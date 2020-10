Cyberpunk 2077, uno de los juegos más esperados y comentados del 2020, anunció un nuevo retraso: razones del mismo y fecha de lanzamiento

Trailer oficial Cyberpunk 2077

El videojuego del estudio polaco, reconocido por la saga The Witcher, atrasó una vez más el esperado y tan comentado Cyberpunk 2077. La fecha de salida será el 10 de diciembre, 21 días más tarde de lo pactado y en el comunicado publicado por CD Projekt Red en su cuenta de Twitter ponen sobre la mesa que es para desarrollar y probar nueve versiones del juego (una para cada plataforma) trabajando desde sus casas.

El comunicado sigue haciendo referencia al anuncio que realizaron hace unas semanas, momento en el que avisaron que el juego entraba en fase gold. Esta indica que la creación del videojuego ha terminado y se ha creado el master final del mismo, el cual se envía a las distribuidoras. Pese a aceptar esto, desde la desarrolladora apuntaron a que este estatus no cierra la chance de intentar mejor la calidad del producto, sino que al contrario, es el momento ideal, e incalculable, para realizar mejoras.

“Lo más probable es que haya muchas emociones y preguntas en sus cabezas. Así que, ante todo, acepten nuestras humildes disculpas. El mayor desafío para nosotros en este momento es lanzar el juego en la actual generación, la próxima y en PC al mismo tiempo, lo que nos obliga a preparar y probar nueve versiones mientras trabajamos desde casa. Dado que Cyberpunk 2077 evolucionó hasta convertirse casi en un título de próxima generación en algún momento del camino, debemos asegurarnos de que todo funcione bien y que cada versión funcione sin problemas. Somos conscientes de que puede parecer poco realista cuando alguien dice que 21 días pueden marcar la diferencia en un juego tan masivo y complejo, pero realmente lo hacen”, se excusaron.

El estudio polaco explicó que deberán esperar a que "todo funcione bien" para lanzar el juego

Sin dudas, los retrasos que sufrió Cyberpunk 2077 durante este año fueron contraproducentes tanto para los usuarios, quienes lo esperan con muchas expectativas, como para la empresa, la cual se vio envuelta en distintas polémicas por sus acciones para llegar a tiempo al lanzamiento. Hace un mes, el medio Bloomberg indicó que la desarrolladora hacía trabajar horas extras a sus empleados, con el fin de pulir el contenido. Esto reavió el tema del Crunch en la industria del gaming, término que se utiliza para denominar las jornadas laborales intensivas y de baja calidad.

Esta investigación fue respondida por Adam Badowski, jefe de CD Projekt RED, quien indicó que el estudio se encontraba en estado “overdrive”. A su vez, el responsable de la desarrolladora se hizo responsables de la reacción de la polémica decisión dentro de la industria. “Sé que es algo que va en contra de lo que dijimos sobre el Crunch”, expresó Badowski.

Esta misma polémica ocurrió en enero, cuando el juego se retrasó cinco meses para intentar llegar a septiembre, otra fecha que posteriormente se frustró en el calendario. En aquella ocasión, el ejecutivo Adam Kiciński indicó que “intentan ser razonables” con lo que al Crunch se refiere, pero que en la fase final de producción sería algo que se deba hacer.

La trama del título tendrá lugar en Night City, una ciudad futurista y utópica

El estudio polaco a cargo de Cyberpunk 2077 es uno de los más apuntados en la industria del gaming por sus políticas de trabajo. De manera anónima, uno de los trabajadores de la desarrolladora informó que el personal lleva más de un año trabajando hasta altas horas de la noche e incluso los fines de semana. No obstante, no es el único lugar donde ocurre esta práctica laboral, como se puede leer en el informe realizado por Infobae Gaming.

La repercusión de este retraso también tuvo su repercusión en otros temas. El título, que se esperaba compita a juego del año, no tendrá lugar en los próximos The Game Awards, tal como anunció Geoff Keighley, el conductor de los The Game Awards, a través de su cuenta de Twitter. Este dio a entender que el juego recorrerá el mismo camino que Super Smash Bros. y tendrá la posibilidad de ser nominado para la entrega de premiso del próximo año.

Cyberpunk 2077 llegará como un videojuego RPG en primera persona creado por nada menos que CD Projekt Red, el estudio responsable de la saga The Witcher, que tuvo una reciente adaptación televisiva en Netflix protagonizada por Henry Cavill. Está situado en un futuro distópico donde las modificaciones corporales son moneda corriente y las corporaciones son las verdaderas dueñas de Night CIty, la ciudad donde sucederá la acción.

Keanu Reeves presentó el juego en la E3 del 2019

La trama del título girará alrededor de la búsqueda que hará V -el protagonista- sobre un objeto que brinda inmortalidad a quien lo use. Un Macguffin clásico. Aunque tiene una base como FPS, eso no significa que la única solución es la de disparar a todo lo que se mueve. El sigilo será una opción igual de válida.

Cyberpunk 2077 también llegará a la próxima generación de consolas, dando el presente en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Esta versión, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, presentará mejoras técnicas, las cuales estarán enfocadas en el aspecto visual. Por su parte, el modo multijugador debutará recién en 2022, por lo que habrá que esperar más información acerca de este.

El juego tendrá distintas pandillas que serán parte de la trama