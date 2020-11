Estos son los 10 videojuegos más importantes de noviembre

PlayStation y Xbox presentarán sus nuevas consolas en la primera mitad de noviembre y muchos títulos del mes tendrán un lanzamiento simultáneo en las plataformas actuales y las de la flamante generación . A pesar de no contar con Cyberpunk 2077, el mes presentará algunos de los videojuegos más esperados del año y aquí se listan los diez más relevantes:

Dirt 5 Dirt 5

La quinta entrega de la saga de carreras de Codemasters dirá presente en PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 6 de noviembre, pero también desembarcará en Xbox Series X/S el 10 y en PlayStation 5 el 12 de este mes. DiRT 5 promete horas y horas de contenido de la mano de una gran variedad de pistas, vehículos y opciones de personalización, así como también de modos de juego para uno o varios jugadores .

Assassin’s Creed Valhalla Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft lanzó Watch Dogs: Legion hace pocos días, pero otro de sus títulos más esperados de este año llegará el próximo 10 de noviembre a Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC, y el 12, a PlayStation 5. Esta entrega de Assassin’s Creed busca cumplir la fantasía vikinga de la mano de nuevas mecánicas exclusivas para esta edición. Aparte de una campaña para un jugador que promete ser la más grande de la saga, también se continuarán explorando otros horizontes, como el costado educativo de la franquicia y otros apartados que se vienen mejorando entrega a entrega .

Fuser Fuser

Trailer Fuser - Anuncio Oficial

El estudio responsable de la saga Rock Band vuelve al ruedo con una nueva experiencia musical que tiene todo para convertirse en una gran herramienta . Fuser propone ser el DJ de un festival de música y utilizar un extenso catálogo con más de 100 canciones para crear mezclas y un estilo totalmente nuevo. Lo nuevo de Harmonix llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 10 de noviembre.

Yakuza: Like A Dragon Yakuza: Like A Dragon

Trailer del "Yakuza: Like a Dragon Quest"

Después del lanzamiento en occidente de la gran mayoría de sus entregas, la franquicia Yakuza estrenará la séptima entrada de su saga principal en Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One y PC el 10 de noviembre, y en PlayStation 5 el 12 . Con un nuevo protagonista y el regreso de varias mecánicas icónicas queridas por los fans, el título de SEGA es de lo más esperado de este 2020, con una base de fans que no para de crecer en todo el mundo.

Demon’s Souls Demon’s Souls

Demons Souls - Trailer

Una de las grandes exclusividades de lanzamiento de la PlayStation 5 será la remake de Demon’s Souls. Antes de la creación de la saga Dark Souls, el título marcó un antes y un después en la industria gamer y el 12 de noviembre se relanzará con una versión mejorada hecha desde cero, con la esencia que cautivó a los fans y algunas pequeñas novedades en la jugabilidad . Pueden conocer algunas de las principales características del juego en la entrevista exclusiva con su Director Creativo, Gavin Moore.

Godfall Godfall

Godfall

Lo nuevo de Counterplay Games será publicado por Gearbox Software (Borderlands) y fue el primer título anunciado de la PlayStation 5. Godfall llegará el 12 de noviembre también para usuarios de PC y promete llevar la fórmula de otros títulos, como Destiny, al terreno del combate cuerpo a cuerpo con varias novedades en la jugabilidad y el sistema de equipamiento .

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man Miles Morales

Otro esperado título de lanzamiento de la PlayStation 5 ya es de los juegos más esperados del 2020. Spider-Man: Miles Morales continuará la historia de Spider-Man de PS4 con otro protagonista y varias novedades . Aunque la esencia de la jugabilidad será la misma, Miles Morales cuenta con habilidades muy diferentes. Además, la potencia gráfica de la nueva consola promete dar que hablar. El videojuego llegará el 12 de noviembre tanto para usuarios de PS5 como de PS4.

The Pathless The Pathless

The Pathless

Los juegos distribuidos por Annapurna Interactive suelen estar entre los títulos independientes más destacados de cada año. En esta ocasión, el estudio responsable de Abzû presentará una nueva aventura de mundo abierto que recuerda a títulos como The Legend of Zelda y Shadow of the Colossus, con una historia fantástica atrapante y una jugabilidad acorde . The Pathless llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, PC y dispositivos con iOS el 12 de noviembre.

Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War presentó su tráiler definitivo

El shooter más popular no parece descansar. A pesar de haber lanzado una entrega el año pasado y estar en la cima del gaming multiplayer con Call of Duty: Warzone, este mes llegará una nueva entrega. Black Ops Cold War es una secuela directa del primer Black Ops y promete una historia cinematográfica digna de Hollywood, así como también varias mejoras en la jugabilidad y un apartado gráfico impecable . Se desconocen, sin embargo, los planes para los modos multijugador y cómo continuará la coexistencia de varios títulos de la franquicia. Call of Duty: Black Ops Cold War llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One y PC el 13 de noviembre.

Hyrule Warriors: Age of Calamity Hyrule Warriors: Age of Calamity

El último juego de esta lista será exclusivo de Nintendo Switch. Aunque todavía falta para ver la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo lanzará Hyrule Warriors: Age of Calamity el próximo 20 de noviembre . Al igual que el Hyrule Warriors de Wii U, será un hack and slash al mejor estilo Dynasty Warriors y se ambientará 100 años antes que Breath of the Wild para contar la historia del Cataclismo y la guerra que libraron las fuerzas de Hyrule contra el ejército de Ganon.

