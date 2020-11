Blake J. Harris y Jonah Tulis, directores de “Console Wars”: “Es la experiencia de millones de personas que tienen una conexión personal con este tema”

Trailer Oficial Console Wars

En el 2014, Blake J. Harris publicó la novela “Console Wars: Sega, Nintendo y la batalla que definió una generación” y esta semana se estrenó en HBO la adaptación en formato documental que contó con la dirección del mismo Harris y Jonah Tulis . También estuvo producido por Seth Rogen y Evan Goldberg, que acompañaron el proyecto desde el desarrollo del libro.

El documental, al igual que el libro, está centrado en la experiencia de Tom Kalinske como CEO de Sega en Estados Unidos y la historia de cómo logró conquistar el mercado de los videojuegos durante la década del 90 contra un gigante como Nintendo , que hasta ese momento tenía un papel dominante.

- ¿Por qué decidiste empezar a trabajar en este libro y cómo descubriste la historia de Tom Kalinske?

- Blake J. Harris: Cuando tenía casi 30 años, mis libros favoritos eran los que mostraban el detrás de escena del mundo de los negocios y las historias sobre los sueños de los protagonistas. Antes de empezar a escribir “Console Wars” y antes de empezar a desarrollar el documental sobre “Console Wars”, quería leer algo sobre este tema y me sorprendió el poco contenido que había . Así que empecé a hablar con personas que habían trabajado en Sega y Nintendo y, eventualmente, me presentaron a Tom Kalinske y eso fue lo que puso en movimiento este proyecto.

Sonic fue el arma más poderosa de Sega en la Guerra de Consolas. (Foto: Captura)

La primera conversación con Tom Kalinske duró dos horas y durante la primera mitad ni siquiera hablaron de Sega o videojuegos. La primera hora de esa charla se centró en su paso por Mattel con Matchbox, Barbie y He-Man and The Masters of the Universe. “Me di cuenta que esta persona era más responsable de mi niñez que mis padres” , explica Harris, que empezó a hablar de esta historia con Jonah. Eran amigos y además llevaban trabajando juntos una década.

- ¿Jonah cómo te involucraste en este proceso?

- Jonah Tulis: Blake vino y me dijo que tenía una historia muy interesante, los protagonistas son geniales, es sobre Sega y Nintendo. Ese mundo era muy fascinante para mí. Me dijo que quería escribir un libro, pero que teníamos que hacer un documental porque hay tanto material visual que ibas a querer estar en los 90 con ellos . Y al mismo tiempo me dijo que hagamos una película también, como “The Social Network” (la película que muestra la creación de Facebook). Y ahí empezamos a hablar con Seth Rogen y Evan Goldberg. ¡Y acá estamos!

- ¿Ustedes jugaban con estas consolas? ¿Son parte de su propia historia?

- Blake J. Harris: Fueron parte de nuestra infancia. Los dos nacimos en 1982, así que demográficamente somos el público de esta batalla entre empresas. Y además crecimos en la misma ciudad, así que muchos de nuestros recuerdos de la niñez están cruzados por los mismos juegos y los mismos amigos. Era una experiencia compartida para nosotros y eso nos permitió darnos cuenta del potencial de este libro, el documental o del show de televisión. No era una experiencia solo para nosotros. Era la experiencia de millones de personas de nuestra edad que tenían una conexión tan personal con este tema .

FILE PHOTO: A woman walks past a figure of "Mario", a character in Nintendo's "Mario Bros." video games, at a Nintendo centre in Tokyo, Japan, July 29, 2015. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

- ¿Pensaron en la reacción de los fans mientras desarrollaban el documental? Estas consolas son una parte importante de la vida de muchas personas y los vínculos que se generan pueden ser muy fuertes.

- Blake J. Harris: ¡Obvio que si! No estábamos preocupados, pero sí éramos muy conscientes del efecto. Y era muy importante para nosotros hacer una película que disfrutaran tanto los fans de Sega o Nintendo como alguien que no supiera mucho de estas consolas . Queríamos hacer una historia que apreciaran. Va a haber personas que crean que el documental es pro Sega o pro Nintendo. No podés complacer a todos, pero estamos muy felices porque nuestra prioridad era contar la verdad y mostrar la perspectiva de los protagonistas . Queríamos mostrar su versión de lo que pasó.

