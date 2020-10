Conocé Bugsnax, el primer juego liberado de su servicio de suscripción para PlayStation 5

El título pondrá a los jugadores en la piel de una periodista en búsqueda de respuestas

Con la nueva generación de consolas a la vuelta de la esquina, ya no quedan muchos misterios por parte de las desarrolladoras, las cuales generaron muchas expectativas durante los últimos meses. Esto se acentuó con el reciente anunció de PlayStation, sobre los títulos que llegarán al servicio PS Plus durante el mes de noviembre. Entre estos figura Bugnsax, la simpática aventura desarrollada por Young Horses, que invitará a los jugadores a recorrer una colorida isla llena de criaturas misteriosas.

A finales de mayo, PlayStation realizó una presentación títulada “The Future of Gaming”, la cual invitó a conocer los videojuegos que arribarían a PS5. Entre estos apareció Bugsnax, el cual generó un poco de ruido debido a su hilarante tráiler, el cual no terminaba de cuajar la divertida idea que busca plasmar este trabajo de Young Horses.

Esta simpática historia pondrá a los jugadores en la piel de una periodista que llegará a la isla Snaktooth con el fin de encontrar a Elizabert Megafig, una valiente aventurera que descubrió criaturas extrañas, a las cuales denominó Bugsnax. Estas tienen como particularidad que estan conformadas por una mitad bicho y otra de fruta.

El título permitirá a los jugadores capturar Bugsnax, criaturas mitad bicho y mitad comida

No obstante, la trama del juego toma impulso cuando al llegar a la isla la periodista descubre que la aventurera se encuentra desaparecida. Es aquí cuando comienza el tramo del juego, momento en que el usuario deberá embarcarse en la búsqueda de Elizabert. El camino no será sencillo, dado que al mismo tiempo se deberá estudiar a los bugsnax y los efectos colaterales que tiene la gente que come su mitad de fruta.

Cabe destacar que el tema de los Bugnsax será desarrollado a fondo, dado que el usuario tendrá la oportunidad de descubrir y capturar más de cien especies de estas. Además, como anticipa la sinopsis del título, el jugador podrá “atiborrar a los habitantes con Bugsnax para personalizarlos con un sinfín de nuevos aspectos”.

No obstante, los usuarios que no tengan PlayStation 5 también podrán disfrutar de esta divertida aventura en primera persona. El título debutará el 12 de noviembre en PS4 y PC, donde lo hará a través de la plataforma de Epic Games. Habrá que ver si entre estas ediciones existe alguna diferencia, tanto a nivel visual como de contenido, algo que todavía no fue anunciado por la desarrolladora.

El reparto de voces estará constituido por gente experimentada en la industria de los videojuegos

Más allá de la interesante trama y colorida aventura visual, Busgnax tiene como pilar su elenco de voces, el cual está constituido por actores de doblaje con mucha experiencia en la industria. Entre lo más relevantes se encuentra Yuri Lowenthal (Marvel’s Spider-Man), Debra Wilson (Star Wars Jedi: Fallen Order), Fred Tatasciore (Overwatch) y Roger Craig Smith (Sonic the Hedgehog), entre otros. Además, destacadas voces del anime como Casey Mongillo de Evangelion y Max Mittelman, quien interpreta a Saitama en One-Punch Man.

Sin dudas, el anuncio de Bugsman entusiasma de cara a lo que se vendrá con la nueva plataforma de Sony. Es muy probable que con el pasar de los meses, más títulos de PlayStation 5 tomen lugar en el servicio de PS Plus, con el fin de ampliar el catálogo de la consola y también hacer más atractiva la membresía.

Quienes quieran disfrutar de esta aventura de Young Horses podrán hacerlo si están suscriptos al servicio de PS Plus o comprandolo a través del store de PlayStation o del de Epic Games, para quienes utilicen PC.

Seguí leyendo

Cyberpunk 2077, uno de los juegos más esperados y comentados del 2020, anunció un nuevo retraso: razones del mismo y fecha de lanzamiento

PlayStation 5 invita a superar los límites en su tráiler de lanzamiento

“Little Nightmares 2”: primeras impresiones de la secuela que cambia de protagonista, pero no disminuye la dosis de terror