Xbox Series X/S: Se confirmó el precio y la fecha de pre-venta en Argentina de la nueva consola de Microsoft

Las nuevas consolas de Microsoft arribarán al país en noviembre.

Finalmente Xbox Argentina confirmó el precio de la Xbox Series S y Xbox Series X que llegarán al mercado local con un valor de $ 99.999 pesos la más completa y $ 65.999 la versión más económica. La otra novedad es que la pre-venta será el 8 de octubre a las 13 hs. horario local.

La nueva consola, que fue anunciada en diciembre de 2019, será la “más rápida y potente” de la compañía, con resolución 4K a 60 fps. Microsoft ya se encargó de revelar sus principales características técnicas, entre las que destaca la presencia de un procesador diseñado por AMD, con arquitecturas Zen 2 y RDNA 2, algo que brinda un poder de procesamiento cuatro veces mayor al de una Xbox One. Esto va a ser acompañado por la integración de 12 teraflops en su apartado gráfico, lo que triplica la potencia que tiene, por ejemplo, una PS4 Pro, que cuenta con 4,19.

A su vez, contará con un sistema de retrocompatibilidad, el cual habilitará utilizar videojuegos de generaciones anteriores y accesorios pertenecientes a Xbox One. Además, traerá consigo una función denominada Smart Delivery, que permitirá a los jugadores comprar un juego de la anterior consola y actualizarlo a su nueva versión para Xbox Series X sin un costo adicional. Esto dejará de lado la idea de adquirir un mismo título dos veces, algo que será muy bien recibido por la comunidad de usuarios.

Otra característica que llegará con Xbox Series X será la función Quick Resume, que permitirá a los jugadores reanudar sus partidas de forma instantánea, algo que mejorará a grandes rasgos la experiencia de juego debido a que se podrá cambiar de título fácilmente. Esto viene de la mano de la nueva memoria de almacenamiento SSD, la cual también acelerará los tiempos de carga.

La versión económica, por su parte ofrecerá una resolución 2K (1440p) y alcanzará hasta 120fps-algo que promete una gran experiencia de juego sin la necesidad de perder mucha potencia en comparación a Series X. No obstante, incluirá una función de reescalado de juegos a 4K, tal y como ofrece Xbox One con algunos títulos retrocompatibles. Además, como se esperaba, dará soporte a la tecnología Ray Tracing, la cual tendrá bastante injerencia en el apartado visual de la próxima generación. Vale destacar que contará una memoria SSD NVME personalizada que llegará con una capacidad de 512 GB, buscando la optimización en los tiempos de carga y fluidez de la jugabilidad.

Su tamaño será 60% más pequeño en comparación a Xbox Series X, ofreciendo así un producto sutil en cuestiones estéticas. Vale remarcar que se convertirá en la más pequeña creada por la marca de Redmond hasta el momento y no tendrá lector de discos, algo que se esperaba para pudiera conseguir sus diminutas dimensiones. Sin dudas, un punto interesante de la consola es la rejilla de ventilación que cuenta en el frente, algo que ha logrado llamar atención de los usuarios dada su abrupta presencia en el diseño.

Uno de los pilares en los que se basará Xbox durante la próxima generación será Game Pass. El sistema de suscripción ofrece, hoy en día, un catálogo superior a cien juegos de toda clase: grandes producciones AAA, juegos de porte intermedio (AA) e independientes. A esto hay que sumarle su reciente alianza con Electronic Arts, la cual incrementará el repertorio de posibilidad para los jugadores que tengan la membresía del servicio. Estos podrán utilizar, sin costo adicional alguno, todo lo incluido en la plataforma de EA Play, lo que significa que sumarán más de 60 títulos, entre los que destacan FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, Battleflied y The Sims.

La estrategia por parte de los de Redmond en Argentina será muy distinta a la que se utilizó con la predecesora Xbox One, la cual se presentó en el terirtorio a mediados de 2014, meses después de su lanzamiento oficial. Esto le permitirá poder medirse cara a cara con su principal competidor, PlayStation 5, quien seguramente debute en el mercado nacional en fechas similares.