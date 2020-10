Videojuegos: estos son los lanzamientos del 5 al 9 de octubre

Estos son los lanzamientos del 5 al 9 de octubre - #Gaming

Octubre es el último mes de 2020 que no contará con las consolas de la nueva generación, pero está lejos de no ofrecer opciones atractivas para el público gamer. Desde aventuras para los más chicos al regreso de una de las franquicias de rol más importantes, estos son los lanzamientos del 5 al 9 de octubre.

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix llegará a consolas el 5 de octubre para desembarcar en diciembre en PC. La segunda entrega del juego de carreras cuenta con un total de 30 personajes de los shows más populares de Nickelodeon, desde Bob Esponja a las Tortugas Ninja, pasando por clásicos como Ren y Stimpy y muchos más . El título presenta muchas nuevas pistas y modos de juego para disfrutar en solitario, con otros tres amigos de manera local y hasta siete, online.

Después de varios cambios de fecha por la pandemia, Baldur’s Gate III comenzará su etapa de Acceso Anticipado en PC y Google Stadia este 6 de octubre. Mientras el desarrollo del esperado título continúa, los fans podrán acompañar la producción y experimentar las novedades a medida que se van incorporando a la aventura . Esta tercera parte se basará en sistemas similares a los juegos de rol de lápiz y papel, donde los dados y el azar juegan un rol importante.

Annapurna Interactive continúa lanzando videojuegos con historias particulares. Esta semana estrenará I Am Dead, un título que desembarcará en Nintendo Switch y PC el 8 de octubre . La aventura pone a los jugadores en la piel de un personaje fantasmal que deberá recorrer la isla donde vivía y ayudar a sus habitantes antes de que ocurra una catástrofe provocada por un volcán.

Ikenfell propone una aventura de rol llena de secretos. Estudiantes de magia emprenderán una aventura por los pasillos, aulas y patios de su escuela a medida que descubren secretos que nadie debía saber . El videojuego estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 8 de octubre.

Amantes de las carreras de motos verán satisfechas sus necesidades esta semana con Ride 4. La cuarta entrega de la saga promete adaptar el deporte y la adrenalina de la manera más realista posible e incluye más de 100 motos diferentes, gran cantidad de escenarios y mucho más . Aquellos que adquieran consolas de la nueva generación podrán disfrutar del título más adelante y los desarrolladores prometen que se verán importantes cambios a nivel visual. El juego estará disponible en PS4, Xbox One y Swith el 8 de octubre.

La saga The Uncertain lanzará una nueva entrega esta semana subtitulada Light at the End. La aventura llevará a los jugadores a un futuro post-apocalíptico dominado por robots, donde la toma de decisiones será la mecánica principal para marcar el camino de una protagonista humana en problemas . El juego estará disponible en PC el 8 de octubre.

Cartoon Network también tiene un lanzamiento esta semana y es Ben 10: Power Trip . El héroe de la serie animada deberá detener a uno de sus icónicos villanos en diferentes escenarios de Europa con la ayuda de sus habilidades para pelear y resolver diferentes tipos de acertijos. El título estará disponible el 9 de octubre en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Ese mismo día también desembarcará el FIFA 21 en consolas y PC. La nueva entrega del simulador de fútbol a cargo de Electronic Arts promete novedades en el motor del juego, así como también en los diferentes modos que lo mantienen en la cima del género . La nueva entrega que cuenta con Kylian Mbappé en la tapa será la última de la actual generación de consolas, mientras las grandes franquicias se preparan para hacer un importante salto a partir del año que viene.