pandemia.

“Ha sido un año muy duro. Realmente lo que más destaco a lo largo de los últimos meses más allá de los resultados es que el equipo pudo superar los desafíos y logró mantenerse unido en momentos tan duros para todo el mundo.” dijo Facundo Calabró, CEO y fundador de Isurus, a Infobae. “Quiero destacar el trabajo y la fuerza de todo el equipo y staff de Isurus durante estos últimos meses”, agregó.

“Para nosotros es un honor enorme llegar a la BLAST Premier, es uno de los torneos más importantes del mundo y uno de los objetivos que nos pusimos a comienzos del año alcanzar. Me enorgullece el temple del equipo para poder mantener el desempeño bajo presión en un partido muy duro que fue palo a palo de ambos equipos” comentó Calabró.

Isurus viajará a Europa a finales de noviembre para competir en el BLAST Premier Fall Showdown, donde se enfrentará a muchos de los mejores equipos del mundo. El tiburón llega como el representante de una región entera que busca demostrar al resto del mundo de lo que es capaz.





