Análisis de “Control Ultimate Edition”: Excelente experiencia aunque sin mejoras contundentes

Este título, que tuvo su estreno en 2019 para PC, Xbox One y PS4 y que estuvo nominado a mejor juego del año en los Game Awards 2019, fue relanzado por Steam en su versión final, Ultimate Edition. Esta incluye el juego base, las dos expansiones: The Foundation y Awe, y todas las actualizaciones de contenido que llegaron desde su lanzamiento.

Control es una aventura de acción en tercera persona que se desarrolla en un mundo abierto con restricciones del estilo metroidvania. Como es habitual en este tipo de juegos, se permite explorar de manera libre el mapa . Sin embargo, el acceso a ciertas zonas está restringido por puertas que solo se abrirán luego de encontrar las tarjetas de permiso correspondientes.

La historia principal lleva un promedio de entre 12 y 15 horas para completarla. Está reforzada con misiones secundarias no lineales que alargan la experiencia y se pueden realizar cuando el jugador así lo decida, sin afectar el desarrollo de la trama. El juego se sitúa en la Casa Inmemorial, un edificio en Nueva York a donde Jesse Foden llega sin saber bien cómo, guiada por una voz interior. Esta es la sede del FBC (Federal Bureau of Control), o Agencia Federal de Control. Esta entidad se encarga del estudio, control y encubrimiento de fenómenos paranormales, sucesos mundiales alterados y de la búsqueda e investigación de los objetos de poder.

Jesse, que lleva gran parte de su vida buscando respuestas desde la Agencia por un suceso personal, consigue por fin llegar a ella y parece que la han estado esperando. Es ungida directora casi de inmediato. Con su nueva función será la encargada de intentar controlar la irrupción del Hiss, un ente parasítico que corrompe al edificio amenaza con salir al exterior y destruir al mundo. También intentará descifrar el enigma que la llevó ahí.

Los distintos personajes con los que interactúa la protagonista, los documentos y coleccionables encontrados durante la exploración del mapa son los encargados de ir llevando la trama de una entretenida historia de ciencia ficción en las que no faltan universos paralelos, planos astrales, teorías conspirativas ni científicos locos.

El camino de Control no es fácil de transitar al principio. Los pasillos laberínticos, un mapa poco claro y la sensación de no saber a dónde ir son percepciones comunes al inicio. Las misiones no están guiadas, ni marcadas, como sucede en la mayoría de los juegos . Requiere de concentración en algunos detalles, de prestar atención a los carteles y sobre todo de la memoria para recordar lugares ya recorridos. Sin embargo, una vez bien adentrados en el juego, resulta una experiencia muy atrapante.

La jugabilidad, por su parte, está muy bien lograda: las acciones y movimientos de la protagonista son naturales e intuitivos y se sienten muy cómodos al momento de realizarlos. El combate es muy entretenido y dinámico. La principal dificultad está en la fragilidad de la vida de este personaje que muere con facilidad y obliga a ser cuidadoso y mantenerse a cubierta.

La mecánica de disparos es sencilla pero efectiva. El arma heredada del director Trench es la única que podemos obtener, pero esta puede adoptar diferentes formas y cambiar el tipo de disparo. Este artefacto se complementa con las habilidades telequinéticas de la protagonista que permite arrojar objetos a diestra y siniestra. Cuando se aprende a combinar ambos, el poder de daño y defensa ante enemigos es óptimo. El apartado gráfico es correcto acorde a los requerimientos mínimos que exige de la PC. La imagen y la ambientación son buenas, pero no llega a ser sobresaliente y queda un poco atrás de otros juegos más nuevos.

Los puntos bajos de la experiencia pasan por los puzzles que presenta, a los cuales que les falta un poco de pulido. Algunos no son intuitivos y otros, demasiado fáciles. Una vez descubiertos, se repiten a lo largo del juego. Otro es el doblaje al español, el cual está desfasado del movimiento de las bocas, algo que resulta tedioso y obliga a jugarlo en inglés con subtítulos.

En conclusión, Control quizás no sea mejor en nada en particular, pero no tiene casi puntos bajos. Es una experiencia redonda, equilibrada y muy entretenida, con momentos de acción, de suspenso tétricos y todo lo que debe tener para ser un buen juego a la hora de elegir un experiencia.