- Jonah Tulis: Creo que lo especial de esto es que pudieron contar la historia por sí mismos y ser “curadores” de sus historias.

- Blake J. Harris: Los fans son muy pasionales y eso es algo bueno. Si la gente siente pasión por algo es porque les importa mucho. Incluso los que no tuvieron una historia de éxito, fueron muy respetuosos al contar sus historias y hablar de los demás.

La nostalgia tiene un papel destacado en el documental en el que resaltan los videos e imágenes de archivo que registran la época en la que se dio esta “guerra” entre Sega y Nintendo. Pero además se evidencia el trabajo de post producción que logró darle una mirada unificada a ese material y generar una narrativa que fluye entre los testimonios actuales de los protagonistas y la impronta visual de los 90.

"Console Wars" cuenta con una enorme cantidad de material de archivo. (Foto: Captura)

- ¿Cómo fue el proceso para recolectar todo el archivo en video que puede verse en el documental?

- Jonah Tulis: Fue un desafío. Empezamos por buscar todo el material de archivo de noticieros de diferentes cadenas. Buscamos todo. No solo los archivos periodísticos. Buscamos todos los videos que se hayan filmado. Buscamos gente que haya vivido esa época y que pueda llegar a tener un registro de esos eventos. Y buscamos no solo en Estados Unidos, también en otros países . Tuvimos todo el material que era posible encontrar.

- Blake J. Harris: Cuando estás muy entusiasmado con un proyecto, querés lanzarlo lo antes posible y que todos los vean. Pero nos terminó llevando más tiempo del que estimamos. El tiempo extra que tuvimos nos permitió encontrar imágenes de todos los momentos que se mencionan en el documental y hacerlo desde diferentes fuentes: imágenes de noticeros, gameplays y videos caseros .

Hoy estamos entrando a una nueva generación de consolas, en un universo dominado por Sony y Microsoft. Que aparezca un actor capaz de ponerse al mismo nivel puede parecer imposible y todavía más utópico es pensar en una empresa que pueda hacer el mismo recorrido que hizo Sega y romper el equilibrio de todo un mercado.

- ¿Creen que puede existir otro Sega? ¿Puede existir otra empresa “chica” con la suficiente creatividad para competir con los principales referentes de la industria?

- Blake J. Harris: Esperamos que sí, pero la realidad es que el estándar es tan alto, la barrera para entrar es de miles de millones de dólares. El documental lo que muestra es la mentalidad y la habilidad de Sega para ser una empresa pequeña que aparece de la nada y se populariza muy rápido, en vez de enfocarse en los desarrolladores de videojuegos . Este año, por ejemplo, tenés Fall Guys, que es un juego independiente y con un presupuesto relativamente bajo y se convirtió en uno de los juegos más populares, especialmente en el contexto de pandemia. Hay más posibilidades de que aparezcan desarrolladores independientes con una visión innovadora que una empresa que sature el mercado como lo hizo Sega.

- Ya que mencionas el contexto de pandemia, ¿impactó en el desarrollo del documental? ¿O ya estaba prácticamente terminado y no cambió el cronograma que tenían?

- Jonah Tulis: Se suponía que íbamos a hacer el lanzamiento en el festival South by Southwest a mediados de marzo y estábamos terminando de cerrar los últimos detalles del documental cuando la pandemia empezó. Estábamos en Los Ángeles con nuestro equipo cuando South by Southwest fue cancelado y con eso, nuestra premiere. Y no pudimos volver más a nuestros estudios, así que volamos de vuelta a Nueva York y cerramos los detalles que faltaban a través de Zoom.

- ¿Cómo vivieron el proceso de grabación? ¿Cómo fue poder hablar con los protagonistas de un momento tan importante en la historia del gaming?

- Blake J. Harris: Fue un momento muy importante y nosotros lo tomamos como si fuéramos chicos hablando con nuestros héroes. Y lo interesante es que eran héroes que ni sabíamos que eran héroes. Son personas de las que no conocíamos los nombres hasta que empezamos a buscar información. Y escucharlos a ellos hablar de estas decisiones que impactaron en nuestra niñez y en la cultura de Estados Unidos fue fascinante . Nos sentimos muy afortunados de ser los que contaran esta historia.

