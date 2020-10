Todo lo que tenés que saber de “Yakuza: Like a Dragon”, uno de los títulos más importantes de fin de año

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza es una saga que ha cultivado una audiencia cada vez mayor en tierras occidentales. Desarrollada en Japón por la empresa Ryu ga Gotoku Studio, una división específica de la compañía SEGA, la franquicia de mafiosos japoneses tiene cada vez más reconocimiento en todo el mundo. Like a Dragon, su octava entrega principal sin contar títulos “spin-off”, será la primera en arribar en consolas de la siguiente generación . Un título que posiblemente esté entre los mejores lanzamientos de los últimos meses del año, junto a Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion y Assassin’s Creed: Valhalla.

Aunque algunas de las últimas entregas han permitido controlar una interesante gama de personajes (especialmente Yakuza 4 y 5), el protagonista principal de esta serie es Kiryu Kazuma . Apodado “el Dragón de Dojima”, Kiryu tiene una estrecha relación con el Clan Tojo, uno de los clanes más relevantes dentro de este universo. Su relación con dicho clan, los conflictos con otras “Familias” y las diferentes alianzas que se tejen entre las sombras son algunas de las diversas fuentes que plantean situaciones problemáticas para el protagonista y aquellos de su alrededor.

Las tramas en las distintas entregas de esta franquicia son uno de sus platos fuertes. Cargadas de componentes dramáticos y escenas que emocionan hasta las lágrimas, suelen iniciar con un “pequeño” conflicto que oculta enormes redes de acciones y personajes . Temáticas como el honor y los lazos familiares son algunas de las que más sobresalen e impactan en estos relatos de mafiosos.

Yakuza: Like a Dragon (Foto: SEGA)

Por otra parte, el sistema de combate que presenta Yakuza es simple, pero con la necesaria cantidad de opciones para mantenerse interesante -al menos así se vio en los sistemas de las últimas entregas-. Estos títulos recuerdan a los clásicos “beat 'em up” como Double Dragon o Streets of Rage, con la particularidad de ser en tres dimensiones . Además, Kiryu es una auténtica máquina de derribar enemigos, ya sea con sus propias manos y pies, con alocados movimientos “extremos” o con cualquier objeto que se le cruce (las bicicletas son un elemento insignia en su estilo de pelea).

Más allá de que en Yakuza vuelan muchas piñas y patadas, ya que los problemas en este universo se suelen resolver así, también se pueden encontrar momentos de exploración, tranquilidad y diversión . Kamurocho es uno de los escenarios más conocidos de esta saga y el mismo está basado en Kabukichō, distrito conocido por ser el “barrio rojo” más importante de Japón. Esta recreación virtual de la popular locación japonesa es un mapa “compacto” que se puede recorrer libremente en busca de bares, restaurantes, clubs nocturnos y muchos otros intereses.

Por más que se pueda considerar a estos títulos como “juegos de mundo abierto”, es importante entender que las zonas de exploración suelen ser una pequeña fracción de otras ciudades de grandes franquicias del género, como Grand Theft Auto. Lo anterior podría pensarse como algo negativo, que limita las posibilidades y hace sentir a los escenarios pequeños y vacíos. Al contrario, Kamurocho es un lugar plagado de personas, actividades y, por sobre todo, de vida . Es loable el nivel de detalle e inmersión que tienen cada una de las ciudades “ficticias” de Yakuza.

Yakuza: Like A Dragon

Además, Kiryu o cualquiera de los protagonistas tienen prohibido realizar crímenes, como atacar civiles inocentes, lo cual se condice con lo que representan los personajes. Esto no significa que no existan detallados minijuegos o una numerosa cantidad de “sub-historias” en las cuales perderse por horas . Como si fuera poco, estas sub-historias y “contenido secundario” son algunos de los componentes clave de esta franquicia, debido a que presentan un estilo de humor muy bizarro y extraño que mágicamente no desentona con la seriedad de las tramas principales; al contrario, hace más rica a la experiencia general.

¿Qué es entonces lo que Yakuza: Like a Dragon promete traer de novedoso? Honestamente, bastante. La historia de Kiryu concluyó en Yakuza 6: The Song of Life (título exclusivo de PlayStation 4). Es por ello que en esta futura entrega el protagonista es otro: Kasuga Ichiban. Al ser un personaje e historia completamente nuevos, esta entrega parece ser el punto de entrada perfecto para nuevos jugadores .

Por su parte, Ichiban luce como una contraparte mucho más “relajada” y “menos rígida” que su “antecesor”, pero no por ello menos honorable y querible. Su historia comienza luego de haberse entregado voluntariamente a las autoridades por un crimen que no cometió . Esto lo realiza por pedido de su jefe, Arakawa, cabeza de la familia del mismo nombre, la cual forma parte del Clan Tojo. El protagonista acepta contento el trato y pasa casi veinte años de su vida en prisión. Cuando finalmente es liberado, se encuentra con que nadie estaba esperando su regreso. También, se enterará de otros hechos que darán pie al desarrollo de esta historia.

Yakuza: Like a Dragon (Foto: SEGA)

Like a Dragon no sólo cambia drásticamente de casting de personajes: la modalidad de juego, mantenida en esencia durante toda la franquicia, también ha mutado. Ahora, Yakuza se juega como un RPG clásico por turnos, como los Final Fantasy más antigüos o cientos de otros ejemplos del género . Aunque esta decisión haya incomodado a muchos fanáticos longevos, se la considera sumamente bienvenida. Permitirá dar una bocanada de aire fresco que probablemente revitalice una franquicia que cumplirá quince años el próximo mes.

Por otra parte, Ichiban no está solo: lo acompañan nuevos personajes secundarios, como el ex detective Koichi Adachi, la anfitriona Saeko Mukoda y el vagabundo Yu Nanba, entre otros . Estos personajes cuentan con sus propias historias, pero también forman parte de la “party” (como se suele llamar al grupo de personajes controlables en los juegos de rol). Es decir, están listos para combatir junto a Ichiban, con sus propios movimientos .

Una nueva inclusión en la saga tiene que ver con el sistema de “jobs” (“empleos”) que presenta Like a Dragon. Quienes sean jugadores asiduos de RPGs, estarán familiarizados con el término. Para el resto, los jobs son el “rol” que cumple el personaje en su party y cada uno presenta características únicas. En este caso, Yakuza hará uso de su particular sentido del humor para dar forma a su propia versión de esta mecánica: los personajes pueden tener como rol empleos de la vida real .

Yakuza: Like A Dragon

Entre los ejemplos presentados, los personajes podrán ocupar roles tan diversos e interesantes como presentador de un programa de televisión, chef, músico o bailarín de break dance, entre otros. Estos trabajos no solo alterarán la vestimenta y apariencia de cada protagonista, sino también los ataques y habilidades especiales que puedan realizar .

Para cerrar, se podrá disfrutar, como es costumbre, de un gran número de minijuegos . Algunos clásicos de la saga, como el mítico karaoke , y otros novedosos que incluyen kartings e ir al cine.

Yakuza: Like a Dragon se lanzará el 10 de noviembre para PlayStation 4, PC, Xbox Series X, S y Xbox One. Los usuarios de PlayStation 5 deberán esperar al 2 de marzo de 2021 .

