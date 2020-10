“Little Nightmares 2”: primeras impresiones de la secuela que cambia de protagonista, pero no disminuye la dosis de terror

Desde su lanzamiento en 2017, la franquicia producida por Tarsier Studios y publicada por Namco Bandai, Little Nightmares, tomó mucho protagonismo en el segmento de los videojuegos de terror. Esto se debió a su gran ambientación, la cual tiene la capacidad de introducir rápidamente al usuario dentro de un espeluznante mundo, en el cual deberá atravesar distintos puzles para avanzar en la oscura trama protagonizada por Six, la niña de la parka amarilla.

Con esta buena experiencia en sus espaldas, el estudio decidió encarar el desarrollo de la secuela, la cual tiene previsto arribar al mercado el próximo 11 de febrero de 2021. Pese a que aún falta para este lanzamiento, Infobae accedió a una demo que llega a inspirar terror en un contexto perfecto, dado que toda la industria de los videojuegos se encuentra en vísperas de Halloween.

Los primeros pasos dentro de la demo invitan a ponerse rápidamente en sintonía. Tanto la música como los personajes presentes te ponen en alerta de todo lo que sucede en escena, la cual tiene lugar en el hospital, sitio que le da nombre a este playtrough.

El título llegará al mercado el próximo 21 de febrero

Quien haya jugado el primer episodio de la saga, seguramente sentirá familiar a todo lo que brindará esta secuela, dado que mantiene la tónica en casi todos los aspectos. No obstante, esta tendrá un interesante cambio de protagonista, ya que Six ahora pasará a ser la acompañante, dejando que Mono tome las riendas del asunto. Cabe recordar que la trama continuará la temática, teniendo que enfrentar los miedos de la infancia.

De buenas a primeras, el juego propone recorrer este tenebroso escenario que tiene como fin presentar las mecánicas básicas, las cuales son bastante intuitivas. Por ejemplo, en caso de tener que pasar a través de una ventana, Six se pondrá en una posición que invita a saltar sobre sus manos para tomar altura. Esta dinámica mantiene la tónica a lo largo de toda la demo, dejando en claro cual será el papel de la acompañante, a quien se puede llamar si queda lejos.

Otra mecánica que toma protagonismo rápidamente es la de agarrarse, la cual sirve para escapar de los enemigos cuando no hay armas cerca. Pero, si hay una en el escenario cambiará la ecuación, dado que el usuario podrá experimentar una especie de modo de combate. Este no consiste en una pelea dinámica, sino más bien en un sistema de paciencia y precisión. Al agarrar un elemento contundente, como puede ser un martillo, habrá que esperar el momento indicado en que el enemigo este quieto para intentar golpearlo. La demo también permite arrastra y arrojar objetos, algo que será clave para poder ir pasando obstáculos.

Las mecánicas cooperativas entre los personajes servirán para avanzar en la trama

La aparición de los monstruos en la demo tiene un timing preciso, aparecen en el momento indicado para generar la cuota de terror. Pese a que los enemigos a confrontar son las manos, los maniquís de gran porte son los que más intimidan. Estos, que paran al iluminarlos con la linterna, se muevan de una forma tétrica, inspirando miedo e invitando a equivocarse en los movimientos para así ser atrapados.

El diseño de estos personajes continúa la tónica soberbia que presentó el primer episodio. Consiguen dar ese efecto espeluznante y creepy, que va de la mano con todo el contexto de este universo. A su vez, la interacción de Six con, por ejemplo, pedazos desmembrados o las repisas llenas de estos, son un acierto por parte de Tarsier, dado que suman a toda la experiencia.

El diseño es, tal vez, lo más atrayente de este título. Más allá de los elementos mencionados, el trabajo que se hizo para desarrollar los pasillos, la aplicación texturas y, sobre todo, el trabajo lumínico, auspician a que el juego final hará que el jugador deba moverse con sigilo y agobio en cada paso. Este última alguna vez colaborará en dar terror con el contexto y en otras, desde la oscuridad, ayudará a poner lo pelos de punta con los movimientos de sombras.

El juego permitirá combatir a los monstruos que intentarán atrapar a Mono, la protagonista

Esto último se acentúa con la combinación sonora, que se encarga de adentrar al usuario a todo lo que ocurre en pantalla de una manera casi perfecta. Todo tipo de sonido que aparece en la demo lo hace correctamente, sumando a la experiencia terrorífica que quiere otorgar. Esto, a su vez, repercute en el sabor cinematográfico que ofrece la saga.

Otro de los puntos fuertes de la demo pasa por la utilización de cámaras, las cuales ofrecen una experiencia cinematográfica de alto vuelo, al igual que en el primer episodio de la saga. Esto hace que sumergirse dentro de los escenarios sea sencillo y que las transiciones sean sutiles y prolijas. Este, sin dudas, es uno de los elementos más destacables de la saga y que le permite dar un salto de calidad dentro del género.

Tal vez el punto más bajo de esta demo, y quizá próxima entrega, pase por su linealidad a la hora de avanzar en la trama. Pese a que los puzzles no son repetitivos, el juego te lleva por una corriente donde no hay opciones para alejarse de las cosas a hacer o, por ejemplo, disfrutar de detalles de los escenarios. No obstante, es una realidad que este camino colabora en la experiencia de terror que busca brindar. Otro item que falla un poco es la experiencia en teclado, la cual no es tan recomendable como en joystick, en caso de jugar desde PC.

El nivel de detalle es uno de los puntos más fuertes que se pudo observar en el adelanto

La experiencia brindada por esta demo puede verse como más que positiva, ya que insinúa haber entendido los timings perfectos para combinar el miedo, la ansiedad y, a su vez, la apreciación del detalle. Esto se refleja en los avances tanto a nivel audiovisual como narrativo, hilo que permite ahondar más dentro de esta trama introspectiva. Habrá que esperar a la versión completa del juego, la cual promete meterse en 2021 como uno de los mejores juegos de su género.

Little Nightmares 2, producido por Tarsier Studios y publicado por Namco Bandai, llegará al mercado el próximo 21 de febrero de 2021 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. A su vez, también llegará a la próxima generación de consolas, donde aún no tiene fecha prevista de lanzamiento.













