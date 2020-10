El modo cooperativo de Ghost of Tsushima ya tiene fecha de lanzamiento

La nueva modalidad llegará al juego el 16 de octubre junto a la actualización 1.1.

A través del blog de PlayStation, la desarrolladora detrás de Ghost of Tsushima, Sucker Punch Productions, anunció la llegada de la actualización 1.1 el próximo 16 de octubre , la cual incluirá varias novedades, entre la que destaca la aparición de Legends, el esperado modo cooperativo. Este introducirá, entre otras cosas, misiones para realizar tanto de a 2 como de a 4 jugadores, nuevas clases de personajes, raids y un modo fotografía, con el cual se podrá apreciar aún más este fantástico universo ambientado en Japón durante el siglo XII.

Los usuarios interesados en poder disfrutar de Ghost of Tsushima: Legends deben saber que primero será necesario actualizar el juego, para así si después ir al PS Store y descargar este modo independiente. No obstante, este tendrá un gran asterisco, ya que para jugarlo se necesitará contar con una membresía a Plus, el servicio de PlayStation. Una vez este descargado, se podrá acceder a la modalidad a través de un nuevo personaje del modo campaña, Gyozen el Cuentacuentos, quien narra historias de los fantasmas de Legends y permite el acceso a la sala online.

Por su parte, la cantidad de jugadores será algo clave a la hora de jugar Legends, el flamante cooperativo del exclusivo de PlayStation, Ghost of Tsushima. En caso de que sean 2 los usuarios predispuestos a comenzar la partida, el título ofrecerá un modo historia, en el cual se utilizará el modo combate en single player. En cambio, si son 4 cambiará todo, ya que las misiones tendrán un foco survival. En estas, el grupo de samuráis deberá ir sorteando oeadas de enemigos, los cuales contarán con habilidades inéditas hasta el momento. Esta modalidad también incorporará Raids, que, según indicó el estudio, necesitara de un “excelente trabajo en equipo y comunicación” para poder superarlos. Estos, no obstante, llegarán en las semanas posteriores al lanzamiento del cooperativo.

El samurai será una de las clases que podrá elegirse en el modo cooperativo.

A su vez, Legends les invitará a los jugadores a elegir entre cuatro clases de guerreros: Hunter, Ronin, Samurai o Assassin. Cada una de estas contará con distintas habilidad y movimientos que irán desbloqueando a medida que se vaya avanzando. A la hora de jugar con amigos, no será necesario armar un grupo de diferentes personajes, ya que todos ser de la misma clase, si así lo requieren. Otra novedad pasa por la introducción del modo fotografía, algo que ya es normal para títulos de este nivel gráfico. Este permitirá al jugador disfrutar no solo de los increíbles paisajes logrados por Sucker Punch, sino también de darle una mirada más detallista a las máscaras, armas y emoticones que se vayan consiguiendo.

Las microtransacciones, como era de esperarse, darán el presente en este flamante modo cooperativo. Estas permitirán adquirir nuevos elementos cosméticos que buscarán identificar y personalizar a los usuarios. No obstante, en el comunicado, el estudio aclara que lo importante pasará por lo que se haga en las misiones, ya que recompensarán con equipos raros y poderosos a medida que se vaya avanzando.

Por su parte, desde Sucker Punch invitan a los usuarios que ya terminaron la historia single player a tiene la oportunidad de embarcarse una vez más en Ghost of Tsushima. La desarrolladora avisa que los jugadores podrán volver a disfrutar del viaje de Jin en el modo New Game +. Este iniciará después del enfrentamiento inicial con Khan y permitirá conservar todas las técnicas, equipo y elementos que se hayan obtenido en la partida anterior. La dificultad, por su parte, será elevada, con el fin de brindar un nuevo desafío.

Legends introducirá un modo fotografía que permitirá a los usuarios ampliar la experiencia que brinda este universo japonés.

Ghost of Tsushima es un juego del estilo mundo abierto situado en la isla homónima durante las primeras invasiones mongolas que sufrió Japón en el siglo XIII. Su protagonista, Jin Sinkai, debe recuperar la isla que su familia ha regentado a través de generaciones, luego de haberla perdido en una pretenciosa escena inicial que muestra detalles del conflicto y la derrota. Están todos los elementos normales de un sand box moderno - un mundo enorme dividido en áreas distintivas, misiones secundarias, poder interrumpir una misión para deambular por el escenario, personajes no jugables que ayudan a motorizar la historia- pero enmarcados en un Japón feudal.

